上市櫃餐飲業的二、三月表現都不好看，營收年減最少3%，衰退最多超過50%，王品、瓦城集團紛紛改佈局外送服務。

五星級飯店賣便當、連鎖餐飲集團積極推外送與外帶，是餐飲服務業面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊下的應變之道。人人都知道疫情影響生意，但看完第一季上市櫃餐飲品牌的營運數看，就能更清楚知道他們為何是「慘業」。

3月業績慘，8大餐飲股營收全面「負成長」

上市櫃餐飲業的二、三月表現都不好看，豆府集團受衝擊最輕，營收也年減3%。代理摩斯漢堡的安心營收年減9%、主打燒肉的乾杯集團更年減45%。

漢來美食旗下擁漢來海港、名人坊、福園台菜海鮮餐廳、翠園粵菜餐廳/漢來軒等品牌，首季合併營收8.39億元，年減18.52％；3月營收1.4億元，年減51.76%，在8間上市櫃餐飲公司中受挫最深。面對挑戰，漢來美食積極主打精緻便當填補業績，並趁機封館、改裝部分店面，待疫情趨緩的人潮出現。

王品今年3月份自結營收為7.6億，年減43.19%。帳面上來看，王品衝擊頗深，不過其業績衰退主要來自中國市場，年減74.36%，台灣市場則年減19%營收。

佈局外送補缺口，專家叮嚀：需思考資源分配

放大來看第一季表現，王品因為啟動安心防疫計畫，台灣市場首季營業額為23.9億元，營收微幅年減1.83%。加上他們已提前佈局，在3月份針對5個品牌嘗試外送服務，推出85折優惠；4月份正式與Uber Eats合作，一口氣將旗下17個品牌上線外送平台，期待能補足內用業績缺口。

瓦城去年表現風光，合併營收48.99億元，年增13.92％，連8年創歷史新高。今年首季雖遭疫情影響，合併營收10.97億元，年減12.3％，仍創同期次高。

另外，瓦城集團與王品一樣搶先佈局「外食轉機」，相中Line，整合瓦城、1010湘、時時香、大心等4品牌共94家門市，3月推出「點來速」積極布局外送外帶市場。

麥當勞前亞洲區副總裁、客意直火比薩共同創辦人李明元指出，餐飲業導入數位化手段，像是加入外送平台，甚至於大飯店做外送食物和便當，這些都是好的嘗試方向。但品牌也該趁機思考，當疫情過去，品牌的內用、外送、外帶資源該如何分配，而不是把精力全花在外食生意上。

疫情期間，包含李明元、老爺酒店集團執行長沈方正、cama café創辦人何炳霖、雲朗觀光集團總經理盛治仁、王品集團創辦人戴勝益等五人也打算回饋業界，鼓勵從業人員趁機進修，將與《Cheers》合作的付費課程開放一個月免費。

沈方正說，旅館業等於是受到「海嘯第一排」衝擊，他知道大家的士氣都很低迷，可是大環境的影響一定會過去，希望整個產業都能撐住，度過難關。

「成功不是第一個出發，而是最後一個倒下的，」王品集團創辦人戴勝益表示，目前來看，政府政策多在拯救中、大型企業，不過就他了解，有接近二分之一的小企業面臨倒閉危機，如何讓這些小公司找回生機，將是整體社會的重要課題。

責任編輯：陳映璇