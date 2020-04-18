祥碩跟文曄的換股結盟案生效了！4月21日換股基準日。從雙方宣佈合作迄今，祥碩股價因修正18%，不僅增資換股已貼近文曄市價，也低於大聯大公開收購價格。

IC通路商文曄與祥碩的換股結盟案，獲得金管會證期局審核，17日申報生效，祥碩也立刻宣佈，換股基準日為4月21日，屆時祥碩將持有文曄1.7萬張股票，持股比例22.39%，持股成本以當日市價計算。

持股成本影響未來若祥碩處分文曄股份時，成本基準點，也因此4月21日文曄收盤價格外重要。

但若從另一個角度看此次結盟，則祥碩收購文曄價格（成本），出現大幅度變化。2月20日雙方宣佈換股合作時，祥碩股價仍高達903元，幾乎是波段高點，而文曄是39.05元，在此情形下，祥碩看似用極高的溢價換得文曄股權，不過如今一切逆轉。

大聯大發言人袁興文。 王郁倫攝影

由於雙方都是增資新股，按照約定換股比例互換持股，所以，當時祥碩增資9,000張股票，以當日市價來說，相當花81.27億元當上文曄大股東，除以取得1.71萬張持股，得出當時祥碩是47.52元去換購文曄，溢價幅度高達21.7%。

不過，物換星移，隨疫情衝擊全球經濟，祥碩股價也從歷史相對高檔修正，今天收盤價為737元，股價修正18%，相對的，換購文曄的價格也縮水至38.78元，以4月17日文曄收盤價37.9元計算，溢價縮至2.3%，趨近市價了，此價位也低於大聯大的公開收購成本45.8元。

文曄4月14日市值224.2億元，每股淨值為39.77元，目前股價低於淨值，17日收盤價為37.9元。



祥碩市值442.億元，每股淨值43元，17日股價737元。

文曄與祥碩宣佈換股結盟，市場都解讀為與大聯大2019年底公開收購文曄持股有關，大聯大一路收購文曄持股至30%，不過在文曄與祥碩互以增資換股方式，以每1股祥碩，換得19股文曄的比例換發新股下，雙方增資後，文曄將持有祥碩約 13.04% 股權，祥碩則持文曄約 22.39% 股權。大聯大持股則也被稀釋至23.26%。

文曄在大聯大公開收購後，不斷表示反對意見。 王郁倫攝影

文曄主要經營業務為：半導體零組件代理，代理產品包含邏輯IC、混合信號IC、類比IC、特定應用IC、分散式元件、影像感測IC、可程式化IC、高速介面與驅動IC、訊號處理及轉換IC、微處理器、微控制器及記憶體。

責任編輯：蕭閔云