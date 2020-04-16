餐飲業受到的影響有多大，從iCHEF的數據發現，從農曆新年下滑5.9%以來，到清明連假達到最大的23%下滑。

面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），餐飲業者幾乎是繼旅遊業之後的「海嘯第二排」，自1月21日台灣出現首例確診病例以來，餐飲業者的營收就不斷下滑。雖然今（17）日中央流行疫情指揮中心再度宣布「零確診」，但疫情帶來的衝擊離結束尚有一段距離。

餐飲POS系統業者iCEHF從超過10,000間店歷史資料中，刪減變動過⼤的資料樣本，篩選出於2019年起皆使⽤iCHEF系統的1,340間店家，比較其2019年與2020年1月份至4月初清明連假後的營收，交易紀錄總共超過兩億筆，當中發現了幾項關鍵數據。

五都餐飲業營業額，自農曆新年以來不斷下滑

今年農曆年假從1月23日開始至1月29日，而台灣第一例確診案例發生於21日。 iCHEF

從iCHEF的數據可以發現，對比去年同期（非日期，而是以農曆年、228連假等假期對標）五都餐廳的營業額自新年以來一路下滑，至清明連假達到最高峰， 下滑23% 。合理推估如果疫情持續延燒，餐飲業的衰退可能暫時還會持續一陣子。

群聚型、高單價餐廳衰退幅度更大

iCHEF

另外，若從金額切入，拆分成「200-600元」與「600元以上」兩個族群，可以發現「超過600元」的衰退幅度大於「200-600元」，最大甚至可以差到整整一倍。

這也不難理解，超過600元的大多是較高級的餐廳或者是聚餐人數較多，在避免群聚的前提下，單價較高的餐廳自然受到比較大的影響；但消費者還是要吃飯，平價的餐廳跌幅有限，一來一往之間自然慢慢拉開差距。

iCHEF

同樣的情況也發生在「早餐」對比「晚餐」，晚餐衰退幅度也比早餐多了近一倍。

意外發現：免疫力概念餐廳抗跌強？

iCHEF

另外，iCHEF也從數據中挖出一個有趣的發現，如果拉出「中式餐廳」與「韓式餐廳」，會發現韓式餐廳相當「抗跌」，中式餐廳則在清明連假的營收衰退25%。

對此，iCHEF共同創辦人程開佑猜測，可能是因為消費者在疫情期間特別注意「免疫力」問題，韓式餐廳不管是泡菜、人參雞湯等都給人相當健康的印象。

從新加坡經驗，我們可以學到什麼？

新加坡比台灣實施更嚴格的防疫措施，甚至從4月7日起至5月4日「半封城」，全面落實居家辦公，非必要服務業商店和工作場所皆須關閉。

雖然iCHEF在新加坡的客戶數並不多，僅有200+家，再加上風土民情可能與台灣有些不同。但iCHEF仍整理出部分也許值得台灣參考的經驗：

一：內用完全消失（封城），但外帶的比例大於外送 二：消費者依然偏好主流平台 三：訂餐者會一次幫全家訂餐，且會提早預定 四：也因為訂餐者一次訂餐的量變大、金額提高，未取餐的風險提高（電話訂餐）

責任編輯：蕭閔云