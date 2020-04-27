防疫期間，台科大學生團隊「城市OK蹦」，釋出插畫版陳時中、唐鳳立體海報設計檔案，供民眾免費下載。

不管從上、下、左、右看，唐鳳、阿中的眼睛都跟著你跑，緊盯著路人提醒：「請勤洗手、多消毒」、「防疫優先，請戴口罩」。

這組在近日掀起話題的「阿中在看你」系列立體海報，由台科大學生團隊City Band-Aid 城市OK蹦製作，透過將插畫版陳時中、唐鳳，以及土地公、山姆大叔等，設計成簡單的DIY製作檔案，免費開放民眾自由下載，幾個步驟就能做出有立體質感的標語海報。

城市OK繃

立體海報DIY教學

城市OK蹦是台科大設計系學生江弈辰與張皓評的畢業製作，從去年7月開始，總計花費245個小時的觀察、找出562個生活上的問題，最後聚焦50項議題，開發實體成品，或是概念設計。

此次的「阿中在看你」就是其中一項提案。設計的起源，來自他們發現路上不少諸如「偷丟垃圾，神明在看」等標語，因而引發思考：能不能讓它更有「在看」的感覺，藉此提高路人們的注意力？

於是，利用視覺錯視的原理，透過針對人物的眼睛部分做一點額外加工、多墊上一層珍珠板，就達到「不管走到哪，阿中都盯著你」的效果。

除了「阿中在看你」之外，該團隊目前也持續針對城市問題，提出設計解決方案，包括捷運車廂內如何更快掌握目前抵達哪一站、安全門把如何以更小的施力推開⋯⋯等，期待他們透過設計思考，療癒城市的問題、優化市民的生活。

參考資料：City Band-Aid 城市OK蹦粉絲團、中央廣播電臺

責任編輯：陳映璇