「虛擬人民幣」的測試內容在網路上曝光，但人行強調還不到推出時機，且目前的封測並不會影響中國的商業運作。

中國人行數字貨幣研究所指出，目前在網路上出現的DC/EP資訊是虛擬貨幣技術研發過程中的測試內容，並不意味著虛擬人民幣正式實施，虛擬人民幣目前的封測不會影響中國的商業運作，也不會對封測範圍之外的人民幣發行流通體系、金融市場和經濟帶來影響。

相關負責人進一步指出，目前虛擬人民幣研發工作正在持續推進中，已在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧舉辦地進行內部封測，正不斷改善其功能。

鉅亨網

中國人行正在推動的虛擬貨幣可當作人民幣的電子版，與現行的比特幣等虛擬貨幣不同。中國人行發行的是以國家信用做背書，因此，中國人行的虛擬貨幣是具有法定償還性質的。

更重要的是，有國家做背書，各國央行推出的虛擬貨幣幣值會更加穩定，也不像比特幣等虛擬貨幣般，上下波動幅度大。

從使用場景而言，各國央行推動的虛擬貨幣可用於小額、零售、高頻率的交易範圍，與現行紙鈔相比沒有任何差別。同時，使用時也將遵守現行的所有關於現鈔管理和反洗錢、反恐融資等規定。

而中國版本的虛擬貨幣不需要綁定任何銀行帳戶，擺脫傳統銀行帳戶體系的控制。此外，在網路訊號不佳的情況下，網銀和支付平台的支付功能常常會出現癱瘓，而DC/EP的雙離線技術可保證在這類極端的情況下，只要兩個裝有DC/EP虛擬錢包的手機相觸碰，就能達到轉帳或支付功能，使用方式如同紙鈔。

目前中國人行發行的虛擬貨幣目的是利用數位化的方式取代現行紙鈔和硬幣，假設在市面上流通的貨幣總量為人民幣100元（約新台幣425元），人行發行虛擬貨幣總量只會為人民幣100元（約新台幣425元），不會超額發行，也不會因為推動虛擬貨幣而造成通膨，且商業機構須向人行全額、100％繳納準備金。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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