遠端辦公讓企業省下不少費用與管理成本，那麼疫情結束後，我們還需要回到實體辦公室嗎？

新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒全球，許多企業紛紛實施在家工作，既然能以這樣的方式照常運作，那疫情結束後，我們還需要回到實體辦公室嗎？根據過去一兩個月來的調查結果顯示：是的，即便網路協同平台發達，實體辦公室的存在還是不可取代。

在家工作（Work From Home），或又稱做遠端工作，是過去10年來不斷被討論的話題：從企業的角度出發，讓員工在家工作能夠節省實體辦公室的空間使用與管理成本，但同時，卻也害怕無法隨時監管員工的作息與工作效率；而對員工來說，可以擁有自己安排時程、彈性工作、節省通勤時間等好處，同時卻也擔心在家工作的孤獨感與其他無法在家專心工作的誘因，導致工作效率不如預期。

根據美國社群管理工具公司Buffer一份於2019年進行的問券調查顯示，有99%的美國工作者都曾體驗過遠端工作，更有95%的工作者都願意推薦他人進行遠端工作。

過去幾個月全球武漢肺炎（COVID-19）疫情延燒，如Facebook、亞馬遜（Amazon）、Google等大部分的歐美企業，都不得不實施在家工作政策，減少員工通勤與辦公室工作的需求，來降低人與人接觸的機會。

在「強迫在家工作」的政策實施之下，遠端工作成為絕對的現實，然而，它是否跟原本想像的一樣彈性、舒適，讓員工不再需要實體辦公室了呢？

在家工作、在辦公室工作的效率都一樣

企業評論網站Glassdoor於近期做的一份千人問卷調查顯示，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，67%的美國員工都被要求在家工作，而有16%則是被要求自動放有薪與無薪假期，來減少員工互相接觸。

有一半的遠端工作受訪者表示，他們相信自己在家工作的效率，跟和在辦公室工作的效率完全相同。其中，有68%的年輕受訪員工（年齡介於18至34歲），都對遠端工作效率表達出高度信心，反之，較年長員工族群（年齡介於55至64歲），則只有44%表示自己能維持一樣的工作效率。由此可以看出，相較於年長族群，年輕員工族群對於維持遠端工作效率有較高的信心。

pexels

對於在家有18歲以下孩童的家長員工來說，高達71%的受訪者表示，即使與小孩一起在家，他們也能維持和在辦公室一樣高度的工作效率。

半數在家工作者會有孤獨感、焦慮感

即使在家工作提供員工高度彈性，又能維持原本待在辦公室內的工作效率，但是，在家工作太長時間，可是會傷害員工的心理健康。

擁有Google、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Walmart等320萬企業員工用戶的美國匿名職業社交平台Blind，就在最近發表一篇在家工作的調查報告，報告顯示在目前疫情影響與社交距離命令之下，有52.9％的受訪員工都表示，從收到在家工作命令開始，他們曾感到孤獨、寂寞；56.4％的受訪員工在這段時間曾感到焦慮。

pexels

這份調查反映的是，全球疫情尚未明瞭的狀況下，在家工作者的狀態，無法與一般情況下在家工作者的狀態劃上等號。

在疫情的影響下，在家工作不僅得應付日常工作上的事務壓力，還同時遭受外在環境影響，無法與朋友相見、無法任意出門活動、每天都待在家裡閱讀日漸增加的感染病例數字。過去那些在咖啡店的閒聊、辦公室裡的玩笑，現在彷彿都成追憶，而每天社群網路上的疫情討論、確診數字報告等無形中增添了焦慮感，有些人還因此擔憂自己隨時可能會失去現有工作。

「尋求他人幫助或與專業人士聊聊對於不確定性的焦慮、憤怒、無助等可能會有幫助，若能把這些力量化為助力，一步步走向想要的未來，將是最好的結果。」臨床心理學家迪夫亞．坎南（Divya Kannan）博士對媒體平台YourStory這樣說道。

每週2～3天進辦公室，可以加強團隊成員連結

根據顧問公司麥肯錫以及Buffer在家工作的相關調查顯示，當員工擺脫辦公室生活的限制、能自主安排工作時程與地點時，他們能獲得更高的工作滿意度，也能展現更高的工作效率。

然而，這次新冠肺炎（COVID-19）的影響之下，員工並不是自主在家工作，而是被逼著得待在家工作。這個特殊情況反而把縮小了在家工作的優點，同時放大了在家工作的缺點。

美國史丹佛經濟學教授尼古拉斯・布魯姆（Nicholas Bloom），最近在外媒Recode的訪談中表示，過去2年多的在家工作實驗研究，每週約2至3天進辦公室工作，不僅能強化員工與工作環境的連結，還能幫助創造力，畢竟，大部分的創意都是在面對面的情境下共同激盪出來的；全部工作時間都待在家可能會很糟，大部分的人都無法享受其中。

pexels

布魯姆進一步表示，2020年可能會是 失去創新的一年 ，當科學家、工程師都被強迫待在家時，哪來的新產品、新點子、新專利？每天在家工作以及每天在辦公室工作，或許就像兩個互斥的極端，找到當中的平衡——讓員工自由選擇地每週1至2天在家工作——才是對企業、對員工兩者來說，最好的解決方案。

即使不少企業目前都實施在家工作，但是營運狀態與產出卻無法與正常狀態相提並論。企業主管每天可以舉行一個30分鐘的團體視訊會議，接著早上與下午再分別打給某個員工，花10分鐘時間與他視訊會議，雖然會花上許多時間，但這些舉動能夠在未來幾個月中，維持員工的心情與工作效率。

疫情結束後，工作者還需要回到實體辦公室嗎？經過這次疫情強迫在家工作狀況來看，實體辦公室的需求還是無法被網路協同平台取代，常態性地員工面對面相聚，不僅有助於員工的人際關係連結與激發創造力，企業也需要這個辦公室場域，來塑造他們獨一無二的企業文化。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

延伸閱讀：

1. 封城後的歐美生活！口罩之外，還有4種外送服務「新」現象

2. 消毒殺菌不用人！防疫機器人動起來，專攻另類「3D產業」