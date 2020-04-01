Netflix在歐盟要求後，在全歐洲開始調降25%的流量，如今台灣也要開始實施了。

武漢肺炎疫情從中國延燒至全球，如今歐美尤其嚴重，當民眾乖乖宅在家自我防護時，都靠上網逛社群、看影片消磨時間，電信網路也面臨前所未有的需求量。

為了民眾都能順暢地上網，歐盟早在19日，開始要求需要大量流量才能使用的Netflix、YouTube和Amazon等影音串流業者，要以「最有效率」的方式使用網路，避免占用太多頻寬資源；而後，Netflix在上一週，率先在受到疫情衝擊最大的義大利和西班牙，開始調降25%的網路流量。

為了民眾都能順暢地上網，歐盟19日便要求Netflix、YouTube和Amazon等影音串流業者，要以「最有效率」的方式使用網路，避免占用太多頻寬資源。 Martina Badini via shutterstock

但沒想到的是，這一套降低流量的辦法，Netflix於3月31日凌晨也開始在台灣實施。究竟調降25%的流量對用戶有何影響？為何台灣也需要這麼做？

台灣政府並未要求，Netflix主動實施

「我們正經歷一場全球危機，所有人都有責任盡一己之力，」Netflix內容發布部門副總裁肯·弗洛朗斯（Ken Florance）在部落格中寫道，就Netflix的立場而言，就是要協助在政府防疫政策下，面臨巨大流量壓力的網路服務商。

但是，究竟Netflix是如何選擇實施調降25%的服務地區？一種是當地政府要求或是ISP（網路供應商）主動提出請求，像是如今已實施的歐洲國家，另一種則是Netflix觀察自家用戶的網路使用數據，發現該地區可能需要這樣的方式來緩解，台灣則屬於後者。

官方透露，台灣政府並未要求Netflix這麼做，但Netflix一直在和不同的ISP洽談，但還是認為台灣勢在必行。

武漢肺炎在全球肆虐，如今歐美國家尤其嚴重，民眾只能宅在家上網追劇，網路用量吃緊。 Guilhem Vellut

Netflix「調降25%流量」的應急方案，如今已經在全歐洲以及亞太部分地區實施，澳洲、紐西蘭、印度、菲律賓和台灣，而台灣已於3月30日23：59起進行調整、兩天內完成部署，預計將先實施30天。

追劇會模糊嗎？對Netflix用戶有何影響？

首先得先談談，這25%流量到底降在哪？

Netflix官方解釋：

在正常的狀況下，我們每支影片的每種畫質都有許多（有時多達數十種）不同的串流。在接下來30天，在歐洲境內，我們所做的就是移除每種畫質中的最高頻寬串流。若您特別關注畫質 ，或許會留意到每種畫質有略微下降的現象，但您仍然享有當初購買的畫質等級。

頻寬越寬、速度越快

在Netflix的付費方案中，分為「超高畫質（UHD）」、「高畫質（HD）」和「標準畫質（Standard Definition）」三種類型，除了可觀看裝置數量、收費標準不同外，提供影片的最基本畫質也不同，依次為2160p、1080p和520p。

Netflix付費方案不同，看到內容的最高畫質也會不同。 Netflix官網

要播放不同的畫質，對網路速度的需求也不盡相同。倘若要播放2160p超高畫質（UHD）內容，網路速度最起碼得達25Mbps，但若用戶的網路速度超過此標準、達40Mbps，Netflix則會提供畫質更高的內容給用戶，甚至可達3000～4000p，而這一套運行機制，在三種付費方案中都相同。

如今，Netflix則是把可運行的「最高串流」關閉，也就是壓低了「最高畫質」的上限，簡單來說，如果用戶網速達40Mbps，提供的內容畫質還是與25Mbps相同，一方面降低了使用流量，一方面還維持用戶應該擁有的畫質。

Netflix反覆強調，除非是在大螢幕、解析度超高的裝置上觀看，否則這樣的畫質差異，一般用戶應該不會特別有感。

責任編輯：蕭閔云