Facebook宣布因應新冠病毒疫情，明年6月前的50人以上實體活動將改為線上舉行，Oculus Connect 7及F8開發者大會都因此受到影響。

繼微軟宣布在明年7月之前將所有實體活動改為線上會議之後，Facebook也宣布因應新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情，2021年6月之前所有50人以上的實體活動，都將改為線上舉行，其中令開發者引頸期待的Oculus Connect 7及F8開發者大會都因此受到影響。

由於目前公衛專家或政府單位都不建議舉辦大型集會，也不確定何時才能再開放多人活動，因此Facebook毅然決定取消所有大型活動，包括今年秋天的Oculus Connect及明年春季的年度開發者大會F8，而為了彌補Oculus Connect 7帶來的收入損失，Facebook將向聖何塞市捐款50萬美元。

祖克伯指出，健康專家不知道什麼時候應該再次舉行大型聚會，因此Facebook搶先取消了明年的體育賽事。這不僅涵蓋Oculus Connect，而且可能涵蓋公司的主要F8會議，該會議通常在春季舉行。為了彌補Oculus Connect 7對活動舉辦城市San Jose可能造成的損失，Facebook也向San Jose捐款50萬美元。

雖然Oculus Connect大部分的內容都可以透過線上直播觀看，但是Oculus Connect仍是全球媒體及開發者直接實際體驗原型機設計及交流討論的機會，估計之後僅能透過在各地的小分組活動介紹原形機，避免大型聚會帶來群聚感染的風險。原本市場期待今年Oculus Connect將正式公布開發代號為「Del Mar」的新耳機，但由於目前全球供應鏈不穩定，這個項目恐有暫停的可能。

資料來源：The Verge、Mark Zuckerberg’s Post on Facebook