面對疫情壓力，蘋果執行長庫克聲稱公司將仿照過去推出iPad走出金融風暴陰霾的方式，以新產品突破紛紛擾擾的肺炎疫情。

從中國蔓延至全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），為蘋果的業務帶來無數動盪。在公司內外都對蘋果抱持種種憂慮及疑問的此刻，執行長庫克（Tim Cook）也在本週舉辦的全公司線上會議中，就疫情議題做更詳細的回應與解釋。

從供應鏈停擺、中國需求陷入停滯到全球直營店歇業，疫情帶給蘋果的挑戰過去3個月以來從未休止，庫克也稱被疫情壟罩的當下是「充滿不確定性且壓力沈重的時刻」，但他仍然樂觀相信，公司能像2008年的金融海嘯，以及1990年代的破產危機般克服萬難，重新振作起來。

面對裁員憂慮，庫克保證公司沒有財務困難

回顧蘋果在疫情期間受到的影響，因為中國各地封城、延後開工，導致AirPods、iPhone等產品陷入缺貨危機；並且2月iPhone銷量也同比暴跌6成，賣出不到50萬部手機。

隨著疫情在歐美地區爆發，蘋果宣佈員工在家上班，而後又傳出新款iPhone開發陷入延宕，同時蘋果宣佈關閉除大中華區以外全球Apple Store，原先預計關閉兩週然而至今卻仍未重新開幕。

雖然世界各地的Apple Store在疫情下關閉許久，庫克保證公司沒有任何財務上的壓力。 M Outdoors via shutterstock

庫克在線上會議中坦承，蘋果的確在疫情中受到一定程度的影響，不過憑藉深厚的基礎，仍舊可以度過難關，並且會持續投入研發未來產品。

許多企業都在疫情下宣佈裁員，蘋果員工也不免有同樣擔憂，面對這個敏感的問題，庫克重申蘋果沒有財務上的壓力，即使Apple Store關閉時，他們仍舊照常給付店面員工薪水，強調公司重點仍是放在長期策略上。

雖然遠端辦公的職員還不確定何時能重返辦公室，不過目前已有風聲傳出，美國Apple Store計畫在5月恢復營運，目前員工已開始接受線上培訓，為屆時的重新開張做暖身。

以新產品走出疫情陰霾

近期蘋果才推出iPhone SE2、iPad Pro巧控鍵盤及Macbook Air等產品，庫克表示，疫情並不會影響蘋果推出新產品。儘管外界已紛紛預測秋季的iPhone 12可能會受到延誤，《日經亞洲評論》更曾披露，最糟糕的情況下可能會延到2021年。

庫克對於新產品的推出信心滿滿，並認為這是蘋果突破疫情陰霾的最佳手段。他舉2008年金融風暴為例，蘋果在2010年首度發表iPad這款新產品，成功走出風暴圈，他認為蘋果將能仿照這樣的形式，撥開壟罩頭頂的烏雲。

至於這個將引領蘋果的新產品為何，庫克暫時沒有透露，不過蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）則指出，疫情令蘋果加快了投入健康領域產品開發的腳步，不單Apple Watch新功能的開發加快，他還提示可能有更不一樣的產品推出。

就在前陣子，《彭博社》曾披露蘋果計畫在今年推出4款5G手機、第二代HomePod及AirTag藍牙追蹤器。這裡面有沒有庫克所說，將帶領蘋果突破疫情烏雲的新產品？此時可能還無法得知，但至少情況越艱鉅越要以新產品走出低谷，並不是說說而已。

資料來源：Bloomberg、Business Insider

責任編輯：蕭閔云