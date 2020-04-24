還記得台灣醫師發明的防疫箱嗎？小小設計，卻能對一線醫護人員提供最大保護，現在第二代拋棄式防疫箱推出，屏東縣府與工具機廠恩德合力捐出1,800套。

在網路上輸入「Aerosol box」（氣溶膠箱），可以看到許多醫師站在病人頭部正前方，隔著一個透明壓克力箱子進行插管或麻醉護理的照片，甚至，網路即可查到這個透明箱子的設計圖。

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發之際，對醫護人員來說，這個箱子無異是為他們在一層又一層的防護衣外，多加一個防護盾。因為醫生要幫肺炎確診患者插管治療，過程必須跟病患靠得很近，但也是病患飛沫最易噴出的時刻。

第二代防疫箱是拋棄式，弧面設計讓醫師視野角度更清晰。 恩德

阻絕最危險的一刻！防護箱概念來自嬰兒保溫箱

這個防疫箱的最初概念，是來自台灣花蓮門諾醫院醫師賴賢勇的點子，3月下旬，他從嬰兒保溫箱發想到這個防護箱概念，期望提供給物資缺乏的部分國家一線醫護人員使用，所以在網路上分享，沒想到獲得20多國醫護人員探詢，由於可以簡易組裝，很多醫護組織在當地找供應鏈生產使用，成為台灣之光。

第一代的防疫箱已經廣泛應用在各國第一線疫情治療上，但隨後賴賢勇發現，每次使用過後的消毒風險極大，因為防護罩內病毒濃度高，誰來消毒？如何安全消毒？都是大問題。其次，第一代防疫箱沒有註冊專利，引發不肖商人拿去製作高價銷售牟利。

「屏東女婿」董事長，慷慨捐300套防護箱支援醫護

因此，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶、花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇，及台中醫師黃致遠3人合作研發第二代拋棄式「防疫插管箱TAIWAN BOX」，期望協助醫護人員，最後獲得屏東縣政府潘孟安的支持，而工具機大廠恩德董事長廖文嘉則是協助量產的關鍵推手。

屏東縣長潘孟安與恩德董事長廖文嘉出席捐贈防疫箱記者會。 恩德

恩德董事長廖文嘉24日出席屏東縣府TAIWAN BOX捐贈記者會，他表示「我是屏東女婿！」，由於岳父岳母都是屏東人，念的是屏東中學跟屏東女中，大學才北上唸書，所以廖文嘉一聽到這個計畫，就力促捐贈300套防護箱給一線醫護人員，屏東縣也跟進捐贈1,500套，合計1,800套提供台灣醫療院所索取。

廖文嘉說，看到3位醫師設計的防疫箱的創意新穎又實用，又聽聞由於不熟悉產業界，找廠商協助量產時，一路遇到很多挫折，找許多政治人物也石沉大海，決定要跳出來盡社會責任，因為防疫箱不僅照顧台灣醫生，也能讓海外國家知道台灣在防疫產業的付出。

「未來國外醫療院所有需要，就由恩德來製造！」廖文嘉指出，恩德是專精高精度五軸機的工具機廠，生產的機器設備可以切割航太用高精度複合材料，所以跨足醫療材料生產也能遊刃有餘，未來若海外有需要，台灣防疫產業也能打國際盃接單生產。

目前恩德規劃4台工具機切削防疫箱所需PC板，日產能500套。

恩德財務長黃逸嫺表示，防護箱材料是PC（聚碳酸酯；Polycarbonate），剛好恩德的工具機擅長高精度航太複合材料切削，適合執行「非鐵材質」的高精度切削任務。在這一波1,800套防護箱完成後，未來也會再配合政府採購生產。

屏東縣率先捐贈1,500套防疫箱給各地方醫療院所索取。 恩德

第二代拋棄式防疫箱修改了第一代的直角設計，改以圓弧面讓醫師操作時可以看得更清晰，組裝上也更便利簡易，團隊設計每一個防護箱上貼上大大的Taiwan Can Help貼紙，未來不只是走入台灣醫護現場，未來這支台灣國家隊也將承接來自海外的需求，將「Taiwan Can Help」理念跨海發揚。

責任編輯：陳映璇