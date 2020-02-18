馬斯克僅花3個月打通了1,600公尺隧道，堪稱隧道挖掘史上的一項紀錄！待隧道通車之後，來到拉斯維加斯參加會展的人，即可藉此隧道乘坐特斯拉專車通勤。

為了避免在擁堵的路上浪費寶貴的時間，柯比·布萊恩（Kobe Bryant）選擇直升機出行，但世事無常，這位偉大的運動員不幸事故遇難，慘痛的教訓再次警告富人們，飛機並不一定是最保險的出行方式。

如何盡可能保證安全又確保通勤的高效？伊隆·馬斯克（Elon Musk）在三年前大開腦洞計劃在城市底下挖一條隧道，僅供自動駕駛的特斯拉電動車出行。

這家專職挖洞的公司起名「Boring」，一可譯為鑽孔，二為無聊，這是伊隆·馬斯克（Elon Musk）大玩一語雙關的小心機。

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2019年8月，拉斯維加斯會議和旅遊局董事會批准了與Boring公司簽訂的合約，為拉斯維加斯會議中心設計和建造一個Loop系統，連通拉斯維加斯的會展區與大學校園區，伊隆·馬斯克（Elon Musk）因此拿下了這筆價值4,870萬美元（約新台幣14億元）的訂單，在競標中落敗的是當地的經典交通方案——單軌列車。

繼去年實驗性「試車」之後，伊隆·馬斯克（Elon Musk）一時間的「無聊之舉」終於取得了階段性成果。在賭城拉斯維加斯會展園區的地底下，一條1600公尺的隧道被成功打通，而距離這一區域正式開工僅過去短短三個月。其開掘速度絲毫不遜色中國上海特斯拉工廠的建造，堪稱隧道挖掘史上的又一項紀錄。

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和地鐵龐大的軌道不同，根據圖片和影音材料顯示，Boring隧道的直徑並不大，幾乎僅一台Model X的寬度有餘，可想而知挖掘難度是不能和地鐵相提並論的。

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官方也表示，隧道的挖掘成本不會很高，同樣長度的線路下，它僅為地鐵隧道挖掘成本的十分之一，甚至是三十分之一左右。

待隧道通車之後，來到美國拉斯維加斯參加會展的人即可免費乘坐特斯拉，在1分多鐘的時間內穿過拉斯維加斯會展園區。按照特斯拉的計劃，到2021年1月，Loop系統可以每小時運送4,400名與會者。

簡單說明一下Loop系統的工作邏輯：乘客通過地面站點藉由吊艙垂直下降到隧道之中，這個載具目前還是特斯拉的量產車型，未來可能會是一款基於Model 3底盤定制的「膠囊電動車」，單車可以乘載8－16人。雖然運載能力仍不及地鐵列車，但其最高時速可達250公里，完全可以在速度上彌補運力。

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2018年，特斯拉曾在美國加州SpaceX公司後院挖了一條試驗性隧道並成功進行了實車試驗，他們為一台Model X的車頭車尾裝上了類似四驅車的四個導輪，取代之前構想的「托盤」，車輛在隧道中行駛全靠自己提供驅動力。

首先車輛需要具備自動駕駛能力，能夠自行控制剎車油門和方向，導輪介於車身和路肩之間，為車輛提供轉向支撐。我們目前能看到隧道內的道路為水泥地，但官方表示後期會讓地面極為光滑，較小的摩擦力能讓車行駛得足夠快。測試現場，車輛的最高速度達到了64公里每小時。

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而在2019年的一場地面與地下的比武中，隧道內的Model 3跑出了最高204.39公里的時速，連上下傳送加隧道行駛，地下這台車用1分36秒跑完了1.83公里的路段，而地面車輛則是花了3分鐘8秒。

雖然測試令人興奮，但坊間的質疑聲不斷。比如說，上下傳送會不會導致地面擁堵？一台車的運力太小；安全性有待考證等等……

不管怎麼說，伊隆·馬斯克（Elon Musk）的瘋狂腦洞又再一次走進現實，並實現了商業化及階段性成果，而這一方案究竟能否緩解交通壓力造福民生，我們明年CES就能看到答案。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒