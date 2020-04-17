武漢肺炎全球蔓延，美股指數大跌三成，就連避險的債市都出現恐慌情緒，逼出聯準會有史以來最強救市行動，端出兩兆多美元的資產購買計劃，終於讓市場快速反彈。
但投資人在這上沖下洗的行情中，卻不知道該怎麼辦。想買，感覺已經錯過最佳買點；沒買，又覺得不好好把握難得的便宜股價太可惜。
如果仔細觀察，就會發現科技股這次不是重災區，反而有不少受益於疫情，像是大家都不能出門只能網購日常用品而受惠的Amazon、在家辦公而大受歡迎的視訊開會軟體Zoom、居家隔離只能追劇的Netflix。
其實，恐慌性下跌過後，投資價值已浮現
再仔細區分的話，會發現科技股分為兩個類型，前面受惠的是第一類，另一類則受到疫情的衝擊，像是Facebook、Google這種以廣告為主要收入的科技平台，或是Apple、Tesla等以銷售產品與服務為主要業務的科技品牌，在疫情開始影響全球經濟之後大跌兩成，正以難得的打折價格出售。
市場震盪築底中，市場信心重建
不少投資人擔心，受益的公司股價不便宜，受創的公司又不知道情況會不會更糟糕？但沒有行動，就無法參與這次財富重分配，只要有點耐心，投資人將可迎來美好的回報。
市場仍在震盪，在疫情緩解之前，財報可能不好看，股價可能再度下跌，但美國聯準會以及各國政府的貨幣、財政措施雙管齊下，等於讓投資人有了後盾，這段情況未明的時間，就成了投資人佈局的最好時機。
定期定額搶先布局，危機終將帶來轉機
要搶得先機，投資人就得問問自己：做好準備了嗎？想在別人恐懼的時候貪婪，得先盤點一下自己，有多少可投資的現金？準備好一桶金，還得開好戶頭，透過穩健的定期定額策略分批布局，才能享受未來經濟復甦後帶來美好報酬。富蘭克林投顧整理的歷史資料顯示，過去三次股災，下跌30%後開始定期定額投資主要指數，獲利可期！
曾經經歷過股災的投資人一定知道，事後回顧，最可怕的不是當下的恐慌情緒，而是事後對於自己沒有採取行的的懊悔。巴菲特也曾說「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」，而數據證明，當年在恐懼中，將危機視為轉機的貪婪者獲得豐厚的成果。