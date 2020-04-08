為了協助新創短期紓困，國發基金規劃以認購「特別股」方式，提供6~12個月的營運資金，背後的推手是國發會主委陳美玲，她，看見了哪些問題？

疫情蔓延重創全球經濟，許多資本雄厚的企業遭受重傷，更不用說才剛起步的新創，公司現金流面臨乾涸，急需協助度過難關。

為了協助新創短期紓困，國發基金通過了「行政院國家發展基金對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資作業要點」。資產規模5,600億元的國發基金，規劃以認購「特別股」方式，提供6~12個月的營運資金，預計有3,000家新創可受惠。

背後的推手，就是國發會主委陳美玲。

補助看得到吃不到？陳美玲看見2問題

為了更清楚新創需求，陳美玲用了好幾個周末，拜訪旅遊、區快鏈、AR/VR等不同領域的新創業者，「我們要互相幫忙。」

她觀察，除了業績受影響，部分新創本來正計畫募資，投資人卻因為疫情縮手延後，剛萌芽的新創，若資金調度不及，可能就此夭折。

之所以會提出針對新創的紓困方案，是因為陳美玲發現2問題：第一，目前政府的紓困，都以融資補助為主，剛起步、營收小的新創若無法提供擔保品，跟銀行貸款難度較高。

其次，現行政府提出的兆元紓困方案都有設定產業補助對象，以最受衝擊的旅遊業來說，以補助旅行社、旅遊從業人員為主。陳美玲分析，許多旅遊類新創提供的是比價、行程規劃等科技服務，並沒有申請設立旅行社，這類新興商業模式，在現行的紓困方案下，恐讓新創成為「漏網之魚」，看得到補助卻吃不到。

為了更清楚新創需求，陳美玲用了好幾個周末，拜訪旅遊、區快鏈、AR/VR等不同領域的新創業者。 攝影 / 蔡仁譯

拍板認購特別股：做法相對簡易、彈性高

之所以會選用認購特別股的方式，陳美玲解釋，特別股不會參與公司經營與投票，相較於短期融資、發行可轉換公司債，是相對簡單的作法。

新創可以自己設定特別股的發行條件、價格、轉換及贖回辦法（原則上是2年、年息1.5％為原則），無論期限到了想贖回，或是希望國發基金轉換成普通股，通通都可以做到。

不過，部分新創告訴《數位時代》，不清楚如何設定特別股，填寫申請文件恐有困難。陳美玲回應，開放申請的第一天（6日），已經收到12個新創送件，由於每個行業別遇到的困境不同，內部會先依照產業別分類、歸類整理，製作出範本給其他新創參考。此外，也有提供專門窗口，隨時提供有需要的業者諮詢。

對新創一視同人，疫情嚴峻不排除延長

「疫情對我們最大的幫助，就是讓我們知道，數位轉型必須加快。」陳美玲認為，台灣疫情控制表現有目共睹，政府也很快端出各種紓困方案，不過產業變化快速，已經無法用傳統的方式，去分類、定義新興產業或商業模式的類別，因此，這次國發會必須跳出來救援新創。

這次國發基金紓困新創的目標，共有四個：為新創量身打造、門檻彈性最大、救急不救窮、有效率。

以資格來說，原則上並未限制新創成立的時間、資本額，陳美玲表示，台灣對新創定義很多，內部審查判斷的標準，會以是否有「創新的商業模式」為主要依據，只要符合資格就算通過。

「疫情對我們最大的幫助，就是讓我們知道，數位轉型必須加快。」陳美玲說。 攝影 / 蔡仁譯

新創送件申請後，會採隨到隨審，所有新創全都一視同仁，不會因為產業別，而有審查順序的差異，目標是希望可以在送件後的一個月內，完成撥款。

此外，若新創打算申請經濟部的補助，或是尋求國發基金投資，也都互不衝突，目標示以協助新創獲得資金即時雨為最高標準，目前開放申請的時間為半年，若疫情持續嚴峻，也不排除延長。

責任編輯：陳映璇