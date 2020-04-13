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Zoom被禁了該改用哪款工具？教師實測10款視訊軟體，一表詳列優勢與使用心得

2020.04.13 by
林嘉怡
Zoom被禁了該改用哪款工具？教師實測10款視訊軟體，一表詳列優勢與使用心得
Pixabay
因應疫情部分學校開始實施遠距教學，而教育部又禁了Zoom，許多老師、學生以及家長苦惱著該使用哪個軟體，本文將以課程為導向出發，說明測試軟體結果。

編按：本文作者為無界塾語文老師林嘉怡，《數位時代》獲林嘉怡老師授權轉載。

很多人在談軟體的時候都把會議跟課程混在一起，一般的訊號清晰、共享、錄影，已經是標配，本文會以課程為導向出發，說明這幾天測試軟體的結果，這是單就軟體本身，不考慮同時使用其他平台或外接設備的分析。

最後也會稍微說明為什麼教學跟會議需求不同，不過因為功能分析很冗，不一定是大家馬上需要的，所以我把這部分往後放，不想看的可以只看測試結論或看連結表格。

給已經開始努力卻順便被酸「換個軟體有多難」的老師們：


換個軟體一點都不難，還好還沒有很多學校因疫情停課，我們一起測試找到接下來要用的，步驟跟之前一樣，確定軟體——建立上課模式與風格，原先學習的教學資源、線上互動方式、評量不會消失。

面授與線上本來就是互相補齊，無法竟全，真的累了也沒關係，請考慮實體補課或非同步課程！

也別忘了最重要的是培養學生自主學習的能力，比如這次事件，學生能不能自行分析他們需要什麼，還是等待被餵養，老師負起一切責任？別把責任丟給教育部，因為那就像學生把責任丟給你。

給大部分看客：

很在乎資安的你，應該也要有點媒體素養，多方查證再行分享，然後建立自己的獨立思考，同時保有對他人的同理，這個世界不是非黑即白，你可以不同意一個人對資安的看法，但是同時尊重他的努力。

測試結論

  • 「訴求便利性＋我只是想講述，且可搭配其他軟體」：hangouts、Jitsi、cyberlink U、adobe connect、teams
  • 「我不想下載任何東西」：hangouts、Jitsi、webex、newrow、teams
  • 「我完全不想付錢」：hangouts、Jitsi、cyberlink U、adobe connect、teams
  • 「我可以付錢有更多/好的功能」：webEX、newrow、blue jeans

我在綜合比較後是 webEX試用＞blue jeans＞adobe connect＞webEX付費 ，會比較符合上課的需求，因為我需要分組、可以看簡單英文、不介意付一點錢、不在意下載與否、有點在意頁面。

不過還是提醒，所有外接平台如均一、kahoot、線上共編文件、Miro⋯⋯等，以及加開設備如實物投影機，此時都會成為你最好的夥伴，這些外接平台可以增加軟體本身的變化性；也可以思考A軟體＋B軟體，比如你用大群組開會完，在LINE的固定分組聽學生討論。

測試碎念

1. 誰適合Teams？

希望不要開太多其他平台、不常需要分組功能、可以接受固定分組、需要一堂課分組下去把任務做完就下課，建議用teams，而且筆者覺得teams訊號不錯，又免費。

分組討論克服：設定「分組數＋1」個群組，這個＋1指的是班級大群，也就是在班級大群裡上課之後，可以把學生散進分組裡，由小組長擔任主持人。但教師移動會比較辛苦，還有次數也不能太多次。

優勢是可以結合它本身的功能出作業、共享檔案、追蹤狀況，但因為通話只是它其中一個功能，因此靜音、共享等類設定，一樣只能依靠教師平常跟學生的默契，主持人可以靜音但靜了後不能幫它打開，不能調整共享設定的功能，大家都能隨時共享。

我最愛它的「模糊背景」，zoom偵測筆者虛擬背景都會讓變背景，teams則很準確（不過這不是重點）在對話框的部分可以上傳的選項較多。

二次測試看到Teams有提供桌面版或Web版，我更正上一次說一定需要下載的說詞，若利用「團隊」會議連結，不需要使用者登入就可以參加會議，但未註冊者只能看到視訊及老師桌面分享，沒有文字聊天功能、白板註記功能、不能錄影。

2.誰適合google hangouts Meet？

hangouts幾乎是測試中最陽春的一個，如果有學zoom或其它軟體，Meet不會難，因為它很簡單，有用過skype的經驗就可以用了，它多了共享畫面這一功能，而且使用者只要有google帳號可以無痛進入。

如果學生不太會申請註冊、與會者來源複雜，且只需要講述、共享畫面或是播放影片，Meet就可以做到，有連結就可以邀請外群、不用下載，是Teams沒有的優點。

但其實測試的這幾款軟體很多都能外群邀請，不算是什麼很大的優點，唯一的優點大概就是設定少，但缺點也是因此而來的，有老師反映使用hangouts會有無法釘選螢幕或與會者（學生）亂釘選螢幕（可能是他同學的臉）的問題；測試時也有老師說畫面切換跟操作的速度明顯慢很多。

3.誰適合唐鳳推推的Jitsi Meet？

同上，不想下載任何東西，但是非常需要同步播影片的可以考慮jitsi Meet，我覺得它跟google hangouts Meet沒有差多少，同樣是可以同時共享畫面，同樣不需要下載，功能上可以同步YouTube影片算是一大優點，此外跟google hangouts Meet比起來還多了虛擬舉手功能。

開源軟體這件事對我來說較無感，畢竟我不會自己架設，所以這件事情不是測試時主要考慮的重點；另外，每個人都是主持人，因此可以互相靜音對方（也可以自行打開）。

然後Jitsi Meet只要線上隨意打一串英文或數字就可以開會議室，所以千萬要記得加密碼，我在測試的時候隨便打房號123，突然出現各國語言的人在跟我聊天，很可怕。

4. 誰適合cisco WebEX？

基本上，它的介面跟操作邏輯，跟zoom幾乎一模一樣，包含共享方式、共享後註記、私訊設定，就連我去後台也是一樣的排版，但後台功能少很多，致電客服又轉原廠客服後得知，很多zoom有的基礎功能，比如分組討論，都是需要到webEX training的網站方案後才有提供。

各位現在使用的帳號其實是在試用30天階段，一次買就是要買一年，沒有月費也沒有免費之說，原廠報價如下：

  • webex meeting center ：折扣前一個帳號387美元（約台幣11,650元）/年
  • webex meeting training center：折扣前一個帳號6,100美元（約台幣183,640元）/年
  • webex套裝組（兩個都能用）：五個帳號3,180美元（約台幣95,745元）/年

經銷商有分等級，原廠會希望經銷商線上（或線下）來做簡報，可以問問題，之後再決定要不要買，會再報價一次可能比原廠現在的報價便宜（但對學校或老師個人來講，還是超貴⋯⋯）

它的優點是共享註記功能順非常多，操作上較直觀且更細緻，應該可以無痛轉移，或者沒有需求分組的人，現在就可以過去了，但記得只有30天，以及safari不支援共享畫面，建議下載軟體。

再補充：有其他網友問到開放教育機構使用meeting center外加開分組功能免費，也有人說免費不止30天，但目前沒有辦法確認狀況，因此目前所寫是以客服說法為準，詢問到的結果是4/14會重新開放教育機構申請帳號。

5. 誰適合newrow？

newrow介面直觀且健全，免費即可以分組討論、線上出題考試，我很喜歡它白板可以換頁、可以「廣播」，聊天可以分成Q＆A或一般聊天，嵌入共編文件功能（可下載）、拍照直接編輯的功能。

功能差異的部分，白板註記只能清除全部不能選擇只清除參會者，沒辦法共享註記，但可以添加不同類型的檔案，直接upload到軟體中（跟共享畫面不同概念）即可註記，然後可以靜音同學，同學也不能自己打開，但同學靜音自己的話，你要幫他打開，不會額外跳提醒（zoom會提醒）。

主持人可以控制與會者的權限：共享畫面、註解、寫筆記。

不過免費版只能5個成員，一個月32美元可以增加到15個、51美元增加到25個，難怪沒人用，在做測試的時候發現共享畫面不會卡頓，但分組或者是共享的瞬間會大概比zoom慢一倍、跟hangout切換時的速度差不多。

它最大的缺點除了貴，還有翻譯很爛，它分組的翻譯叫做「爆炸」、檔案叫做「檔」，反正都是簡體＋中國翻譯流。

6.誰適合cyberlink U？

視訊和音訊延遲，跟hangout差不多，可以靜音學生，但學生也可以自己解除，不能鎖會議室，但大部分共享、特定視窗、白板那些功能它都有，選這個不如選hangout。

初體驗很不順暢、很難打開，我下載後要打開卻很不靈敏，軟體跳動一下還是什麼都沒啟動；同事則是打開了之後，U說要寄驗證信，結果什麼都沒收到（為了怕被罵，加註也沒有在垃圾信件找到）。

於是這個實測心得是我同事寫的，我到現在還沒測到。

7.誰適合blue jeans？

強調杜比音效的blue jeans可以選定或隨機分組、白板註記功能，用起來還不錯，介面跟hangout相似，但它有連很多其他軟體，又有跟Jitsi一樣同步影片不卡頓的優勢。

缺點是它介面全英文，還有它的主持人功能非常弱，如果別人要共享或是註記，它就會蓋掉螢幕，目前還找不到可以設定禁止的地方；另外，我有一次測試，進去分組之後不管主持人還是參會者都沒有顯示靜音，但實際上都聽不到彼此的聲音，還有分組學生是可以自己出來回到主會場的。

前面7天註冊免費使用所有功能，後面每個月9.99美元，容納25個人，或14美元75人/月，比zoom便宜一點，不過比較適用於成熟且班級有默契的個體，不然它要共享就是要共享，大家搶螢幕就飽了。

8. 誰適合adobe connect？

主持人用酷課雲帳號可免費，是個我不知道怎麼說明比較好的軟體，它的介面很像古老時代的yahoo奇摩聊天室，但是該有的功能都有，重點是免費、可分組、可共享、可錄影，不過所有功能大概都只做半套，你可以看到它所有選項都被勾起來，但都有點不盡人意，以下細說。

還是先稱讚，adobe connect在很多部分做得很細緻，比如除了虛擬舉手之外還有同意、不同意、其他表情，可以選擇；另一方面是註記時的顏色、大小控制選項也很認真，連聊天的文字都可以選顏色。

哭笑不得的是這其實不是一個視訊軟體的重點，流暢度部分還可以，大概跟hangout差不多， 但視訊很糊、一格一格，然後大家在共編共享的時候，9個人的頭像大小大概跟其他視訊軟體的一個頭像差不多 ；選擇共享螢幕時，出現只能共享整個螢幕的情形，若要選特定應用程式或文件，則跑出要你開啟電腦設定的通知，待你開啟後，它仍然不能共享。

總之我覺得在使用上雖然沒有很便利、按鍵也不夠直覺，但如果是學校老師，用酷課雲上手之後，應該可以做許多教學變化，加上它免費，不過就是要適應它自己獨特的介面。

補充：北市買的帳號同時可以有最多五十間一起使用，每間上限一百人；也可以付款買這軟體。

9.誰適合BigBlueButton？

第一次試的時候看到功能很齊全，網頁上的簡介也說明它有個別限制的主持人權限、分組討論、虛擬互動、聊天設定，但是第二次要測試時就卡住進不去，不確定是流量問題還是什麼限制。令人有疑慮的地方在它連介紹網站都感覺隨便做，很多按鍵做的位置點了無效，後來就看到它流量爆了。

如果未來趨穩的話，是個可考慮的軟體。網頁上只有一直希望大家試試，沒有寫出價錢，可能免費？

10.誰適合GoToMeeting？

目前有免費14天試用。

教學現場會需要且zoom有的功能

括號內為測試標準及補充：

  1. 共享畫面（有些可以選限定視窗，有些只能投桌面，只要可共享都算有1）
  2. 一般互動討論（雙向影音）
  3. 主持人靜音同學（主持人可以決定是否讓學生自己打開）
  4. 分組討論（給多個會議連結不包含在此項）
  5. 白板（空畫面）註記
  6. 共享畫面後註記
  7. 主持人限制誰可以共享
  8. 設定密碼與鎖定會議
  9. 可以設定私訊或群聊
  10. 可以踢除非預期的參會者
  11. 其他互動如虛擬舉手、拍手
  12. 主持人釘選畫面（或可以設定與會者跟主持人看同畫面）
  13. 對話傳送檔案而不只文字
  14. 錄影（這個現在大家都有，再不濟還有loom，不是問題）
  15. 學生不用註冊

測試結果如圖，圖1為功能全圖，圖2、3、4為功能＋解說。

圖1。點擊可放大。
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圖2。點擊可放大。
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圖3。點擊可放大。
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圖4。點擊可放大。
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每個軟體有自己的受眾，有些就是為了開會而生的，它的設計是「平等」，也就是主持人除了開這個會議，沒有比其他人權限高出多少。

舉「靜音」為例，大部分軟體都能做到主持人靜音別人，但不是每個軟體都能跟zoom一樣做到主持人靜音後，自行控制選項決定要不要讓與會者自己打開；

在課程中難免會有同學很激動很想說話各自搶mic、有人家裡背景音很吵自己沒察覺、需要一小段時間宣佈事情的時候，目前測試沒有看到可以調整設定的，因此我們在這部分的建議是一定要跟學生建立好默契，要講話再開mic。

附上notion連結，有興趣可以用filter功能篩你要的功能：各種線上軟體比較

筆者聲明：

  1. 我很想被業配，但是我沒有
  2. 無界塾其他人想不想，我不知道，但是無界塾也沒有
  3. 重點不在換軟體，而在找到一個軟體後調整教學模式
  4. 本篇預設你本來就學過至少一種，沒有的話沒辦法看
  5. 神農般嚐百軟體的我的電腦，才是資安最大洞的那個

    本文陸續更新，內容僅為測試結果，還沒有正式選定用來上課，因此尚未測試電腦以外的載具，也還未測試學生端功能跟畫面，價錢跟乘載人數大家可以隨意查，並未詳細列上。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：林嘉怡Facebook，原文回應讀者留言、持續更新。

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#遠距教學 #視訊軟體

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