因應疫情部分學校開始實施遠距教學，而教育部又禁了Zoom，許多老師、學生以及家長苦惱著該使用哪個軟體，本文將以課程為導向出發，說明測試軟體結果。

編按：本文作者為無界塾語文老師林嘉怡，《數位時代》獲林嘉怡老師授權轉載。

很多人在談軟體的時候都把會議跟課程混在一起，一般的訊號清晰、共享、錄影，已經是標配，本文會以課程為導向出發，說明這幾天測試軟體的結果，這是單就軟體本身，不考慮同時使用其他平台或外接設備的分析。

最後也會稍微說明為什麼教學跟會議需求不同，不過因為功能分析很冗，不一定是大家馬上需要的，所以我把這部分往後放，不想看的可以只看測試結論或看連結表格。

給已經開始努力卻順便被酸「換個軟體有多難」的老師們：

換個軟體一點都不難，還好還沒有很多學校因疫情停課，我們一起測試找到接下來要用的，步驟跟之前一樣，確定軟體——建立上課模式與風格，原先學習的教學資源、線上互動方式、評量不會消失。



面授與線上本來就是互相補齊，無法竟全，真的累了也沒關係，請考慮實體補課或非同步課程！



也別忘了最重要的是培養學生自主學習的能力，比如這次事件，學生能不能自行分析他們需要什麼，還是等待被餵養，老師負起一切責任？別把責任丟給教育部，因為那就像學生把責任丟給你。

給大部分看客： 很在乎資安的你，應該也要有點媒體素養，多方查證再行分享，然後建立自己的獨立思考，同時保有對他人的同理，這個世界不是非黑即白，你可以不同意一個人對資安的看法，但是同時尊重他的努力。

測試結論

「訴求便利性＋我只是想講述，且可搭配其他軟體」：hangouts、Jitsi、cyberlink U、adobe connect、teams

「我不想下載任何東西」：hangouts、Jitsi、webex、newrow、teams

「我完全不想付錢」：hangouts、Jitsi、cyberlink U、adobe connect、teams

「我可以付錢有更多/好的功能」：webEX、newrow、blue jeans

我在綜合比較後是 webEX試用＞blue jeans＞adobe connect＞webEX付費 ，會比較符合上課的需求，因為我需要分組、可以看簡單英文、不介意付一點錢、不在意下載與否、有點在意頁面。

不過還是提醒，所有外接平台如均一、kahoot、線上共編文件、Miro⋯⋯等，以及加開設備如實物投影機，此時都會成為你最好的夥伴，這些外接平台可以增加軟體本身的變化性；也可以思考A軟體＋B軟體，比如你用大群組開會完，在LINE的固定分組聽學生討論。

測試碎念

1. 誰適合Teams？

希望不要開太多其他平台、不常需要分組功能、可以接受固定分組、需要一堂課分組下去把任務做完就下課，建議用teams，而且筆者覺得teams訊號不錯，又免費。

分組討論克服：設定「分組數＋1」個群組，這個＋1指的是班級大群，也就是在班級大群裡上課之後，可以把學生散進分組裡，由小組長擔任主持人。但教師移動會比較辛苦，還有次數也不能太多次。

優勢是可以結合它本身的功能出作業、共享檔案、追蹤狀況，但因為通話只是它其中一個功能，因此靜音、共享等類設定，一樣只能依靠教師平常跟學生的默契，主持人可以靜音但靜了後不能幫它打開，不能調整共享設定的功能，大家都能隨時共享。

我最愛它的「模糊背景」，zoom偵測筆者虛擬背景都會讓變背景，teams則很準確（不過這不是重點）在對話框的部分可以上傳的選項較多。

二次測試看到Teams有提供桌面版或Web版，我更正上一次說一定需要下載的說詞，若利用「團隊」會議連結，不需要使用者登入就可以參加會議，但未註冊者只能看到視訊及老師桌面分享，沒有文字聊天功能、白板註記功能、不能錄影。

2.誰適合google hangouts Meet？

hangouts幾乎是測試中最陽春的一個，如果有學zoom或其它軟體，Meet不會難，因為它很簡單，有用過skype的經驗就可以用了，它多了共享畫面這一功能，而且使用者只要有google帳號可以無痛進入。

如果學生不太會申請註冊、與會者來源複雜，且只需要講述、共享畫面或是播放影片，Meet就可以做到，有連結就可以邀請外群、不用下載，是Teams沒有的優點。

但其實測試的這幾款軟體很多都能外群邀請，不算是什麼很大的優點，唯一的優點大概就是設定少，但缺點也是因此而來的，有老師反映使用hangouts會有無法釘選螢幕或與會者（學生）亂釘選螢幕（可能是他同學的臉）的問題；測試時也有老師說畫面切換跟操作的速度明顯慢很多。

3.誰適合唐鳳推推的Jitsi Meet？

同上，不想下載任何東西，但是非常需要同步播影片的可以考慮jitsi Meet，我覺得它跟google hangouts Meet沒有差多少，同樣是可以同時共享畫面，同樣不需要下載，功能上可以同步YouTube影片算是一大優點，此外跟google hangouts Meet比起來還多了虛擬舉手功能。

開源軟體這件事對我來說較無感，畢竟我不會自己架設，所以這件事情不是測試時主要考慮的重點；另外，每個人都是主持人，因此可以互相靜音對方（也可以自行打開）。

然後Jitsi Meet只要線上隨意打一串英文或數字就可以開會議室，所以千萬要記得加密碼，我在測試的時候隨便打房號123，突然出現各國語言的人在跟我聊天，很可怕。

4. 誰適合cisco WebEX？

基本上，它的介面跟操作邏輯，跟zoom幾乎一模一樣，包含共享方式、共享後註記、私訊設定，就連我去後台也是一樣的排版，但後台功能少很多，致電客服又轉原廠客服後得知，很多zoom有的基礎功能，比如分組討論，都是需要到webEX training的網站方案後才有提供。

各位現在使用的帳號其實是在試用30天階段，一次買就是要買一年，沒有月費也沒有免費之說，原廠報價如下：

webex meeting center ：折扣前一個帳號387美元（約台幣11,650元）/年

webex meeting training center：折扣前一個帳號6,100美元（約台幣183,640元）/年

webex套裝組（兩個都能用）：五個帳號3,180美元（約台幣95,745元）/年

經銷商有分等級，原廠會希望經銷商線上（或線下）來做簡報，可以問問題，之後再決定要不要買，會再報價一次可能比原廠現在的報價便宜（但對學校或老師個人來講，還是超貴⋯⋯）

它的優點是共享註記功能順非常多，操作上較直觀且更細緻，應該可以無痛轉移，或者沒有需求分組的人，現在就可以過去了，但記得只有30天，以及safari不支援共享畫面，建議下載軟體。

再補充：有其他網友問到開放教育機構使用meeting center外加開分組功能免費，也有人說免費不止30天，但目前沒有辦法確認狀況，因此目前所寫是以客服說法為準，詢問到的結果是4/14會重新開放教育機構申請帳號。

5. 誰適合newrow？

newrow介面直觀且健全，免費即可以分組討論、線上出題考試，我很喜歡它白板可以換頁、可以「廣播」，聊天可以分成Q＆A或一般聊天，嵌入共編文件功能（可下載）、拍照直接編輯的功能。

功能差異的部分，白板註記只能清除全部不能選擇只清除參會者，沒辦法共享註記，但可以添加不同類型的檔案，直接upload到軟體中（跟共享畫面不同概念）即可註記，然後可以靜音同學，同學也不能自己打開，但同學靜音自己的話，你要幫他打開，不會額外跳提醒（zoom會提醒）。

主持人可以控制與會者的權限：共享畫面、註解、寫筆記。

不過免費版只能5個成員，一個月32美元可以增加到15個、51美元增加到25個，難怪沒人用，在做測試的時候發現共享畫面不會卡頓，但分組或者是共享的瞬間會大概比zoom慢一倍、跟hangout切換時的速度差不多。

它最大的缺點除了貴，還有翻譯很爛，它分組的翻譯叫做「爆炸」、檔案叫做「檔」，反正都是簡體＋中國翻譯流。

6.誰適合cyberlink U？

視訊和音訊延遲，跟hangout差不多，可以靜音學生，但學生也可以自己解除，不能鎖會議室，但大部分共享、特定視窗、白板那些功能它都有，選這個不如選hangout。

初體驗很不順暢、很難打開，我下載後要打開卻很不靈敏，軟體跳動一下還是什麼都沒啟動；同事則是打開了之後，U說要寄驗證信，結果什麼都沒收到（為了怕被罵，加註也沒有在垃圾信件找到）。

於是這個實測心得是我同事寫的，我到現在還沒測到。

7.誰適合blue jeans？

強調杜比音效的blue jeans可以選定或隨機分組、白板註記功能，用起來還不錯，介面跟hangout相似，但它有連很多其他軟體，又有跟Jitsi一樣同步影片不卡頓的優勢。

缺點是它介面全英文，還有它的主持人功能非常弱，如果別人要共享或是註記，它就會蓋掉螢幕，目前還找不到可以設定禁止的地方；另外，我有一次測試，進去分組之後不管主持人還是參會者都沒有顯示靜音，但實際上都聽不到彼此的聲音，還有分組學生是可以自己出來回到主會場的。

前面7天註冊免費使用所有功能，後面每個月9.99美元，容納25個人，或14美元75人/月，比zoom便宜一點，不過比較適用於成熟且班級有默契的個體，不然它要共享就是要共享，大家搶螢幕就飽了。

8. 誰適合adobe connect？

主持人用酷課雲帳號可免費，是個我不知道怎麼說明比較好的軟體，它的介面很像古老時代的yahoo奇摩聊天室，但是該有的功能都有，重點是免費、可分組、可共享、可錄影，不過所有功能大概都只做半套，你可以看到它所有選項都被勾起來，但都有點不盡人意，以下細說。

還是先稱讚，adobe connect在很多部分做得很細緻，比如除了虛擬舉手之外還有同意、不同意、其他表情，可以選擇；另一方面是註記時的顏色、大小控制選項也很認真，連聊天的文字都可以選顏色。

哭笑不得的是這其實不是一個視訊軟體的重點，流暢度部分還可以，大概跟hangout差不多， 但視訊很糊、一格一格，然後大家在共編共享的時候，9個人的頭像大小大概跟其他視訊軟體的一個頭像差不多 ；選擇共享螢幕時，出現只能共享整個螢幕的情形，若要選特定應用程式或文件，則跑出要你開啟電腦設定的通知，待你開啟後，它仍然不能共享。

總之我覺得在使用上雖然沒有很便利、按鍵也不夠直覺，但如果是學校老師，用酷課雲上手之後，應該可以做許多教學變化，加上它免費，不過就是要適應它自己獨特的介面。

補充：北市買的帳號同時可以有最多五十間一起使用，每間上限一百人；也可以付款買這軟體。

9.誰適合BigBlueButton？

第一次試的時候看到功能很齊全，網頁上的簡介也說明它有個別限制的主持人權限、分組討論、虛擬互動、聊天設定，但是第二次要測試時就卡住進不去，不確定是流量問題還是什麼限制。令人有疑慮的地方在它連介紹網站都感覺隨便做，很多按鍵做的位置點了無效，後來就看到它流量爆了。

如果未來趨穩的話，是個可考慮的軟體。網頁上只有一直希望大家試試，沒有寫出價錢，可能免費？

10.誰適合GoToMeeting？

目前有免費14天試用。

教學現場會需要且zoom有的功能

括號內為測試標準及補充：

共享畫面（有些可以選限定視窗，有些只能投桌面，只要可共享都算有1） 一般互動討論（雙向影音） 主持人靜音同學（主持人可以決定是否讓學生自己打開） 分組討論（給多個會議連結不包含在此項） 白板（空畫面）註記 共享畫面後註記 主持人限制誰可以共享 設定密碼與鎖定會議 可以設定私訊或群聊 可以踢除非預期的參會者 其他互動如虛擬舉手、拍手 主持人釘選畫面（或可以設定與會者跟主持人看同畫面） 對話傳送檔案而不只文字 錄影（這個現在大家都有，再不濟還有loom，不是問題） 學生不用註冊

測試結果如圖，圖1為功能全圖，圖2、3、4為功能＋解說。

每個軟體有自己的受眾，有些就是為了開會而生的，它的設計是「平等」，也就是主持人除了開這個會議，沒有比其他人權限高出多少。

舉「靜音」為例，大部分軟體都能做到主持人靜音別人，但不是每個軟體都能跟zoom一樣做到主持人靜音後，自行控制選項決定要不要讓與會者自己打開；

在課程中難免會有同學很激動很想說話各自搶mic、有人家裡背景音很吵自己沒察覺、需要一小段時間宣佈事情的時候，目前測試沒有看到可以調整設定的，因此我們在這部分的建議是一定要跟學生建立好默契，要講話再開mic。

附上notion連結，有興趣可以用filter功能篩你要的功能：各種線上軟體比較 。

筆者聲明： 我很想被業配，但是我沒有 無界塾其他人想不想，我不知道，但是無界塾也沒有 重點不在換軟體，而在找到一個軟體後調整教學模式 本篇預設你本來就學過至少一種，沒有的話沒辦法看 神農般嚐百軟體的我的電腦，才是資安最大洞的那個



本文陸續更新，內容僅為測試結果，還沒有正式選定用來上課，因此尚未測試電腦以外的載具，也還未測試學生端功能跟畫面，價錢跟乘載人數大家可以隨意查，並未詳細列上。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：林嘉怡Facebook，原文回應讀者留言、持續更新。