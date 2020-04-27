Facebook推出Messenger Rooms視訊服務，目的不在搶食遠距工作工具的大餅，而是更希望能降低視訊服務使用門檻，增進用戶互動分享的機會。

Facebook日前宣布將推出全新Messenger Rooms視訊服務，讓用戶能更快速地透過Messenger Rooms發起視訊會議，增進用戶間互動的機會。Messenger Rooms的用戶並不需要具備Facebook帳號，甚至也不用安裝Messenger，僅透過開啟網頁瀏覽器即可連結參與線上視訊，加入親友間的聊天團。

Facebook執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）強調，打造Messenger Rooms服務的目的，並非在於爭奪遠距工作工具的大餅，而是希望能讓用戶和親友間能透過網路及影像產生進一步互動。在全球多地仍因為新冠肺炎疫情處於隔離、封城之時，人和人之間能進行「面對面」的互動及交流，顯得更加可貴。

Messenger Rooms的單一會議可參與人數上限為50人，而會議主持人可以透過權限設定控管會議進展，並且避免像Zoom近來頻繁發生陌生人亂入會議的「Zoom bombing」情況重現，進一步確保線上會議秩序穩定。另外，與其他線上視訊會議服務相同，Facebook也在Messenger Rooms服務內提供虛擬背景替換功能，避免個人房間隱私曝光，同時可透過14種濾鏡效果與環境燈光的「美顏」功能，不用化妝也能隨時隨地維持好氣色。

目前Facebook並未限制Messenger Rooms服務每次的使用時長，而此服務甚至可以預約視訊會議開始時間，或許也將吸引更多網紅、明星藉此與粉絲線上互動。雖然Facebook已有線上直播功能，但Messenger Rooms免下載、易連結、和輕鬆使用的特色，更可讓用戶輕易且隨時發起視訊討論，降低許多用戶對視訊服務的使用門檻。Messenger Rooms將首先於美國開放下載，未來將逐步開放至更多海外市場。

資料來源：Facebook、The Verge

責任編輯：蕭閔云