民航局「紓困2.0」計畫在今（10）日出爐，業者可以申請的貸款與利息補貼額度，確定為500億元，必須優先用於支付員工薪資。

疫情全球持續延燒，各國紛紛祭出鎖國政策，根據移民署數據，本月初桃園機場單日運量，首度跌破千人，創下啟用41年來新低。

為了協助國籍航空業者度過難關，民航局「紓困2.0」計畫在今（10）日出爐，業者可以申請的貸款與利息補貼額度，確定為500億元。不過照顧員工為第一優先，取得融資貸款後，必須優先用於支付員工薪資，違反的話補貼會被收回。

政府提供擔保，500億貸款幫業者發薪水

由於各國祭出旅遊禁令，包括華航、長榮、星宇等國籍航空班次銳減，業者面臨最急迫的問題，就是現金流短少，支付員工薪資壓力極大。

為了幫助業者減輕壓力，交通部民航局在交通部的指示下，啟動「紓困2.0」計畫。

即日起，國籍航空公司、地勤業及空廚業，可依「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款保證作業實施要點」，向金融機構申請融通貸款，也能同時申請利息補貼，會由政府提供信用擔保，申請的貸款與利息補貼額度，為500億元。

民航局「紓困2.0」計畫在今（10）日出爐，業者可以申請的貸款與利息補貼額度，確定為500億元。 shutterstock

民航局強調，這筆貸款到手後，可不能隨便亂用，必須優先用於支付員工薪資，違者將收回補貼款。

為了確保符合業者需求，昨（9）日已經邀請國籍航空公司、航空站地勤業、空廚業、銀行公會、金融機構及財團法人中小企業信用保證基金等召開說明會，說明貸款及利息補貼作業流程，即日起，民航局將與相關單位共同協助業者，加速完成貸款作業。

航空業面臨嚴峻挑戰，先前交通部針對短期資金支出，例如：員工薪資、航線取消成本等用途，已經提出600億「紓困、復甦與振興方案」；上個月17日起，也能依照「受嚴重特殊傳染性肺炎影響民用航空運輸業之融通貸款利息補貼作業要點」，申請維持營運所需資金的融通貸款利息補貼。

紓困方案 紓困2.0 編列預算 42.85億元 500億元 用途 針對航空公司、機場服務業者（地勤、空廚），補貼降落費、土地租金、棚廠使用費等費用。 補貼員工薪資。

這次的「航空紓困2.0」計畫，主要是政府認為疫情衝擊未見趨緩，才決定再次出手，幫航空業舒緩資金壓力發薪水。

鎖國政策持續，國籍業者靠貨運自救，股價一度漲停

澳洲智庫亞太航空中心（CAPA）先前提出警告，認為疫情若沒有趨緩，多數航空公司會在五月底前破產。

除了政府補助，航空貨機市場，在一夕之間翻紅，各業者近期也都有自救措施。

除了《數位時代》先前報導過星宇重啟貨運市場，長榮目前5架全貨機外，也陸續開放客機申請轉貨機使用，這項策略的確奏效，長榮航本周股價一度漲停，來到10.45元，創下疫情爆發以來新高。

華航本身擁有18架貨機，加上部分客機轉貨機，大幅抵抗虧損擴大的壓力，股價本周大漲9%，來到7.69元，同樣創下近期新高。

華航本身擁有18架貨機，加上部分客機轉貨機，大幅抵抗虧損擴大的壓力。 shutterstock

太平洋另一端的美國，近期也出手拯救航空業。總統川普在昨（9）日指出，有可能在本周末宣布美國航空業振興計畫，預計會有320億美元的薪資補助金，其中，航空公司客運可以分到250億美元、貨運分到40億美元、地勤空廚則能分到30億美元。

各國政府紛紛伸出援手，除了希望航空公司度過難關，也出手幫航空公司發薪水，照顧第一線員工生計。

責任編輯：蕭閔云