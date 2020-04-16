串接Uber Eats幫餐廳接單、幫老闆協助紓困貸款，以及營業額20萬以下小店免月租費，是餐飲POS業者iCHEF所提出的超前部署。

為了協助餐廳業者度過新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）所帶來的衝擊，餐飲POS系統業者iCEHF攜手凱基銀行，在資金紓困的申請上免除繁瑣的「營收下降15%」書面證明，更進一步推出「餐廳貸2.0」，不需證明文件由專人協助申辦最高300萬元的貸款。

除此之外，iCEHF也終於宣布整合UberEats服務，UberEats的訂單將會直接進入店家的POS系統，不需額外處理，首波封測店家包含名店師園鹹酥雞、世界豆漿大王、鹹酥李、生活倉廚等，未來台、港6,000家餐廳即可受惠。

聯手凱基銀，靠iCHEF數據就能辦紓困貸款

由經濟部發布的資金紓困貸款中，規定今年連續兩個月的平均營業額，與去年同期或7-12月平均營業額比較減少15%（含以上）即可申請。而若沒有開立發票的業者（未含401申報書）則由銀行透過資料逕行認定。

承辦銀行之一的凱基銀行，與iCHEF合作，過去採用iCHEF系統的業者由於數據皆有存證，凱基銀行將以此為審核紓困貸款的文件，業者不需準備「營收衰退15%」的書面證明。

除此之外，iCHEF與凱基銀行2018年起合作推出「餐廳貸」服務，將進化為「餐廳貸2.0」。年營收達500萬以上餐廳業者，無須準備證明文件，直接在iCHEF平台提出申請，五秒即完成預核，並有專人拜訪餐廳主協助完成後續手續，周轉金需求最高額度100萬元，展店需求最高額度300萬元。

此外，預計5月初針對年營收未達500萬，但月營收在新台幣20萬以上的iCHEF合作餐廳，推出「頭家速還金」個人循環信貸。同樣免自行提供財力證明、免開辦費，提供一筆備用金可隨借隨還，動用以日計息，每萬元一天利息2.5元起，最高額度45萬元。

iCHEF共同創辦人程開佑感性說：「各種線上接單與數位金融的創新，只是單純的科技。但15萬位老闆每天願意拉開鐵門的勇氣，那是奇蹟。」因此iCHEF不只在科技上協助小餐廳經營，也希望疫情期間提供小餐廳得以生存的各項服務， 包含在疫情期間，iCHEF將免收月租費，新戶僅需裝機費、舊戶則可在後台直接申請 。

iCHEF串接Uber Eats，外送訂單整合POS系統

iCHEF也在今（16）日宣布完成與Uber Eats的串接，外送訂單將整合入iCHEF的POS系統，讓使用iCHEF的餐廳可以一次處理內用、外送訂單，在餐點製作上可以更快速、精準。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「與iCHEF整合後，能夠幫助餐飲夥伴提升準備流程效率、同時減少訂單出餐錯誤率，部分餐廳夥伴更能藉由系統整合，透過統一平台去進行菜單調整，進一步控管庫存，提升整體營運效率。」

此次升級是免費使用，台港的餐廳都直接受用，預計首波封測店家包含名店師園鹹酥雞、世界豆漿大王、鹹酥李、生活倉廚等。其他外送平台，iCEHF也在積極地洽談中。

程開佑也表示：「幫餐廳接單（串接外送）、幫老闆找錢（協助紓困貸款），以及幫小店出錢（營業額20萬以下免月租），是iCHEF的超前部署，iCHEF can help。」

責任編輯：陳映璇