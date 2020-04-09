以代理《天堂》、《天堂M》聞名的橘子集團，其實事業版圖相當遼闊，遍及支付、電商與媒體等。除了從內部找尋潛力事業體外，他們也多次向外投資及策略合作。

橘子集團（Gamania）除了眾所皆知的遊戲代理業務之外，近年也逐步發展出龐大的集團版圖，先後推出了支付（橘子支付、GASH）、電商（樂利、有閑）、媒體（NOWnews）、通訊軟體（beanfun!）等服務。

除了從內部拆分出來的業務之外，橘子集團也透過異業合作或策略投資的方式，進一步擴大生態圈，如與角川集團合資推出《我傳媒》、與手遊《龍族拼圖》的母公司日本GungHo合資成立江湖桔子，以及投資新創公司如《電獺Aotter》等。

橘子集團向外找尋投資與合資對象的策略也相當明確： 提供用戶更多的娛樂選擇 。

橘子積極找尋「內容」夥伴，滿足用戶在遊戲以外的需求

過去橘子集團擅長從遊戲打下的科技基礎中，找尋有潛力的業務獨立出去成為子公司，如旗下的果核數位，前身就是遊戲橘子資訊安全處與IT部門，累積了數十年的資訊安全技術，最後分拆成獨立的業務。

除了向內挖掘潛力業務外，橘子集團也透過合資的方式來強化遊戲本業。

2015年橘子集團與日本GungHo結盟，合資公司「江湖桔子」，負責發行及營運手遊產品，服務台港澳玩家，陸續推出如《召喚圖板》、《罪惡童話：集體崩壞的公主》等遊戲，2020年4月也首度推出針對輕度玩家的休閒養成遊戲《小森生活》。

在遊戲之外的領域，橘子集團主力朝著「內容」產業前進，期望滿足消費者在遊戲以外的生活娛樂資訊需求。

2015年，橘子集團入股了影一製作所，影一最熱門的作品，便是遊戲改編電影的《返校》。2016年橘子集團投資《電獺Aotter》，獲得15%股份，金額沒有向外公開。《電獺Aotter》擁有自行開發的AotterTrek數據管理應用平台，旗下還有《電獺少女》與《鄉民晚報》等內容媒體，雙方針對內容應用、大數據開發展開合作。

在新創領域，橘子集團還投資了微程式資訊、iKala先前推出的直播平台LIVEhouse.in等，並與其他遊戲及創投業者共同成立了「創夢市集」，瞄準娛樂生活與電商服務等領域的新創加速器。

2019年，台灣角川與橘子集團結盟攜手成立《我傳媒》（WalkerMedia）。 橘子集團

2019年，橘子集團看好角川集團在內容產業的耕耘，與其合資成立《我傳媒》，旗下有《Taipei Walker》、《Japan Walker》與《WalkerLand》等媒體平台，以開放的美食旅遊平台為定位，提供各種吃喝玩樂的資訊與服務。

投資需經過董事長核准、提報董事會

橘子集團透露，其投資運作方式，主要仍是由財務長室底下的企業投資部門來進行中長期的策略性投資規畫與評估，再交由董事長劉柏園核准後提報董事會，最終董事會允許後投資案才會正式成立。

在投資對象的挑選上，也會盡量選擇與橘子集團能深度合作的業者。以跟角川集團合資成立的《我傳媒》為例，與橘子集團共有三面向的整合：

一、內容合作

《我傳媒》旗下《Taipei Walker》、《Japan Walker》與《WalkerLand》，提供消費者吃喝玩樂資訊，可以與橘子集團旗下媒體事業群（如NOWnews等）進行內容互換與合作。

二、平台整合

《我傳媒》擁有會員平台的機制，橘子集團將與其透過會員互相串接，讓雙方會員便利獲取吃喝玩樂等資訊與遊戲、支付等生活娛樂服務。

三、商家推廣

角川集團擁有日本在地資源優勢，可提供橘子會員獲取更多台日商家旅遊資訊。同時，也讓角川集團的會員接觸到橘子集團的生態圈服務，拓展橘子集團的服務用戶。

責任編輯：林美欣