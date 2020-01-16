先是德儀改變代理制，IC通路龍頭大聯大隨即公開收購文曄，轟動半導體界，隨公平會宣佈不需申報結合，無違反公平交易法後，大聯大宣佈已經收購17%股權。

堪稱2020年開春最受矚目的公開收購案「大聯大-文曄」，紛紛擾擾中，公平會15日終於發佈對於大聯大收購股權案的意見，大聯大收購股份目標30%，因未達三分之一門檻，因此不須向公平會申報結合。

公平會兩意見，裁定不必申報

公平會指出，大聯大公開收購說明書表示收購是以「財務性投資」為主，提出五大聲明及承諾。且大聯大去年12月19日至公平會說明：不會在文曄本屆董事任期內，在股東會上提出涉及文曄業務經營及人事任免提案，更不會行使上述議案表決權。

其次，公平會舉Gartner報告、世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計資料、財團法人工業技術研究院資料，認為兩公司在全球、亞太地區或我國整體半導體合計市占率均不及一成，在半導體零組件通路合計市占率也至多三成多，文曄明顯高估。

文曄董事長鄭文宗要求公平會說明收購案是否違反公交法或是否涉及壟斷。 王郁倫攝影

文曄：委託律師研議

在公平會宣佈結論後，文曄表示已經委請律師研議所有相關法律的議題。文曄認為，就公平會要求大聯大未來任何時間（不限本屆董事任期）若欲參選文曄公司董事、召開股東會、徵求委託書、增加持股行為，都必須事前向公平會再行請釋或提出結合申報一事來看，某種程度上公平會依舊擔心大聯大有實質控制權的可能性。

對於日前大聯大明確表示沒有打算以「中國市場監督管理局認定這次公開收購無須申報」作為增設收購成就條件，文曄依舊表示認為這是此次併購事件很大的隱憂，對於雙方股東都會面對很大的風險，而文曄也會持續針對大聯大提出的「1會4沒有」條件跟律師研議。

大聯大：遵法守法，已收購17%

而大聯大15日也回應，將遵法守法，遵守四不一會承諾，強調本來就是財務投資，重申追求股東雙贏。而對於是否將再增資？大聯大表示目前沒有相關規劃，收購股權的資金都已在交割戶頭。

對於日前傳出中國反壟斷局約談，對此大聯大表示有前往說明，目前並無更多進展，而對公平會的結論是否在意料內？大聯大表示不回應，一切低調。

大聯大發言人袁興文公佈收購進度已經過半。 王郁倫攝影

隨後大聯大發佈重大訊息，表示公平會召開第1471次委員會議，通過認定本件交易無須申報委員會議，使公開收購兩大條件已經完成其一，大聯大也公布截至15日為止，文曄股東參與應賣股數已超過最低收購數量，目前收到100,241,354股，約佔文曄股權17%，已超過最低收購數量29,516,800股（佔文曄5%股權）的最低門檻，大聯大會一路收購到1月30日。

對市佔率數據落差，文曄解釋，雙方都曾出具過相關的市場占比報告，但大聯大在溝通上多以「全球」、「亞太區」等分母較大的數據進行分析，藉此模糊兩者併購對於市場可能帶來的壟斷性，但文曄認為由於市場的實質操作業務，大型的原廠多半仍是以大型通路商作為主要代理，因此將其他小型通路一併討論無助於壟斷一事的本質，文曄依舊堅信對於此次併購案背後可能隱藏的風險、以及對於雙方股東權益的議題。

責任編輯：蕭閔云