保健和供應鏈的大規模破壞，也給全球金融市場造成了嚴重的影響，創業融資也無法倖免，相較於全球市場，疫情的爆發在亞洲市場造成更劇烈的衝擊。

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的全球大流行導致旅行、醫療保健和供應鏈面臨崩潰的窘境，也給全球金融市場造成了嚴重的影響，創業融資也無法倖免。根據 CB Insight 的報告評估，2020 年 Q1 全球私募資金總額達 770 億，相比於 2019 年 Q4 下滑 16%，也較 2019 年同期下滑 12%。

2020 年 Q1 全球私募資金總額達 770 億，相比於 2019 年 Q4 下滑 16%，比 2019 年同期下滑 12%。 cbinsights

除此之外，全球私募基金活動於 2020 年 Q1 的預計降幅將是過去十年中第二高，僅次於 2012 年 Q3 的 36％ 降幅；而從亞洲創投市場來看，2019年Q4 私募資金預計降幅達 35% 這件事情，顯示全球市場中，率先爆發疫情的亞洲市場衝擊更為劇烈。

此外在疫情的影響下，全球交易量也同步下降，全球交易量預計比上一個季度下降 20％，而亞洲交易量將下降 40％。

由於近年來，中國已成為全球主要的貿易參與者，因此此次新冠肺炎病毒對於全球經濟的影響更鉅。根據世界銀行的數據指出，中國的 GDP 從 2003 年的不到 2T 增長到 2018 年的接近 14T，使其成為世界第二大經濟體，根據世界貿易組織和CNBC的數據，自 2009 年以來，中國也已成為世界最大的出口國和第二大進口國，因此，今（2020）年初疫情於中國爆發，已直接影響到全球經濟（包括私募基金市場）在第一季的發展。

根據世界銀行的數據指出，中國的 GDP 從 2003 年的不到 2T 增長到 2018 年的接近 14T，使其成為世界第二大經濟體。 cbinsights

回望過去歷史，SARS與茲卡病毒也對市場造成衝擊

因流行病疫情造成市場衝擊是有跡可循的，過去在SARS、茲卡病毒流行期間，都曾對亞洲、美洲創投市場產生巨大的衝擊。

回溯至 2002 年，SARS 病毒起源於中國廣東地區，2003 年開始流行，影響全球 26 國，超過 8,000 人，直到 2004 年該疫情才被控制住。據 CB Insights 統計，相較於 2002 年，亞洲私募市場在 2003 年下滑 27% ，2004 年下滑 29%，在 WHO 宣布 SARS 疫情受到控制後，交易量與資金才開始反彈，一年後，創投金額創下歷史新高。

茲卡病毒病最早發源於 2007 年的密克羅尼西亞，隨後在 2013 年在太平洋各國再度爆發。最近一次爆發在 2015 年的巴西，並迅速蔓延至南美其他地區、美國和世界其他地區。2016 年 2 月，茲卡疫情被宣佈為全球緊急狀態，使得 2016 年南美地區的私募資金較 2015 年下降了 50%。在 2016 年Q1 ，WHO 宣布茲卡疫情為全球衛生緊急狀態（global health emergency）時，私募資金總額下滑至僅剩 2015 年同期的 25%。而在解除緊急狀態後一年，南美洲的私人資金回升至 29 億美元，創下歷史新高。

如今冠狀病毒的爆發將持續為全球投融資市場造成衝擊，然而無論新冠病毒對全球經濟的影響將如何演變，從過去的經驗來看，也不免除資金反彈的可能，因此在那之前，品牌、零售商及其供應鏈將需要準備。

新創不得閒，開發新型態服務共體時艱

目前 COVID-19 疫情仍舊持續延燒，短期內藥物、疫苗的研發尚未取得重大突破，若按照過去疫情期間的指標，可以預期私募基金在疫情有所控制前將繼續下降。

許多公司開始尋求新興的技術支援與解決方案以修復供應鏈的斷裂，並維持公司正常營運。例如，零售商找上開發供應鏈視覺化解決方案的新創公司，以繼續滿足客戶需求；法國新創Shippeo開始提供船舶物流即時視覺化工具、智慧製造業（ Manufacturing automation）、物流自動化（Autonomous last-mile delivery）等服務也相繼產生。

當抗疫逐漸成為日常生活的一部份，新創公司在快速開發、提供新興服務與技術支援，協助不同產業面對嶄新工作型態的需求，仍有可以發展的空間。

參考資料：

Covid-19 Has Multinational Retailers Scrambling. Can These Supply Chain Tech Solutions Help?

How Covid-19 Could Impact Startup Funding

How the Coronavirus Outbreak Could Affect Start-up Funding in Asia?