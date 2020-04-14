與馬斯克隔空互嗆，俄羅斯太空局局長宣布將火箭發射價格下調30％，以對抗SpaceX「掠奪性定價」策略。

據外媒報導，美國太空探索技術公司SpaceX的火箭因可多次重複使用，大大降低了發射成本，從而徹底改變了火箭發射行業。為了應對SpaceX在全球市場的急速擴張，俄羅斯太空局（Roscosmos）宣布將太空發射價格下調30％。

俄羅斯太空局局長德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin）日前炮轟SpaceX首席執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk），指責其在太空發射領域採用「掠奪性定價」策略，擠壓競爭對手生存空間。他在推特上寫道：「SpaceX並未在太空發射市場上進行誠實競爭，而是利用價格傾銷策略，並且未受到任何懲罰。」

圖為俄羅斯航太局局長德米特里·羅戈津。 網易科技

羅戈津在給俄羅斯總統弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）的報告中也提到了這個問題。他表示，SpaceX每次發射的市場價格估計為6,000萬美元（約新台幣18億元），但美國國家航空暨太空總署（NASA）卻為此支付了1.5至4倍的資金。為了對抗馬斯克的定價策略，俄羅斯將把其太空發射服務的價格削減30％。

羅戈津解釋稱：「為了增加我們在全球市場的份額，我們正在考慮透過降低非製造業成本和提高我們工廠的營運效率，將發射價格降低30％以上。」

對此，馬斯克回應稱：「SpaceX的火箭80％可重複使用，而他們的可重用性為0％，這才是真正的問題。」雖然馬斯克的說法得到了航太產業內其他人的響應，然而羅戈津認為，SpaceX的低成本發射策略只有在獲得NASA和美國國防部等機構的充足資金支援下才有可能實現。

SpaceX共同創辦人暨執行長伊隆·馬斯克。 截自SpaceX影片

SpaceX正計劃在5月份利用獵鷹9號火箭和載人龍飛船將美國太空員送上國際太空站。今年3月，馬斯克曾宣布，SpaceX的載人天龍號太空船將從2021年開始向國際太空站運送遊客。

2011年，在NASA決定退役所有太空梭後，俄羅斯飛船成為人類進入太空的唯一載體。NASA始終依賴俄羅斯將其宇航員運送到國際空間站，每個座位收費7,000萬美元（約新台幣21億元）。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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