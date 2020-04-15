台灣口罩國家隊40天拼出92條產線神速成績，受到各國矚目，如今超過20國向台灣提出口罩設備輸出需求，美加更已空運設備，他們究竟希望引進什麼台灣經驗？

成為全球第二大口罩生產國後，台灣口罩國家隊還能做什麼？答案是：口罩設備產線整廠輸出，賺歐美防疫戰備建設財。

疫情爆發後，全球口罩出缺，各國都暫停口罩進出口，台灣口罩國家隊因行政院決定「自己的口罩自己做」，不僅快速建立台灣自給自足產能，也意外打造台灣口罩產線輸出實力。

經濟部1月底計畫籌組口罩國家隊，目標投資1.8億元設立60條口罩生產線，當時台灣每日口罩產能只有188萬片，即使加班趕生產，日產能也只有400萬片。

「距離目標日產千萬片，還差600萬片，以一條產線日產10萬片算，最後政院決定要先建置60條產線。」精密機械研究發展中心（PMC）總經理賴永祥說。

但2月底政院考量產能不夠，又決加碼32條產線，當3月20日，台灣隊已經完成92條口罩生產線架設，其中含2條外科綁帶型口罩產能，整體工程40天，日產能就提高至1,500萬片。

下一步，口罩國家隊目標拉升台灣產能至2,000萬片，該怎做？賴永祥說，現在一條線一分鐘可以做120片，只要設計口罩耳帶一體成形製作，就能拉高至200片，但若要拚出一分鐘300～400片，就必須做產線整體規劃，比方現在口罩設備是氣動設備，缺點是慢，若改為伺服馬達驅動就可以加快。

台灣口罩產線設備建置92條約花40天。 研華

僅兩家口罩「設備」工廠，40天建立92條產線

短短40天內從零到有建置92條生產線，動用超過3,200人次不眠不休的趕工，究竟台灣口罩國家隊幕後功臣有誰？賴永祥說，除了PMC，台中工具機械產業聚落群聚，工具機公會理事長許文憲、東台精機總經理嚴瑞雄都主動聯絡經濟部願意「無償」協助，成為幕後英雄。

賴永祥也透露，甚至第一條產線第一週製作時，台灣瀧澤科技總經理戴雲錦在工廠現場待了五天親自協助，最後還把第一條產線親自送到基隆，而後生產口罩產線設備的能量越來越高，最高峰一天能趕出六條生產線。

賴永祥也透露，當台灣要自建口罩產線時，發現台灣只有兩家小型口罩設備商，一家員工人數8人，另一家15人，但在工具機團隊直接進駐協助下，這兩家工廠口罩設備也加速量產。

「台灣政府很厲害的地方是，60條產線並不是找一塊空地架設起來，然後找不到足夠人力操作。」賴永祥說，政府是將60條產線分散到全台15家口罩工廠手中，才迅速拉高產能。

台灣只有兩家口罩設備生產工廠，拼出92條生產線全靠工具機業者派人進駐。 蔣曜宇攝影

不只口罩，台灣口罩國家隊設備輸出美加

台灣在口罩日產量衝上1,500萬片後，開始展開國際互助，近期已經捐出1,000萬片口罩給各國防疫，事實上，不只是口罩，台灣口罩國家隊也已經提供美國、加拿大協助，第一波口罩設備產線已經空運抵達，台灣也派團隊協助當地架設。

捐贈口罩屬於救急，陸續也有其他國家求援，希望在台灣內需滿足後，整廠輸出，包括美國、加拿大、德國、法國、紐西蘭陸續有超過20國提出幫忙需要，甚至美國跟德國發現自己口罩產業已經斷鏈，希望台灣不只是提供設備，而是談能否「 協助建置整條生產線 」賴永祥說。

據了解，目前美國跟加拿大都已經收到台灣口罩國家隊趕製的口罩生產線，並派員協助到當地建置。

研華科技台灣區營運處副總經理林其鋒說，台灣是工具機輸出大國，產值在2017年就已經破兆元，規模僅次於資通訊及半導體光電兩產業（台灣前三大兆元產業），顯見智慧機械是台灣值得發展產業，也符合政府5＋2產業政策，未來機連網或可視化生產進度等功能，也建議可在台灣產線練兵後，推展到其他國家。

各國開始希望建立口罩產能，超過20國來向台灣口罩國家隊招手。 蔣曜宇攝影

台灣民間無私合作，躍上國際舞台

除口罩生產線建置，若國內無周邊搭配產業也是枉然，林其鋒指出，台灣紡織、石化跟自動化工業發展成熟，也是形成口罩國家隊的關鍵，但若台灣要朝日產2,000萬片為目標，材料充足與否將是最大挑戰。

各國紛紛盤點自身防疫產業能力，新加坡因印尼每年都大量焚燒收成後農作物，造成霧霾，因而在2009～2010年邀請3M來新加坡設立N95口罩工廠，前3M大中華區總裁、東南亞區副總裁暨現任研華科技董事張凌寒分享當時建設經驗，也建議台灣未來或許可考慮N95口罩生產產能。

新加坡有N95口罩工廠，原因是當地每年霧霾嚴重。 新加坡旅遊局

研華執行董事何春盛認為，觀察這次疫情爆發，台灣國家隊在生技或口罩防疫上都扮演亮眼，並交出好成績，但西方卻難以成立所謂「國家隊」？原因就是東西文化差異大，台灣因國際屢遭打壓，也促成台灣商人放下利益成見，團結合作無私奉獻。

責任編輯：陳映璇