疫情的威力，也開始反映在國內金融產業。國內15家上市櫃金控，第一季（1~3月）整體獲利為868.15億元，高於去年同期865.98億元，主要來自富邦金、國泰金、中信金，這三大金控首季合計獲利，更占15家金控約67%。
疫情從三月份起，在歐美迅速蔓延，造成美股數度熔斷，衝擊股債市場，共有四家金控，罕見出現虧損，兆豐金更創下金融海嘯以來最慘表現，原因為何？
股災牽連四家金控，兆豐金創金融海嘯後最慘表現
三月起，疫情在全球迅速蔓延，導致全球金融市場極度不穩定，引發全球股災，在國內15家金控中，共有四家出現虧損，大多是受到股災拖累，導致獲利表現受到衝擊。
兆豐金3月份罕見虧損15.65億元，這是繼2008年金融海嘯以來的最慘表現；第一季金控稅後純益為19.29億元，比去年同期大減75%，每股稅後純益（EPS） 0.14 元。
兆豐金向來被視為公股銀行獲利王，旗下有銀行、票券、證券與產險四大子公司，以銀行為獲利主幹，過去平均每個月獲利20多億元。
不過，兆豐金3月稅後虧損17.93億元，拖累金控獲利。兆豐銀主要獲利來源為利息收入，占淨收益比例達6成，這次虧損原因，是因為疫情導致部分授信客戶停工，因而繳不出利息；此外，兆豐銀財務操作國際化程度高，持有許多上市股票，也受到這波國際股災拖累。不過，因為這些持有的股票沒有實現評價損失，若4月股價反彈，獲利表現應能恢復穩定。
華南金3月稅後虧損高達35.99億元，是繼 2010 年以來，再度面臨單月虧損，也是3月單月虧損最嚴重的金控；此外，華南金第一季稅後虧損14.48億元，創下華南金上市以來首次單季虧損記錄。主要原因，是旗下華南永昌證券權證避險不及，導致大虧。
虧損第二多的開發金，3月共計虧損 15.94 億元，第一季稅後虧損4.88億元，跟華南金一樣是單月、首季均為虧損的金控。主要虧損來自中華開發資本，原因是資本市場走跌，產生未實現評價損失；旗下子公司凱基銀行，主要業務皆維持穩定獲利。
台新金控3月虧損達1.50億元，第1季稅後純益25.6億元，年減42%。主要虧損來自子公司台新證券，3月虧損來到3.81億元，原因是疫情導致增提營業證券評價損失；台新銀行核心業務則穩定，3月稅後獲利為2.73億元。
不畏疫情，三大金控首季獲利占整體67％
子公司擁有壽險的金控，受到衝擊相對較小。以第一季稅後純益數據來看，前三名的富邦金、國泰金、中信金，合計稅後純益高達585億餘元，占整體約67%，上述金控因受到全球股災衝擊，進一步拉高這三大金控獲利比重。
排名第一的富邦金，3月份大賺81.24億元，較去年同期成長83%；首季稅後純益為229.43億元，年增84%，EPS更逆勢成長來到2.24元。
背後主要獲利貢獻，來自子公司富邦人壽，3月稅後盈餘達74.85億元，較去年同期大幅成長533%。第一季累計稅後淨利160.64億元，較去年同期成長424%，關鍵是達第一季保費收入370億元。
第二名的國泰金，三月獲利44.6億元，第一季稅後盈餘為228.8億元，年成長71.6%。獲利主要關鍵，來自國泰人壽，3月稅後獲利20.8億元，第一季共賺了145.9億元，較去年同期成長133％，3月年度保費收入119億元；子公司國泰世華在手續費等核心收入，有不錯表現，3月稅後獲利 22.7 億元，第一季稅後獲利76億元，較去年同期成長19.3％。
第三名的中信金，三月獲利36.04億元，第一季獲利127.46億元。獲利主要關鍵，來自台灣人壽保險公司，首季稅後獲利42.32億元，同比成長近53％。中信金指出，除了子公司中信銀，因為受疫情影響，導致信用卡消費金額較去年同期減少不到一成外，剩下的核心業務，包括手續費、利息收入都表現穩定。
總體來說，國內15家金控整體獲利，較去年同期更好，虧損的金控，主要受到國際股災，或是證券虧損為主。日前在發說會上，富邦金總經理韓蔚廷提醒，今年第一季表現，還能在控制範圍內不受疫情影響，不過第二季表現，必須觀察疫情後續發展。
進一步觀察，許多金控持有的股票，都還沒有實現評價損失，如果接下來全球疫情趨緩、股價逐漸反彈，那麼絕大多數的金控獲利，應該能回歸穩定表現。
責任編輯：陳映璇