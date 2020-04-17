恐慌性下跌過後，投資價值已浮現。只要清楚了解市場概況，投資策略就會逐漸明朗。

武漢肺炎全球蔓延，美股指數大跌三成，就連避險的債市都出現恐慌情緒，逼出聯準會有史以來最強救市行動，端出兩兆多美元的資產購買計劃，終於讓市場快速反彈。

但投資人在這上沖下洗的行情中，卻不知道該怎麼辦。想買，感覺已經錯過最佳買點；沒買，又覺得不好好把握難得的便宜股價太可惜。

如果仔細觀察，就會發現科技股這次不是重災區，反而有不少受益於疫情，像是大家都不能出門只能網購日常用品而受惠的Amazon、在家辦公而大受歡迎的視訊開會軟體Zoom、居家隔離只能追劇的Netflix。

其實，恐慌性下跌過後，投資價值已浮現

再仔細區分的話，會發現科技股分為兩個類型，前面受惠的是第一類，另一類則受到疫情的衝擊，像是Facebook、Google這種以廣告為主要收入的科技平台，或是Apple、Tesla等以銷售產品與服務為主要業務的科技品牌，在疫情開始影響全球經濟之後大跌兩成，正以難得的打折價格出售。

市場震盪築底中，市場信心重建

不少投資人擔心，受益的公司股價不便宜，受創的公司又不知道情況會不會更糟糕？但沒有行動，就無法參與這次財富重分配，只要有點耐心，投資人將可迎來美好的回報。

市場仍在震盪，在疫情緩解之前，財報可能不好看，股價可能再度下跌，但美國聯準會以及各國政府的貨幣、財政措施雙管齊下，等於讓投資人有了後盾，這段情況未明的時間，就成了投資人佈局的最好時機。

定期定額搶先布局，危機終將帶來轉機

要搶得先機，投資人就得問問自己：做好準備了嗎？想在別人恐懼的時候貪婪，得先盤點一下自己，有多少可投資的現金？準備好一桶金，還得開好戶頭，透過穩健的定期定額策略分批布局，才能享受未來經濟復甦後帶來美好報酬。富蘭克林投顧整理的歷史資料顯示，過去三次股災，下跌30%後開始定期定額投資主要指數，獲利可期！

富蘭克林

曾經經歷過股災的投資人一定知道，事後回顧，最可怕的不是當下的恐慌情緒，而是事後對於自己沒有採取行的的懊悔。巴菲特也曾說「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」，而數據證明，當年在恐懼中，將危機視為轉機的貪婪者獲得豐厚的成果。

翻開「轉機攻略」把握市場低點，並領取投資免手續費優惠

◆本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本網頁所載資料或任何部份均不可以進行抄錄、翻印或另作派發。

◆本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

◆投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載，或逕向本公司網站(https://www.franklin.com.tw/)查閱。

◆投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

◆富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 地址: 台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 電話: (02)2781-0088 傳真: (02)2781-7788【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】