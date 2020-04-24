房仲龍頭信義房屋如何轉型？董事長薛健平在致股東報告書中指出，2020年除專注自住客， 也將規劃觀光度假產業的籌備。朝「居住生活產業第一品牌」願景邁進。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖股東報告書精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

房仲業龍頭信義房屋雖營收主要來自仲介及代銷，不過近年也持續轉型朝「居住生活產業第一品牌」發展，除不動產開發，去年更跨足休閒觀光產業，積極轉型。

代銷業務方面，打造信義品牌、仲介業務通路、精準客戶大數據分析與數位網路行銷4策略齊下，使信義房屋在台灣代銷市場已擠入前三名， 2019年代銷營收年增近5成 。

信義房屋調查指出，民眾購屋信心進一步回溫到6年來最佳狀況，房市仍會是自住穩定回流的一年。由於總統連任、相關房市政策預計將延續，同時因中美貿易戰及政府政策引導促進資金回台，加上長期間的低利環境，整體市場仍將資金充沛。

房仲業2019年經過需求不錯的一年，但信義房屋對2020年保守以對。 shutterstock

但即使先前預估2020年將延續上年度的溫和回升，一場新冠肺炎卻打亂了局勢，信義房屋認為疫情將對國內房市造成一定衝擊。

面對黑天鵝疫情，信義的對策有三，1.持續以信任為核心，秉持「先義後利」精神，從社區服務紮根社區；與社區居民建立良好信任關係。2.結合科技趨勢，熟練O2O服務模式，為客戶提供最佳服務體驗。3.鎖定首購族。台灣房地產市場買盤仍以自住需求為主，首購族群已成為區域購屋要角。

以下為《數位時代》整理後的2020年致股東營業報告書：

2019年度台灣地區仲介與代銷營收及營業利益分別較上一年度成長20%及30%。開發事業則由於上海「信義嘉庭」案已進入銷售認列尾聲，而其他建案則陸續從2019年下半年啟動預售、尚未交屋，因此2019年度合併營收主要來自仲介及代銷相關事業單位。



除了不動產經紀和開發事業外，因看好東南亞觀光旅遊的前景，信義房屋2019年藉由子公司取得馬來西亞沙巴地區環灘島土地使用權，為信義集團在休閒觀光產業播下未來發展的種子。

未來營運展望 台灣仲介及相關房產服務部分 因美中貿易紛爭影響引發轉單效應，部分相關產業將產能移回台灣，使得國外淨需求及國內投資表現優於預期，2019年度經濟成長率為2.73%，居亞洲四小龍之首，加上家庭戶數仍持續緩步增加，帶動民眾自住的需求不墜，2019年度全台買賣移轉棟數持續回升至30萬戶，年增8.0%。



面對回溫的房市，信義房屋藉由不斷優化自行研發和引進房產科技等輔助工具，讓客戶購售屋更為便利；並深耕社區，過去一年台灣仲介事業營收表現與人均產 出皆有所提升。將努力朝著台灣仲介事業 「居住生活產業第一品牌」願景邁進。

代銷業務 信義代銷朝「全房產」創新經營模式發展，通過信義品牌、仲介業務通路、精準客戶大數據分析與數位網路行銷，取得業界前三地位。

中國仲介部分 受中國打房影響，蘇州房市表現先盛後衰，交易量於2019年第 2季初達到近幾年相對高點，隨著當地政府落實「維穩」及「住房不炒」等政策，蘇州信義營收表現受影響，年營收衰退21%，在上海地區二手房市場則處於價穩量增狀況，2019年度交易量創近3年新高，帶動上海信義仲介營收較上一年度增加17%， 但一手房市表現不佳，上海信義代理部營收受到明顯影響。



中國地區仲介事業將持續以「阿米巴經營」推動全員經營，培育具有經營意識的人才，輔以O2O系統導入，落實服務基本功，以因應行業未來發展趨勢，有效提升單店與人均生產力，滿足客戶購售屋交易需求。

編按：「阿米巴經營」管理模式出自日本經營之聖稻盛和夫所創，將企業組織分割為多個小型單位，利潤中心獨立經營，最終以一致的方向達成企業成功。

此外，面對2019新型冠狀病毒的影響，當地仲介事業將會適時協助社區居民防疫，努力成為社區民眾 的好幫手與信任的夥伴。

日本仲介部分 日本信義在地耕耘十年，為進一步擴展當地市場的影響力與知名度，服務日本在 地客戶，另新創「SJ Home」房屋仲介新品牌，將服務進一步推展至以精緻服務著稱的當地市場，將台式熱情融入日式細膩服務，進一步使得日本信義2019年度營收成長18%。



日本信義已深耕日本市場超過10年，於新的年度將持續提升台日鏈的服務能力，以穩健的步伐，致力於開展「SJ Home」品牌，規劃新設分店及招募日本當地優秀的人才，以提升品牌知名度，拓展客群與擴大服務能量。

賀大新 / 攝影

開發事業 中國不動產開發事業無錫「山水嘉庭」案已於2019年第四季開始預售。



信義開發於新北市板橋區推出的人文寓所信義「嘉和」案，2019年8月開始銷售，截至年底銷售率已逾3成。而同為435藝文特區首排信義「嘉品」案，2020年初取得建照，也將陸續開始進行營造工程。



2020年將把上海「信義嘉庭」案餘屋銷售，並做無錫「山水嘉庭」案預售工作準備，並落實工程品質與進度的掌握。信義做為無錫新銳不動產開發商，需更精準經營目標客群，並透過實品屋銷售等更具體方式，讓客戶感受到「山水嘉庭」案的建築價值與特色。



而新北市信義「嘉和」案則將持續預售工作的推動，將「建物生產履歷」、「建築模擬技術 (BIM)」與「社區營造」三大優勢結合，信義「嘉品」案除了將視「嘉和」案銷售進度機動調整預售時程，也會找合適進駐廠商與店家。

休閒觀光產業 為拓展客戶居住的相關需求，信義房屋2019年度購買馬來西亞環灘島約200公頃的土地使用權，計畫跨入高端度假村或飯店產業，打造成為當地與國際遊客於沙巴度假的首選。2020年，將開展開發計畫前的一連串設計規劃前置工作。

責任編輯：蕭閔云