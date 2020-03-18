由於Zoom的使用規範並未限制與會者分享螢幕畫面的內容，因此也造成不少無聊人士透過公開的Zoom會議分享色情或惡搞的螢幕畫面，阻礙會議順利進行。

因應新型冠狀病毒疫情在全球擴散，越來越多企業要求員工盡量在家或遠端辦公，並且透過Skype、Teams、Zoom在內會議軟體進行線上會議，其中，由於Zoom的使用規範並未限制與會者分享螢幕畫面的內容，因此也造成不少無聊人士透過公開的Zoom會議分享色情或惡搞的螢幕畫面，阻礙會議順利進行。

《The Verge》記者Casey Newton和投資者Hunter Walk日前在透過Zoom主持的《WFH Happy Hour》節目中，突然有與會者持續藉由分享性愛影片等令人不安的影像來干擾會議的進行，甚至進一步想加入通話來進行攻擊，攻擊者被強制下線之後還試圖以其他名稱進入Zoom，並再次分享色情畫面，而主持人為了不讓其他參與者受惡意干擾，而主動結束了Zoom的節目。

尤其最近有不少企業開始對外透過線上形式展開投資者會議，使得許多惡意人士開始針對對外公告連結的Zoom線上會議進行惡作劇，透過分享螢幕畫面功能在線上會議投放諸如搞怪、甚至性愛影片等內容，藉此干擾線上會議進行。

雖然透過Zoom進行的線上會議可由主持人限制特定與會人發言或分享內容，但是在同時會有多人參與的線上會議中，主持人總是難以在第一時間內發現有惡意人士搞怪，讓有心人士趁虛而入。

因此，若是Zoom會議可以設定為需經過主持人允許後加入，並且設置共同主持人以協助確認會議中的流程及分享內容，避免惡作劇狀況發生；另外也建議停用文件共享功能，避免惡意人士刻意分享夾帶病毒檔案，同時也建議關閉允許被踢出會議的人重新加入會議，避免惡意人士在被踢出後重新加入繼續惡搞。

類似情況，其實也包含先前不少人會刻意透過蘋果AirDrop功能，向鄰近維持開啟AirDrop功能的iPhone用戶傳遞惡作劇圖像，甚至散播不雅內容，在目前疫情影響情況下，更有不少人開始透過網路進行各類惡作劇。

此外，Zoom會議系統本身也有虛擬背景的功能，若是參會者缺少適合的背景環境，也可以透過虛擬背景來呈現適當的會議畫面，維持辦公會議中應有的禮儀。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Tech Crunch、Zoom