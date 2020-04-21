正當疫情讓世界各國忙得團團轉時，在南歐各地的橄欖樹也傳出傳染病盛行的消息。

正當人類為COVID－19（武漢肺炎）疫情而急破頭時，地中海地區的橄欖樹們也跟著傳出「疫情」。

橄欖樹生病了

近日，人類世界的COVID－19（武漢肺炎）疫情讓世界各國忙得團團轉，但是南歐各地的橄欖樹，現在也傳出傳染病盛行的消息。一種被《衛報》比喻為「橄欖樹痲瘋病」的植物疾病，在各大橄欖油產區攻城掠地，讓許多研究植物病理的科學家非常擔心。

傳播範圍大，南歐各國皆中鏢

這種對橄欖樹造成重大影響的「橄欖快速衰落綜合症」（Olive quick decline syndrome,OQDS），最早發現於2013年，科學家估計到目前為止，義大利已經有17％的橄欖油產區淪陷，可能有至少100萬棵橄欖樹死亡，其他包括西班牙、希臘、葡萄牙及法國等橄欖油的產區，都沒能倖免於難。

科學家預測，接下來50年內，義大利、西班牙及希臘這三個佔歐洲95％橄欖油產量的國家，可能會因這項疾病損失高達210億美元（約新台幣6285億3000萬元）。

防疫得當就能減少巨額損失

在義大利國家研究委員會（CNR）轄下的永續植物保護研究所（Institute for Sustainable Plant Protection）工作的薩波納莉博士（Dr Maria Saponari）表示：「橄欖樹染病後，土地的價值及觀光吸引力都會下降，對在地經濟及農業相關的工作造成嚴重影響。」

不過好消息是，只要防疫得當，比方說橄欖園願意配合改栽種抗疫樹種，單義大利就能把損失控制在每年1,000萬歐元（約新台幣3億2,420萬元）內。

三個產區，氣候絕佳

這種疾病最初是發現於義大利的普利亞大區（Puglia），是由於橄欖樹被葉緣焦枯病菌（Xylella fastidiosa）感染而造成，最主要的感染途徑是經由沐蟬（spittlebug）傳染，橄欖樹在染病後會逐漸失去運輸水及養分的能力，造成葉子枯萎、生長速度減緩、結果能力變差，最終死亡。

進一步研究後發現，西班牙、希臘、義大利三個國家的氣候特別適合葉緣焦枯病菌傳播。目前，這種焦枯病菌是最危險的植物傳染病之一，尚無有效治療方式，除了橄欖之外，櫻桃、扁桃仁及李樹都有可能感染。

雖然無法治療，但延緩疫情仍有希望

科學家們指出，希臘、義大利及西班牙三國，總計約85％－99％的產區都位於適合細菌生長的氣候區內。

目前，這種細菌的傳染速度約為每年向外拓展5公里，但若是防疫得當，可以降至每年約1公里左右。

防疫成本高昂

目前，許多科學家都已經投入對抗這種細菌的研究中，包括用防蟲黏土、綠籬、及使用基因分析技術分析為何某類植物比其他種類更容易感染。

然而，科學家指出，即便找出治療方法，防治成本也非常高。舉例來說，為了區隔出一個緩衝地區，農夫們必須砍下所有感染區域內的橄欖樹，因為有些樹木可能已經被感染，卻沒有出現外在症狀。

但科學家們指出，採取這些措施時，「可能會在受影響區域內造成嚴重的社會動盪」。

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防疫最佳解：樹種汰舊換新

長期而言，科學家認為最好的做法還是在具備防疫基因的樹種研發出來後，淘汰舊樹種，改種新樹種。目前，科學家們已經找到兩種橄欖樹樹種，具備些許抗疫能力，他們也呼籲學界投入更多資源研究它們。

科學家們認為，只要能採取適當的防疫措施，將能減少未來50年的經濟損失。但無論如何，他們都預測未來橄欖油的產量會減少、價格會上升。

植物防疫不容易

參與研究的荷蘭瓦赫寧恩大學（Wageningen University）施耐德教授（Kevin schneider）說道：「即使是重要的農作物，為植物疾病做準備是『出了名的困難』。」

「目前，（我們）有清楚的指南及協議可以實施，盡可能為傳入的有害植物疾病作準備。但是，有些物種可以改變環境、有些會產生經濟影響力，有些（措施）無法實施，一點影響都沒有。」

政府、農夫們重視科學意見

他更補充道：「受（植物疾病）影響地區的農夫及政府們應該注意科學意見，農夫們必須遵守並實施減緩疾病散播的措施。另外，考量到經濟因素，政府的干預是必要的，而政府對替代性策略，如：研發抗疫品種等，也十分重要。」

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文化價值難以估計，損失可能更高

然而，先前的損失只包含了經濟損失，還未包含潛在文化遺產價值，因此施耐德教授指出損失可能更高。在歐洲，有些橄欖樹已經好幾百歲了，農夫們甚至可能是在祖父母們曾工作過的橄欖園中工作。

他說：「（有些）農夫們是在祖父母們耕種過的同一座橄欖園中繼續工作。所以，你要如何為這些事物給出一個數字？這些文化遺產的價值已經遠遠超過我們的計算能力了。」

產區網絡複雜，一次根除有困難

科學家們表示，目前想要一次根除這種疾病很困難。

由於感染區域大，部分植物雖然有受到感染但沒有外顯症狀，再加上義大利普利亞大區緊密的橄欖園生產網絡，讓此區形成一個細菌傳染的溫床，難以一次根除。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：地球圖輯隊