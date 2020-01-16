堪稱2020年開春最受矚目的公開收購案「大聯大-文曄」，紛紛擾擾中，公平會15日終於發佈對於大聯大收購股權案的意見，大聯大收購股份目標30%，因未達三分之一門檻，因此不須向公平會申報結合。
公平會兩意見，裁定不必申報
公平會指出，大聯大公開收購說明書表示收購是以「財務性投資」為主，提出五大聲明及承諾。且大聯大去年12月19日至公平會說明：不會在文曄本屆董事任期內，在股東會上提出涉及文曄業務經營及人事任免提案，更不會行使上述議案表決權。
其次，公平會舉Gartner報告、世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計資料、財團法人工業技術研究院資料，認為兩公司在全球、亞太地區或我國整體半導體合計市占率均不及一成，在半導體零組件通路合計市占率也至多三成多，文曄明顯高估。
文曄：委託律師研議
在公平會宣佈結論後，文曄表示已經委請律師研議所有相關法律的議題。文曄認為，就公平會要求大聯大未來任何時間（不限本屆董事任期）若欲參選文曄公司董事、召開股東會、徵求委託書、增加持股行為，都必須事前向公平會再行請釋或提出結合申報一事來看，某種程度上公平會依舊擔心大聯大有實質控制權的可能性。
對於日前大聯大明確表示沒有打算以「中國市場監督管理局認定這次公開收購無須申報」作為增設收購成就條件，文曄依舊表示認為這是此次併購事件很大的隱憂，對於雙方股東都會面對很大的風險，而文曄也會持續針對大聯大提出的「1會4沒有」條件跟律師研議。
大聯大：遵法守法，已收購17%
而大聯大15日也回應，將遵法守法，遵守四不一會承諾，強調本來就是財務投資，重申追求股東雙贏。而對於是否將再增資？大聯大表示目前沒有相關規劃，收購股權的資金都已在交割戶頭。
對於日前傳出中國反壟斷局約談，對此大聯大表示有前往說明，目前並無更多進展，而對公平會的結論是否在意料內？大聯大表示不回應，一切低調。
隨後大聯大發佈重大訊息，表示公平會召開第1471次委員會議，通過認定本件交易無須申報委員會議，使公開收購兩大條件已經完成其一，大聯大也公布截至15日為止，文曄股東參與應賣股數已超過最低收購數量，目前收到100,241,354股，約佔文曄股權17%，已超過最低收購數量29,516,800股（佔文曄5%股權）的最低門檻，大聯大會一路收購到1月30日。
對市佔率數據落差，文曄解釋，雙方都曾出具過相關的市場占比報告，但大聯大在溝通上多以「全球」、「亞太區」等分母較大的數據進行分析，藉此模糊兩者併購對於市場可能帶來的壟斷性，但文曄認為由於市場的實質操作業務，大型的原廠多半仍是以大型通路商作為主要代理，因此將其他小型通路一併討論無助於壟斷一事的本質，文曄依舊堅信對於此次併購案背後可能隱藏的風險、以及對於雙方股東權益的議題。
責任編輯：蕭閔云