因應疫情許多企業紛紛轉為遠程辦公，這也讓帶寬需求大增，眾多串流媒體以降低視訊解析度的方式實現變相降速。

2020年大概是被調成了困難模式，口罩、洗手液供不應求，衛生紙也要搶，現在連上網都要限速。

隨著疫情在世界範圍蔓延，歐美各國也開啟了遠程辦公模式，加上線上娛樂流量暴漲，導致頻寬需求大增，Netflix、YouTube等平台紛紛以降低視訊解析度的方式實現變相降速。

限速最早從歐洲開始。

疫情爆發初期，預見到寬帶網絡可能吃緊，歐盟內部市場和服務專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）敦促串流媒體平台考慮限制視訊碼率，以避免流量過載，影響在家辦公人群。

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第一個同意降低碼率的是Netflix，該公司宣布從3月19日起降低歐洲地區所有串流媒體的解析度，為期30天。YouTube、Apple TV＋和Amazon Prime Video等平台緊隨其後，也降低了提供給歐洲用戶的視訊畫質。

除了YouTube在聲明中直接表示視訊將採用預設解析度（480P）以及9to5Mac發現Apple TV＋解析度降至670P之外，大部分平台都未透露畫質會降至何種程度，Netflix也只是宣稱會減少25％的流量，倒是都強調會盡量保證不影響觀影體驗，畢竟高畫質視訊是這些平台的重要賣點，但也有部分Apple TV＋用戶反映「高速移動的影像刷新速度較慢，壓縮程度較高，有明顯的像素點」。

YouTube默認畫質480P 愛范兒

不過，其他國家的用戶也沒高興多久，Netflix的限速措施已擴大至澳大利亞、紐西蘭、印度、以色列、阿根廷和智利等國，官方聲稱是響應政府和營運商的要求；YouTube也從本週二起預設為全球用戶提供480P畫質，但用戶依然可以選擇高畫質解析度，只要他們的網絡狀況允許。

遊戲公司也扛不住了，為廠商提供加速服務（CDN）的美國公司Akamai證實為了在疫情期間保留帶寬並避免網絡擁堵，他們打算降低高峰期的遊戲下載速度。社交網絡霸主Facebook和旗下的Instagram也？沒能置身事外，確認在歐洲降低視訊畫質。

為什麼歐洲要限速？

繼搶衛生紙後，網站主動降速，大概也是疫情期間老外又一讓中國人意想不到的操作，歐洲的網絡有這麼差嗎？

不可否認的是，視訊平台和線上遊戲作為流量大戶，消耗的網絡資源顯然遠高於音樂、消息等形式的資訊。

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SANDVINE的統計顯示2019年全球60％的下行流量被視訊服務佔據，Google、Neflix、亞馬遜、微軟和蘋果等5家公司則瓜分了全球43％的流量，這幾家公司都擁有大量串流媒體業務，其中，擁有YouTube的Google排名第一，Netflix僅以微弱的差距位列次席。

當數以百萬計居民被隔離在家時，視訊和遊戲對頻寬的消耗可想而知，市場研究公司尼爾森估計在疫情持續影響下，以Netflix為首的串流媒體娛樂使用量還會增加，近日剛登陸歐洲的Disney＋對用戶來說是錦上添花，對網路營運商可能就是雪上加霜。更不用說隨之而來的視訊會議、遠程教學等服務，網路的需求只增不減。

但追根溯源，犧牲畫質只是治標，因為造成網絡擁堵的根本原因在於歐洲的基礎建設。大部分歐洲國家仍在廣泛使用基於xDSL技術的銅線網絡，佔據歐洲50％固定帶寬線路。相比光纖，銅線具有成本低的優點，但在延遲、傳輸容量和抗干擾性上則要差得多。

為了實現歐洲網絡環境的升級，歐洲各國還成立了「歐洲光纖到戶委員會（FTTH Council）」，根據該機構2019年的報告，光纖滲透率最高的是拉脫維亞，超過了50％，英國也終於以可憐的1.5％擠進了全球排行榜。

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但滲透率不代表使用率，歐盟28國的平均光纖使用率僅為38.2％，英國則為13.1％，這還是相比2017年大幅成長83％後的水平。

不僅普及率低，歐洲的銅線到光纖的切換升級進度也非常緩慢。例如英國為了避免同時維護兩個不同網路的高成本，推遲銅線網絡的淘汰時間，於是很多用戶出於習慣和認知的原因，也沒有動力切換到光纖網絡，ZDNet就吐槽說「大多數英國用戶可能要再過十年才會考慮切換成光纖」。

光纖化改造也是一項複雜的工程，涉及到裝置、土地規劃、物業、入戶等多個環節。

電信公司出於自身利益考慮，推進光纖改造的動力不足也是一大原因，從前面的圖表可以看到，德國的光纖覆蓋率也非常低，就和該國電信企業一直用成本相對低廉的VDSL矢量技術維持銅線傳輸速度，堅持不升級有很大關係。

相比之下，中國在2018年接入網路基本實現全光纖化，2019年光纖接入（FTTH/0）端口占網路接入端口91.3％，xDSL端口僅剩下0.9％，確實不負「基建狂魔」之稱。

拋開碼率談速度是耍流氓

一味把鍋推給銅線網絡也有失偏頗，中外視訊平台的畫質差異也應當被考慮在內。中國的主流影視平台的「假藍光」、「假高畫質」已為人詬病許久，同樣是號稱4K的視訊，在中國平台的碼率只有4－7Mbps，一部兩小時左右的電影，只需要2 、3G流量，別忘了大多數客戶端還有P2P加速技術加持，把用戶終端作為節點，伺服器帶寬壓力也會小很多。

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作為對比，YouTube上4K的碼率至少為35Mbps，按Netflix的數據，4K的視訊每小時消耗的流量就能達到7GB，就算標準畫質（720P）一小時也要3GB，如此大的流量下，疫情期間歐洲的網絡不堪重負也不足為奇。

所以，中國的視訊網站沒崩潰、沒限流，不代表疫情期間中國的網路水平沒下降，釘釘、企業微信等辦公軟體在中國復工的第一天就沒能扛住壓力，不得不緊急擴容伺服器緩解困境。

這也是一個有趣的現象，為什麼中國的網路廠商說擴容就擴容，YouTube們卻選擇配合政府、營運商的要求限速呢？公眾號「腦極體」的作者「藏狐」認為有硬體和文化兩方面的因素：

歐洲有既定的數位化進程，沒有必要為疫情臨時追加基礎硬體投入，而疫情對中國基建卻是查漏補缺的機會；

中國的雲端運算和數據業務逐漸成熟，有能力提供快速擴容；

提倡環保的歐洲人傾向於節約使用網絡。

或許還能再加一個理由：對於YouTube、Netflix而言，響應號召降低畫質，既做了個順水人情，體現大公司的擔當，順便還能節約一點頻寬成本，可謂一舉兩得。

看來這次疫情不僅能從各國的防治態度和舉措中窺見不同體制和理念的差異，降速這種小事也能折射出中外的區別，但在居家娛樂這件事上，中外人民達成了高度一致，疫情下不約而同出現的網絡流量壓力，亦是環球同此涼熱的真實寫照。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒