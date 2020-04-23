PChome聽見消費者的需求，最懂母親的心，特別推出「PChome就要讓你當董娘」活動，感謝每位媽媽的辛勞，讓您盡享體驗「董娘」的尊榮感。

一年一度的母親節即將到來，但防疫期間很難到外頭吃大餐大肆慶祝。不過，PChome 24h購物在這充滿感恩的日子還是要寵愛媽咪，特別推出「董娘日」活動，就算線下無法狂歡慶祝，也要線上「訂製化寵愛」，打造安心防疫的奢華慶祝行程，不僅規劃有著全台最高露天下午茶之稱的CE LA VI 天空樹茶饗宴，以及頂級紓壓的Villa Life 采禾莊園 Spa 芳療油推療程，甚至全程都有勞斯萊斯專人接送服務，總價近10萬。防疫在走，寵愛媽咪也要有，電商龍頭PC home 24h購物「最懂娘的心」。

母親節是感謝媽媽這一年辛勞的好時機，根據PChome 24h購物統計，去年從5月1日開始，母親節動能轉強，尤其以行動端的成長最為顯著，帶動去年5月業績成長50%以上。預期今年在家網購的買氣將會增加，預估行動端業績將較去年同期成長六成以上。每一年母親節檔期，全站銷售最好的品項，由高到低排列分別為：美妝保養、家電、保健食品，對比去年母親節前夕，專櫃保養商品即成長8成。今年更因口罩妝盛行，長時間配戴口罩，因此看準複合式多功能、一瓶搞定、簡單使用的保養產品最為熱門，例如：LANCOME 蘭蔻超未來肌因賦活露、理膚寶水B5全面修復霜等。加上健康意識提升，在家運動類商品如：瑜珈墊、跑步機、按摩器具等也都是熱門的送禮選擇，最近兩週瑜珈用品、震動按摩槍銷量皆較去年同期成長50%。

PChome聽見消費者的需求，最懂母親的心，特別推出「PChome就要讓你當董娘」活動，感謝每位媽媽的辛勞，讓您盡享體驗「董娘」的尊榮感，同時，考量大環境疫情因素，規劃一套私密、專屬的「董娘一日行程」（市價新台幣81,778元），不與人群接觸低調奢華遊台北。首先，出門透過豪車勞斯萊斯接送，前往有著全台最高露天下午茶之稱的CE LA VI 天空樹茶饗宴，享受結合亞洲藝術文化與西方茶文化代表的英式下午茶，再到Villa Life 采禾莊園體驗Spa 芳療油推療程 90分鐘，放鬆紓壓平時的勞累。

PChome

PChome 24h購物表示，民眾凡於4月23日至5月11日活動期間，消費金額累積滿52,000元者，登記抽「董娘一日行程」（共１名）；另外，單筆消費滿額$5,200元者，也可登記抽「賓士S CLASS 一日接送」（共５名），如果消費者有自行安排行程，也可以透過豪車接送。今年母親節歡迎消費者到PC home 24h購物下訂感謝媽媽的禮物，透過私密、專屬的董娘行程，用力寵愛你家的媽咪。

（圖片僅為示意，實際款式以當時狀況提供） PChome

PChome 24h購物「PChome就要讓你當董娘」活動辦法說明：

活動期間109年4月23日至5月11日於PChome24h購物中心單筆消費滿額$5,200，登記抽「賓士S CLASS 一日接送」（共５名）。單筆消費金額累積滿52,000元者，加碼再登記抽「董娘一日行程」（共１名）：勞斯萊斯專人接送服務+CE LA VI 天空樹茶饗宴（１組２名）+Villa Life 采禾莊園 Spa 芳療油推療程 90分鐘（１組２名）。

（圖片僅為示意，實際款式以當時狀況提供） PChome

注意事項說明：

1. 賓士S CLASS一日接送服務：市價新台幣$7,900元，此獎項可於2020年11、12月份兌換使用，消費者可擇一日使用，最遲須於一周前告知專人用車確切日期及時間、乘車人數、當天行程及乘客姓名及聯繫電話，以利專人確認租車行情況，最終用車日期以車行實際能配合之檔期為主；一日接送時間以六小時為限。乘客人數：最多4人，接送地區：限雙北市區。