SpaceX與太空旅遊公司Space Adventures宣佈締結合作，最快2021年底便會推出第一趟太空之旅。

成立至今十餘年，在運送無數衛星奔往太空後，SpaceX計畫明年展開他們的第一趟載人宇宙之旅。

本週，由矽谷「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk）創辦的這間航太公司，宣佈攜手太空旅行公司Space Adventures，預計將利用載人飛船（Crew Dragon）承載4名旅客繞行地球軌道，最快2021年底就會實現。

這並非SpaceX首次動起太空旅行的念頭，早在2018年時，SpaceX便已開始出售「繞月之旅」的門票，這趟旅程被日本企業家前澤友作所包下，他計畫將攜6至8位藝術家共赴宇宙，記錄親睹月球的內心感動，而這趟旅程預計2023年才會啟動。

另外，SpaceX也一直在與NASA合作進行「商業乘客計畫」（Commercial Crew Program）。NASA表示，這項計畫即將進入飛行實驗的階段，目前已在進行最終測試，若一切順利的話，預計今年5月將載著NASA太空人前往宇宙。

SpaceX攜手太空旅行公司，乘載4位幸運乘客

SpaceX執行長葛溫．夏特維爾（Gwynne Shotwell）表示，這項頗具歷史意義的任務，將為所有夢想太空之旅的人們開闢一條前路，他們很高興能與Space Adventures的團隊一同合作。

Space Adventures是間經驗老到的太空旅行公司，至今已為7位富豪服務，安排過8趟前往國際太空站的私人太空旅行，過去皆是使用俄羅斯聯盟號飛船，也是現在唯一往返地球與國際太空站的太空船，本次與SpaceX的合作可望為太空旅行領域拓展出另一番新局面。

太空旅行公司Space Adventures於推特上聲稱與SpaceX締結合作，將以載人飛船Crew Dragon推出一趟太空旅程。 Twitter

在Space Adventures的安排中，4名乘客將從SpaceX佛州卡納維爾角的基地起飛，而後在地球軌道上繞行，與過往不同的是，這次將不會造訪國際太空站。不過， 這次雙方合作的旅行，高度預計超越過往所有私人太空之旅，乘客將有機會目睹自雙子星計畫後無人見識過的地球樣貌。

Space Adventures董事長艾瑞克．安德森（Eric Anderson）表示，這趟與SpaceX合作的旅程，是一個千載難逢的機會與一次獨特的體驗，計畫將前往國際太空站兩倍高度的軌道繞行。

SpaceX近日聲稱Crew Dragon已通過聲學測試。 Twitter

目前這趟旅程的價格尚未公佈，但一個座位數千萬美元是跑不掉的。參考先前Space Adventures安排的一趟旅程要價3,500萬美元；而SpaceX開給NASA的單個座位價格為5,500萬美元。

太空旅遊商機大，亞馬遜、波音都不願放過

雖然太空旅行要價不菲，但有能力負擔的富豪卻比我們想像中多更多。萊芳（Knight Frank）一份2019年財富報告預估，全球身家超過10億美元的富豪2023年將達到2,696人，只要1%富豪願意嘗試，就已是太空旅遊業者賺不完的龐大訂單。

看上太空旅行巨大商機的，當然不會只有SpaceX，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的私人太空公司Blue Origin也正緊鑼密鼓開發載人火箭新雪帕德，去年已完成首次試飛， 不過官方聲稱仍要經過數次試飛，才會真正載人上太空 。

對宇宙情有獨鍾的貝佐斯，旗下Blue Origin也正緊鑼密鼓進行載人飛船的研發。 Blue Origin

波音也在去年12月為旗下新開發的載人飛船Starliner進行無人飛行測試，然而由於軟體出現異常，導致測試失敗未能抵達國際太空站。加上737 Max嚴重疏漏的先例，外界對波音的太空船仍持觀望的態度。

雖然太空旅行似乎距離一般民眾非常遙遠，維珍銀河計畫推出的太空航班，則是尋常百姓最有可能親眼一睹宇宙樣貌的機會，他們將載著乘客在宇宙邊緣飛行體驗無重力狀態，預計門票價格為25萬美元。

資料來源：Space.com、Fortune、TechCrunch

責任編輯：陳映璇