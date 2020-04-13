經濟部公告「外送國家隊」成軍，首波共有5家平台加入。政府希望，透過補助，讓台灣外送平台的訂單抽成費降至15％。

經濟部編列1.65億元經費，預計補助1.1萬家首次導入外送服務的餐飲業者，每家補助上限1.5萬元，希望透過組成「外送國家隊」，降低訂單抽成比例，協助餐飲業者度過疫情。

這項政策，能幫助哪些類型的餐廳業者？會帶來什麼影響？《數位時代》以問答形式替讀者做出整理：

經濟部

Q：什麼是「導入外送」服務？

A：

共有三種模式：

1. 上架服務：上架、拍照、網路、硬體租賃、點餐自取等。

2. 行銷服務：推薦置頂、專區推廣、滿額折抵、抽獎活動、免運活動、折扣碼優惠等。

3. 配送服務：汽車貨運業透過數位平台進行餐飲接單、配送等作業。

Q：哪些餐廳可獲得補助？

A：

餐飲業者需完全符合下列條件，才能提出申請，且僅能選擇與一間外送平台合作。

有繳稅：依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記之本國營利事業；或無上述登記而有稅籍登記之本國營利事業。 登錄食品藥物業者：依「食品安全衛生管理法」之相關規定，於「食品藥物業者登錄平台」內登錄「餐飲業」相關資訊。 有店面：以實體店（如店面、攤位等固定營業場所，故流動攤販不符規定）經營餐飲業務、非無人化服務之方式營業，且非停業中。 首次導入上架外送服務方案之一者。

Q：可選擇哪些外送平台加入？

A：

經濟部10日公布第一波外送業者名單，共有5家業者通過審核：

賽米資訊股份有限公司 （cutaway）

有無科技股份有限公司 （有無外送）

專聯科技股份有限公司 （foodomo）

樂排股份有限公司（Inline）

全球快遞股份有限公司

第一波外送業者屬性各有不同。foodomo與foodpanda、Uber Eats屬性較類似，主要營運範圍為雙北市，日前宣佈合作餐廳已達1萬間。有無快送主打「揪團」外送功能，並協助麥當勞等速食業者送餐。cutaway則以商品代排、知名餐廳代購起家。

3者訂單抽成費用，原先都在25-35％之間，此次都提出免上架費及降低抽成費用至15%之優惠方案。

Q：為何UberEats和foodpanda不在第一波名單內？

A：

Uber Eats正在申請投資許可，依法要取得投資許可後，才能做公司登記。foodpanda正在審查中，未來仍有機會納入，經濟部希望國內外的外送平台都「願意響應降低抽成比例」。

一般來說，Uber Eats與foodpanda向店家收取的抽成費用在30%~37%之間，但因為不斷有免運、訂單折抵優惠吸引消費者，因此導客力遠勝其他小平台。

但要吸引這次獲得經濟部補助的餐飲品牌上架，兩大平台等於要在消費者端、餐廳端都「讓利」，這對至今仍無法獲利的外送商業模式將是一大考驗。

另一分面，小平台收取的抽成費，原本就低於大型外送平台，但因為缺乏「免運」誘因，吸引消費者有限，多數餐廳寧願被收較高費用，仍選擇加入大平台，換取更多訂單。

Q：業者方案有哪些？

A：

各業者的1.5萬元方案內容不同，可在經濟部服務提供業者列表查詢。如Foodomo提供行銷+抽成優惠，包含設置行銷專區、滿額折扣活動、優惠碼及點數回饋（LINE POINTS/福多幣），訂單抽成費在合作期間為15%，期滿恢復至25%。

Cutaway提供9千元的廣告行銷費用、6千元行銷免運與首購活動。合約期間，訂單抽成費用為15％。

學者提醒，政府補助餐飲業，不代表就會有外送訂單

台灣師範大學企業管理系副教授張佳榮觀察，餐飲業選擇加入外送平台的普遍原因有二：首先，是降低自己執行外送的人事成本；其次，平台擁有的大量消費者（亦即提高曝光度）。

他認為，外送員的穩定度，補貼費用、消費者的不忠誠等因素，都可能讓導入外送的兩大原因消逝。平台若要有更多可能的獲利點，就必須思考外送還能給餐飲業者什麼服務？而平台所掌握的餐飲趨勢數據將最有價值。

張佳榮指出，目前的外送平台皆以補貼模式為主，大多聚焦在促銷補貼的經濟利益面，將造成使用此平台的消費者黏著度不高，因為只要別的平台有更好的補貼，就會轉移到另一邊了。

因此，要讓消費者忠誠度提高，還必須思考外送平台能如何滿足消費者的心理、社會、外部環境等要素。例如：利用社群（社會影響）形成同溫層的影響力，透過此數據進而建立美食推薦機制，或是製造出樂趣滿足消費者的享樂需求等等模式來想辦法增加購買頻率等。

責任編輯：蕭閔云