華航、長榮陸續公布第一季財報，貨運生意崛起，大幅減緩營收上的衝擊。接下來，民航局將開放「客艙載貨」，對航空公司有哪些優缺點？

疫情衝擊航空業，華航、長榮陸續公布第一季度營收，雖然雙雙創下歷年新低，但貨運生意持續發威，大幅減緩營收上的衝擊。

然而，由於機隊策略的不同，長榮的貨運表現不如華航來得突出，接下來，民航局將開放申請「客艙載貨」，但條件規範嚴謹，目前僅有長榮一家提出申請，業者是否真能從中獲利，恐怕還說不準。

貨運發威，華航、長榮兩樣情

相較於長榮，華航營收上的受創程度較輕，關鍵在於旗下擁有18架全貨機，數量為國籍航空中最多。

華航三月營收82.63億元，年減39.96%，創下2009年7月以來新低；第一季營收為323.73億元，年減20.02%，創下2010年第一季以來新低。

細看三月營收，華航客運收入24.88億元，月減56%，較去年同期少了62.99億元，減幅71.69%；貨運營收入為50.65億元，月增75.25%，較去年同期增加11.17億元，增幅28.29％。

一般來說，華航營收約6成來自客運、3成來自貨運，不僅3月貨運收入是客運的近一倍，從營收占比看，目前客運佔比約30.11％、貨運為61.31％，相較於過去，兩者完全顛倒過來。

華航目前客運佔比約30.11％、貨運為61.31％，相較於過去，兩者完全顛倒過來。 shutterstock

在全球旅行限制下，因為客運航班驟減，導致貨運市場需求升溫，除了本來的全貨機，華航近期也開始以客機載貨不載人的方式，補足貨運需求。

長榮航空受限僅有五架貨機規模，營收表現不如華航，不過三月份客、貨運的營收比重，已經接近1：1。

長榮航空三月營收67.86億元，年減54.14%，創下2009年8月以來新低；第一季營收302.33億元，年減31.77%，創下2013年以來新低。

長榮航表現之所以比華航差，主因是僅有5架全貨機，受限規模較吃虧。此外，長榮航客運營收占比約55%、貨運為15%、30%來自長榮航太，貨運本身比重也較低。

從三月營收來看，長榮貨運營收26.9億元，月增52.4%，客運營收26.31億元，月減50%，客貨運營收近乎相同。

開放客艙載貨，優缺點有哪些？

目前客機轉為貨機載貨，共有兩種方式。第一種比較簡單，航空公司只要用原有航線經過申請，並在官網上標明不載客，就能在機腹貨艙載貨，客艙也不需要配置空服員，這是目前航空雙雄應變的做法。

為了擴大載貨能量，開拓現金流，民航局在本月初，已經公布「客艙載貨」最新辦法，讓航空公司提出申請。只要不載運化學品、危險品，就能將貨品裝箱，固定在行李櫃、座椅上、下方載貨，須注意的是，貨物高度不可超過椅背，雖然同樣不需要配置空服員，客艙內仍必須配置一名人員在客艙內看管貨品，在緊急情況發生時做處理。

長榮航空表示，本周已經向民航局提出申請，目前仍在審核中；華航則表示有申請的規劃。

長榮航空解釋，客艙載貨規定非常嚴謹，除了易燃、化學物品不能運載，對於重量也有嚴格限制，程序比起貨艙載貨更加繁雜。

長榮航表現之所以比華航差，主因是僅有5架全貨機，受限規模較吃虧。 shutterstock

未來有多少客機客艙會轉為載貨？長榮航空表示，目前仍沒有確切規劃，會依照未來市場需求而定，若機腹載貨已能滿足需求，就不會考慮客艙載貨。

「客艙載貨」辦法上路後，好處是能增加業者飛機運用的彈性；不過規範嚴格，並非所有貨品都能運載，加上客艙用於載貨後，需要花時間重整內部，也是一項成本人員的支出，航空公司不見得有意願，業者是否真能在「客艙載貨」中受益，恐怕還說不準。

責任編輯：蕭閔云