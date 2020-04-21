Nike、Adidas、Under Armour等品牌都是客戶！代工龍頭寶成集團，開台灣大規模無薪假第一槍，影響超過3千員工，是創立51年來頭一遭。

破天荒！全球製鞋龍頭寶成集團因應新冠肺炎疫情衝擊，全面縮減開支，昨（20）日傳出高層已考慮從6月起至12月底，包含台灣人員與海外台幹，每人每月必須放六天無薪假，初估影響人數超過3,000餘人。

另一方面，除了實施無薪假，副總以上高階主管，包含集團執行長蔡佩君在內，一律減薪10%；如果一旦定案，這也將是寶成集團創立51年以來首次放無薪假及減薪，對業界來說，無疑將投下一顆震撼彈，也顯示目前產業環境確實險峻。

寶成除了實施無薪假，副總以上高階主管，包含集團執行長蔡佩君（右二），在內，一律減薪10%。 經濟日報

不過，上述方案仍在研議階段，後續還得經過工會協商同意，以及員工簽署同意書等兩個關卡。據了解，寶成是在昨天下午陸續通知中高階主管，表示集團高層已在研擬過冬方案，全面撙節開支。

「一個月放六天無薪假，至少比放30天要來得好吧！」目前員工對於集團高層的初步研議方案，儘管很意外，但大都表示願意共體時艱，全力支持共渡難關。

受新冠肺炎疫情衝擊，寶成今年第1季合併營收594.61億元、年減22.4%，創近六年來同期新低；其中製鞋主體的裕元，第1季營收衰退20.6%，負責通路業務的寶勝，第1季營收更下滑25.1%。

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值得注意的是，業界最近就傳出寶成的主要品牌客戶，第2季訂單已大減五成；更可怕的是，第3季還拿不到國際大廠的預估單。業界說，國際品牌客戶的訂單，通常在前一季就已拿到預估單，今年確實是前所未見。

業界不諱言，新冠肺炎疫情持續蔓延，包括Nike、Adidas等主要品牌，都陸續宣布關閉北美、歐洲的門市，再加上NBA也停止剩餘賽事、奧運延期舉行等，都讓這些國際大品牌陷入觀望，連帶也影響整個代工供應鏈。

寶成集團在全球有35萬名員工，目前擬採行撙節措施的僅限於台灣人員及全球台幹。至於越南、印尼、中國大陸等生產基地員工，並未列入實施對象。

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：經濟日報

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