為舒緩肺炎疫情對經濟造成的影響，政府推出各種條件的紓困方案。今日金管會針對夜市攤費這類小型店家，推動「簡易申貸方案」，造福小規模營業人。

面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，台灣各企業都受到非常嚴重的影響、經營大受考驗。政府也因應情勢提出多項紓困與振興方案。

但是，部分像是小型店家與夜市攤販這類有稅籍登記，但未達使用統一發票標準的小規模營業人，由於缺乏財務報表、401報表，因此在申請貸款時遭遇到許多困難。

為協助這些小規模營業人度過難關，金管會邀集銀行、經濟部中小企業處、財團法人中小企業信用保證基金（信保基金）、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（銀行公會）共同制定「 簡易評分表 」，以取代財務報表及401報表。

金管會

信用小白也可以申請，3天快速核貸

以簡易評分表替代財務報表及401報表，不須提出繁複申請文件，只須評分表分數達70分以上即可送信保基金核保貸放。金管會指出，台灣有估近50萬小規模營業人，預期其中將有85%，也就是43萬人符合貸款資格。

金管會主委顧立雄指出，已經停業未滿三個月，但有繼續營業意願的業者，或是沒有不動產的業者，甚至是信用小白，也都可以利用簡易評分表申貸。每戶貸款額度最高為50萬新台幣，利率不超過1%。

針對小型店家的貸款需求，銀行將以「簡易評分表」替代財務報表及401報表。 金管會

「應該可以大大緩解過去中小企業貸款必須提出相關報表的不便，希望任何受到疫情影響的人都可以申請，」顧立雄說。

另外，考慮到紓困的急迫性，金管會也指出，預計文件備齊後約3個工作天，即可完成相關作業、快速核貸。

中央銀行也已經於4月20日召開本方案說明會，所有銀行均已派員參加，以了解簡易評分表之使用，達到全面立即受理及3日核貸的目的。目前，各銀行分行也已經開始受理民眾申請。

責任編輯：陳映璇