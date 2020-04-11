肺炎疫情仍沒有緩解跡象，科技業如何協助政府抗疫？新創業安與微星科技合作開發健保連線實名制口罩販賣機，但他們仍不認為這是最後一里路，接下來要解放什麼？

口罩實名制上路，藥局前長長的人龍成為台灣街頭平常，店門外排得疲乏，店內也有苦難言，而現在，科技台灣隊找到解方。

北市府11日與健保署攜手台灣科技業者發表全球首創口罩實名制智販機，業安科技與台灣品牌大廠微星科技只花短短一週時間，就合作開發出可以驗證健保卡，連線健保資料庫驗證的口罩販賣機。

4月11日，信義行政中心門口先設設置三台，消費者插入健保卡，確認符合購買資格（成人兩周9片）就可以用電子支付（Apple Pay、LINE Pay、街口支付等）無現金完成付款，30秒領到口罩。

北市將推出24台口罩販賣機。 微星

「我們現在只能分擔衛生所人員的工作，未來思考是否可以進一步幫助藥局通路，改善營運效率。」業安科技執行長黃建堯拚完第一台口罩販賣機後，已思索下一步。

新創業安＋微星，打造健保連線販賣機

業安是販賣機智慧升級解決方案新創，成立僅一年多，但已開發出巴掌大支付模組，透過應用軟體模組能簡易安裝在傳統販賣機上，不需把機台搬回工廠改裝，只需「現場」施做，普通販賣機就能3分鐘變身物聯網裝置，業主能遠端監控每一筆交易、做庫存管理。

純電子支付販賣機聽起來是一個大趨勢，隨電子支付工具普及，消費者對紙鈔沾染細菌能存活4小時畏懼不已，販賣機投幣孔跟紙鈔匣，用感應或讀卡機完成支付，變得順水推舟，業者不僅省去現金回收的人力派遣，還能收集大數據，優化庫存，升級成本更只是買一台全新聯網販賣機價格的30分之1。

業安在販賣機內部裝置一台巴掌大模組，搭配無線天線，就能讓傳統販賣機升級。 王郁倫攝影

對業安來說，除賣硬體，這個支付模組電腦利用SIM卡回傳每一筆交易訊息到雲端，販賣機業主支付月租費，透過業安的雲平台管理全台販賣機，目前已有600台販賣機利用業安的商業模式運轉。

六周縮短成一周，台灣隊連夜趕工

那麼既然業安能做智慧販賣機，具備OCR（光學文字辨識）個人身份驗證機制，為何會找微星合作？「我們是智慧販賣機行動支付，微星是通訊整合的關鍵。」黃建堯解釋若沒有微星，自己要兜出完整解決方案，恐怕要六周。

業安科技執行長黃建堯（右）攜微星車載暨商用解決方案事業部合作花7天打造健保連線口罩販賣機，左為微星經理林政賢。 王郁倫攝影

原來微星早已積極佈局智慧物聯網市場，過去一年就曾多次拜訪業安尋求合作機會，雙方熟知彼此產品領域，由於市府開出口罩販賣機需老少咸宜，具螢幕視覺操作指示，又必須能連健保卡讀卡機等條件下，業安苦思市場上誰能立即有商用解決方案，隨即，腦中一亮想到微星。

微星早年鎖定車載電腦市場發展，歐美公車、火車捷運應用方案眾多，各種液晶觸控螢幕電腦規格俱全，近年更積極擴張觸角，鎖定船舶及智慧販賣機領域進攻，在業安招手下，雙方團隊短短利用不到一週就火速完成一台具螢幕顯示的實名制智慧口罩販賣機。

白話的說，業安在臨時情況下（尤其是中國工廠因疫情停工多時），智慧販賣機要具備口罩實名制交易的各種流程要求，短時間內要找到一台工業用連接埠齊全的液晶控制電腦業者即時出貨，恐怕也只有微星能做到。

口罩販賣機透過插卡能連線健保資料庫，確認身份購買口罩。 微星

在硬體解決後，最難的還是在串連健保系統資料庫，「這是最難的那一里路，但政府開放後，我們不計成本要完成（串連）。」黃建堯說，基於資安，每一台販賣機都用VPN專線連入市府，才接入健保署。

台灣隊解任務：解放藥師口罩三大工作

北市規劃，4月底前台北市將在12個里各設置兩台口罩販賣機，等於有24台24小時無休的口罩機器人服役，兩種規格能裝載120份或380份口罩。

販賣機減輕了衛生所的壓力，但藥局的負擔仍未減輕，最近240家藥局藥師才因為難言之隱（老者、懷孕、家庭因素）退出口罩販賣行列，黃建堯也開始思索，能否進一步解決藥師的工作。

現在藥局藥師賣口罩，必須過三個流程，第一個流程是藥師在藥局內分裝口罩，其次是販賣時要同時插入三張卡（藥師單位卡、藥師卡、民眾健保卡），完成過卡後，再收錢交付口罩。

透過行動支付扣款，無現金口罩販賣機達到零接觸目標。 王郁倫攝影

「目前模組還在改，預計再兩週改好，微星出智能人機互動顯示介面加掛印表機，在藥局可以取代藥師過卡工作，」黃建堯說，如此一來，藥局只要請工讀生做口罩分裝及交付收錢等工作，藥師不必再超時上班，藥局效率提高了，就能減少排隊，消滅雙邊痛點。

在打造實名制口罩販賣機後，這組科技台灣隊下一步期望做的，就是把藥師口罩分裝的工作也解決掉，透過第三地派遣人力分裝，台灣隊正跟病毒搶時間，要在全台防疫總動員下「徹底解放藥師三大工作。」

責任編輯：陳映璇