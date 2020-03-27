燦坤集團大瘦身！旗下旅行事業「燦星旅行社」將出脫，燦星網宣佈將持股5成的燦星旅遊股權應賣給侯佑霖及鄭寶蓮兩位公開收購方，而背後是台南幫三代的身影。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）嚴重打擊觀光產業，上櫃公司燦星旅行社去年虧損已達資本額一半，今年前2月營收更僅剩1.01億元，年衰退65%，疫情似乎成為最後一根稻草，燦星旅近期求售傳言不斷，27日買主身份曝光，是台南幫第三代侯佑霖。

亞果遊艇老闆侯佑霖出身台南幫第三代，但他後來就自己創業經營遊艇休閒產業，積極拓展兩岸三地版圖。 侯佑霖FB

燦星旅行社最大股東是燦星網通，燦星旅行社27日公告已經接到侯佑霖、鄭寶蓮兩人公開收購申報書等通知文件，燦星旅行社表示，由於大股東燦星網通已經跟收購方同日簽署股份買賣協議書，將會在15日召開審議委員會，審查公開收購人身份跟收購條件合理公平性，董事會將會以此意見提供燦星旅行社股東建議，看是否參與應賣。

大股東燦星網通搶先喊賣！預估獲利千萬元

然而，燦星網通卻搶先宣佈，董事會已經「決議」百分之百處分所持有的燦星旅行社股份，合計是971萬6199股，約佔燦星旅53.175%股權，每股收購價5.1元。

燦星旅行社27日股價開盤為5.06元，但尾盤大漲，甚至一度漲停，終場以5.53元作收，漲幅高達9.29%。而侯佑霖的公開收購價約是27日燦星旅行社股價的93折。

燦星網通甚至公告，預估燦星旅行社股東參與應賣比例會達60~90%，由於公開收購超額將按比例收購，所以燦星網通未必能完全出售燦星旅行社股權，但預估至少能賣出2,972萬～4,458萬元，處分利益高達1,961～2,681萬元。

由於燦星網通搶先已同意賣出持股，公開收購幾乎已算成功。燦星網通宣佈，公開收購方為侯佑霖及鄭寶蓮兩人，根據調查，鄭寶蓮是萬通人力集團執行董事，而侯佑霖曾是萬通人力執行長。萬通是台灣老牌外籍移工派遣業者，也是知名台南幫企業，但人力派遣似乎跟旅行業沾不上邊？

打造遊艇休閒產業鏈，千萬元拿下旅行社通路

其實，萬通人力經過多年發展，業務版圖圍繞外籍移工，已經橫跨餐飲、金流、物流等領域，侯佑霖在2014年跟世界前四大遊艇製造商嘉鴻合資，創力亞果遊艇集團，經營得有聲有色，由於台南港適合水上活動，除遊艇代理，亞果也擴張業務觸角投資及經營遊艇碼頭，包括澎湖、台南安平商港等等，2018年還拿下澎湖青灣仙人掌公園經營權。

號稱台灣遊艇集團第一品牌，亞果集團有多種遊艇可出售或租，圖為亞果的遊艇。 亞果集團

亞果遊艇集團逐漸跨入觀光產業，澎湖仙人掌公園也重新打造建設浮潛中心、國際藝術村以及海景渡假村，他曾對外宣示要在5年內，把青灣打造為國際級觀光特區。

根據媒體報導，侯佑霖透過創投陸續投資成立亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、錚儀遊艇、樂活海洋學院、以及亞果國際潛水等六大集團企業，業務版圖從遊艇碼頭開發、經營、遊艇代理、銷售、維修、駕駛訓練⋯⋯已打造一條龍遊艇休閒產業鏈。

熱愛海洋生意，侯佑霖曾在一場記者會上公開指出，海上商機大，「投資海洋1億元可以創造300倍效益！」對打造遊艇觀光，出租遊艇、餐飲、住宿或商務活動承包顯得相當有興趣。

半年收掉約30間店，燦星旅已進入加護病房

而被侯佑霖看上的燦星旅行社到底怎麼了？由於經營不善，燦星旅行社自2015年起已連續虧損了四年，並從去年八月起陸續關閉實體門市，從原先約50間，砍到今年二月只剩下17間，過去四年來累計虧損金額將近四億元。

去年八月，燦星旅行社一度推出新品牌「KAiS開始旅行」，擺脫燦坤一貫的黃色招牌，改採粉藍色的風格，除了希望煥然一新以外，更表示將加快公司數位轉型的進程。

然而，隨著去年年底母公司燦坤接連拔掉了被視為燦坤數位轉型大將的總經理李佳峰以及董事長何宗原、並再度啟用老臣陳彥君以後，燦星旅行社的數位轉型計畫也無疾而終。

即便在疫情襲來以前，2019年10月時，燦星旅行社的營收就已創下掛牌以來的最低點9,625萬，其後每個月更是每況愈下，甚至到了12月時，將轉投資的金礦咖啡幾乎全數賣出，只留下一間台北門市持續營運，似乎為出售預作瘦身。

在亞果集團接收後，侯佑霖能否以他靈活的經營策略及集團資源，讓燦星旅行社恢復生機？將是易主後最值得觀察的重點。

責任編輯：蕭閔云