在疫情衝擊全球資本市場下，各金控陸續公布3月份財報，四家金控呈現虧損、三大金控首季獲利，更占15家金控的約67%，大幅拉開差距比重，原因為何？

疫情的威力，也開始反映在國內金融產業。國內15家上市櫃金控，第一季（1~3月）整體獲利為868.15億元，高於去年同期865.98億元，主要來自富邦金、國泰金、中信金，這三大金控首季合計獲利，更占15家金控約67%。

疫情從三月份起，在歐美迅速蔓延，造成美股數度熔斷，衝擊股債市場，共有四家金控，罕見出現虧損，兆豐金更創下金融海嘯以來最慘表現，原因為何？

股災牽連四家金控，兆豐金創金融海嘯後最慘表現

三月起，疫情在全球迅速蔓延，導致全球金融市場極度不穩定，引發全球股災，在國內15家金控中，共有四家出現虧損，大多是受到股災拖累，導致獲利表現受到衝擊。

兆豐金3月份罕見虧損15.65億元，這是繼2008年金融海嘯以來的最慘表現；第一季金控稅後純益為19.29億元，比去年同期大減75%，每股稅後純益（EPS） 0.14 元。

兆豐金向來被視為公股銀行獲利王，旗下有銀行、票券、證券與產險四大子公司，以銀行為獲利主幹，過去平均每個月獲利20多億元。

不過，兆豐金3月稅後虧損17.93億元，拖累金控獲利。兆豐銀主要獲利來源為利息收入，占淨收益比例達6成，這次虧損原因，是因為疫情導致部分授信客戶停工，因而繳不出利息；此外，兆豐銀財務操作國際化程度高，持有許多上市股票，也受到這波國際股災拖累。不過，因為這些持有的股票沒有實現評價損失，若4月股價反彈，獲利表現應能恢復穩定。

華南金3月稅後虧損高達35.99億元，是繼 2010 年以來，再度面臨單月虧損，也是3月單月虧損最嚴重的金控；此外，華南金第一季稅後虧損14.48億元，創下華南金上市以來首次單季虧損記錄。主要原因，是旗下華南永昌證券權證避險不及，導致大虧。

虧損第二多的開發金，3月共計虧損 15.94 億元，第一季稅後虧損4.88億元，跟華南金一樣是單月、首季均為虧損的金控。主要虧損來自中華開發資本，原因是資本市場走跌，產生未實現評價損失；旗下子公司凱基銀行，主要業務皆維持穩定獲利。

台新金控3月虧損達1.50億元，第1季稅後純益25.6億元，年減42%。主要虧損來自子公司台新證券，3月虧損來到3.81億元，原因是疫情導致增提營業證券評價損失；台新銀行核心業務則穩定，3月稅後獲利為2.73億元。

金控3月獲利成績

金控 3月稅後純益（億元） 第一季稅後純益（億元）

第一季每股稅後純益 （ EPS） 富邦金 81.24 229.43 2.24 國泰金

44.60 228.80 1.72 中信金 36.04 127.46 0,65 新光金 5.71 66.96 0.53 玉山金 12.78 45.39 0.39 元大金 11.35 42.69 0.37 合庫金 12.92 41.05 0.30 第一金 0.76 29.38 0.24 永豐金 0.02 23.81 0.21 台新金 -1.50 25.60 0.20 國票金 1.15 4.65 0.16 兆豐金 -15.65 19.29 0.14 日盛金 0.37 3.02 0.08 開發金 -15.94 -4.88 -0.03 華南金 -35.99 -14.48 -0.12

不畏疫情，三大金控首季獲利占整體67％

子公司擁有壽險的金控，受到衝擊相對較小。以第一季稅後純益數據來看，前三名的富邦金、國泰金、中信金，合計稅後純益高達585億餘元，占整體約67%，上述金控因受到全球股災衝擊，進一步拉高這三大金控獲利比重。

排名第一的富邦金，3月份大賺81.24億元，較去年同期成長83%；首季稅後純益為229.43億元，年增84%，EPS更逆勢成長來到2.24元。

背後主要獲利貢獻，來自子公司富邦人壽，3月稅後盈餘達74.85億元，較去年同期大幅成長533%。第一季累計稅後淨利160.64億元，較去年同期成長424%，關鍵是達第一季保費收入370億元。

第二名的國泰金，三月獲利44.6億元，第一季稅後盈餘為228.8億元，年成長71.6%。獲利主要關鍵，來自國泰人壽，3月稅後獲利20.8億元，第一季共賺了145.9億元，較去年同期成長133％，3月年度保費收入119億元；子公司國泰世華在手續費等核心收入，有不錯表現，3月稅後獲利 22.7 億元，第一季稅後獲利76億元，較去年同期成長19.3％。

第三名的中信金，三月獲利36.04億元，第一季獲利127.46億元。獲利主要關鍵，來自台灣人壽保險公司，首季稅後獲利42.32億元，同比成長近53％。中信金指出，除了子公司中信銀，因為受疫情影響，導致信用卡消費金額較去年同期減少不到一成外，剩下的核心業務，包括手續費、利息收入都表現穩定。

總體來說，國內15家金控整體獲利，較去年同期更好，虧損的金控，主要受到國際股災，或是證券虧損為主。日前在發說會上，富邦金總經理韓蔚廷提醒，今年第一季表現，還能在控制範圍內不受疫情影響，不過第二季表現，必須觀察疫情後續發展。

進一步觀察，許多金控持有的股票，都還沒有實現評價損失，如果接下來全球疫情趨緩、股價逐漸反彈，那麼絕大多數的金控獲利，應該能回歸穩定表現。

責任編輯：陳映璇