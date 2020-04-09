盜版影音網站楓林網宣告被關站後，經Google查訊竟發現列出來的「楓林網」不只一個，而且部分還可以連上，究竟為什麼？

國內最大的盜版追劇平台「楓林網」隨著刑事局在該網站首頁的公告，宣告被關站。而很多人也才知道原來楓林網竟然是國人架設的，並非是香港或是中國人架的。不過，如果你現在Google「楓林網」的話，會發現列出來的「楓林網」不只一個，而且某些竟然還可以連上。

今天根據警方公告，破獲的非法網站「楓林網」是網址為（8maple.ru）的這個，這個網站利用註冊境外主機，架設免費臺劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，供不特定民眾觀賞，並利用網路廣告點擊率賺取不法利益。

而且，根據警方的進一步調查表示，被捕的兩人，陳男和莊男自從大學時期開始就是同學，後來又都是獎學金保送台大資訊碩士的資優生，兩人有著相同對於電影的愛好，技術底子也不錯。不過，卻同樣求職不順，然後主嫌陳姓男子於103年開始架設了楓林網，之後找來莊男幫忙進行維護工程。

其實一開始「楓林網」強調的是他們只是引用網路上的內容來源，這個網站只是一個嵌入的頁面，藉此來逃避責任。而且為了多多吸引流量，除了楓林網之外他們一共架了8個網站。

不過，事實上哪裡有這麼多現成的影音資源可以引用？因此實際上他們還架設了影音伺服器，提供大量的台灣、大陸、日本、南韓、泰國、歐美等戲劇及電影。然後再讓「楓林網」等網站謊稱是第三方提供的內容來嵌入引用。

而這樣做下來，兩人需月付30萬元的網路費，單月最高獲利可達200萬元。這兩人還在桃園買了兩間相鄰的透天厝，兩人各自是直接抱著1,600萬現金買下。

T客邦

不過，他們兩人後來又自己成立了廣告公司來拉廣告業務。研判也是因為這個原因，讓警方有切入點可以找到破口，一舉攻下楓林網。警方總共查扣25台雲端主機，伺服器架在加拿大、法國、美國、烏克蘭、羅馬尼亞，另有20個網站涉及侵權，並凍結兩人資金及不動產共6,000萬元。

為什麼要自己成立廣告公司？

陳男和莊男為什麼要自己成立廣告公司？或許也是他們兩人為了求生存的「轉型」。

在107年，台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）和台灣智慧財產權聯盟（TIPA）簽署合作備忘錄，表示只要業者發現盜版網站，就把名單提供給廣告代理商，讓業者避免再把廣告下給這些影音盜版網站。目的就是想要從源頭把這些盜版影音網站的財源給截斷，不再投放廣告，讓他們無法存活。

台灣一年的媒體廣告預算有700億元，分別由各層級的代理商來分配，透過這種方式來過濾盜版網站名單不分配預算，截斷財源。

不過廣告財源的來源也不止他們截斷的這一條路，網路上的網路廣告聯盟有百百種，陳男和莊男還是可以找到其他的廣告聯盟來合作。不過，他們就算是嵌入了廣告機制，沒有人下廣告也沒用。或是光靠廣告聯盟自動分配來的廣告，也還是不夠賺。因此，他們還是自己跳下來成立廣告公司，自己流量自己賺比較快。

伊莉論壇下載區也消失

在楓林網之前，清明連假期間已經有網友發現伊莉論壇的電影下載區跟連續劇區也都消失了。長期以來伊莉論壇的這兩個區也是盜版的重區，只是伊莉論壇以設在境外的方式規避取締。但實際上他們透過這種方式吸引販賣會員資格、吸收廣告等等，也是賺了不少。

而目前也無法知道伊莉論壇的電影下載區跟連續劇區消失的原因，不過有不少買了黃金會員的網友，在網路上哀嚎不已。

不過根據楓林網一案，警方表示查緝楓林網8個網址對應25臺雲端主機部分已經依法查扣並針對網站主機封網，不知道最後兩個網址是否與伊莉有關：

8maple.ru

8maple.com

8drama.com

8drama.ru

8duck.ru

8video.tv

eyny.is

eyny.tv

為什麼還有山寨楓林網？

那麼，為什麼現在還看得到一些「山寨」楓林網？

目前看到的所謂「楓林網」，他們的影片嵌入就是來自一些真正的影音網站平台，看起來應該並非是陳男和莊男版「楓林網」這個系統的。

雖然乍看之下，山寨楓林網一樣有提供豐富的戲劇內容，不過小編試了一下，每一則影片點進入之後，會先看一段廣告，但有些廣告看完之後等了半天也等不到內容。只有比較新的節目，可以看得到內容。

研判是他們放置影片的平台也是會透過檢舉、自動判別的機制來定期刪除盜版的內容，因此太舊的內容就會被清除。

因此，這些山寨楓林網有可能只是因為看到楓林網很紅，而出來靠與他們同名賺錢的「模仿貓」。而且真的要把這些山寨楓林網清除掉，相對來講會比較容易點，因為只要從影片放置平台方去剷除就可以了。當然，前提是這些影片平台要有提供可以檢舉的機制。

不過，在抓盜版的路上，往往都是「正不勝邪」，一個已經存在六年之久的盜版網站，在六年之後才被抓到，一點也說不上是什麼光榮的成就。

事實上，楓林網已經算是過氣了，影音畫質差、速度慢也常常被罵。還有很多新近成立的盜版網站，提供內容更豐富、速度更快的影音內容，也是有中文字幕等等的，依然還是在網路上盛行著。版權方也依然是拿他們沒辦法。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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