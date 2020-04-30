口罩實名制相關配套措施不斷的進化，每一個階段都有相應的功臣，以口罩販賣機來說，幕後推手竟是一年前才成立的業安科技，這間新創公司的背景是什麼？

因應新冠肺炎（COVID－19）防疫，口罩實名制2月上路至今，相關配套措施不斷進化，從直接藥局購買、線上預購到最新的口罩販賣機，每一階段都有相應的神奇功臣，以口罩販賣機來說，幕後推手竟是一年前才成立的業安科技，這間新創公司的背景是什麼？又擁有哪些核心技術，才得以在關鍵時刻發揮作用，讓原本默默無名的業安科技順勢脫穎而出？

為了紓緩藥局現場的排隊人潮，政府與企業協力推出口罩實名販售機，12日起於北市各衛生中心陸續啟用，其中，不僅整合健保署購買資訊紀錄，還支援悠遊卡、Line Pay等各種線上支付，民眾只需健保卡、悠遊卡就能購買。

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對於大多數人來說，販賣機操作並不陌生，但面對口罩販賣機，卻是人生第一次，更何況還是一台智慧販賣機，而傳統的飲料販賣機之所以能夠升級成為口罩販賣機，背後的核心技術全靠業安科技，該公司創辦人兼執行長黃建堯，也在天才IT大臣唐鳳之後，瞬間成為「科技報國」的國家隊代表。

乍看之下，業安科技的發展似乎後勢可期，但黃建堯一路走來的真實感受，卻彷彿經歷了一段奇幻漂流旅程。

兩次創業如履薄冰

2019年初，黃建堯的首次創業劃上句點，十多年來的打拚，仍然不敵連年虧損，只好忍痛揮別。不久後，黃建堯另起爐灶，再次與昔日夥伴攜手，成立業安科技，聚焦研發智慧販賣機。不過，業安科技並非從零開始，嚴格說來，這是前一次創業其中一項業務的延續。

業安科技創辦人兼執行長黃建堯操作口罩自動販賣機。 FC未來商務

即使如此，業安科技的起點依然艱困，甚至就連市場考察的國外差旅費用都必須刷信用卡才能支付。黃建堯說：「到處借錢都借到沒處可借了，終於在決定關門大吉的最後期限前兩天，找到有合作共識的投資人。」

在業安科技鎖定的目標市場中，光東南亞就有400萬台的傳統販賣機有待升級與轉型。

因應各國法規不同，加上自動販賣機的商品銷售多樣化，除了飲料等一般消費品，還有香菸、啤酒、甚至情趣商品等管制品，每一種商品銷售都要能符合當地法規，包括消費者身份辨識等，都是傳統販賣機能否無痛升級為無人商店的關鍵。

業安科技看準了東南亞市場需求，積極投入實體身分數位化、線上支付，以及消費者特徵辨識機制等核心技術研發，不僅在2019年美國消費性電子展（CES）上得到可口可樂等大廠關注，也一舉吸引了來自日本（目前全球使用販賣機密度最高、延伸應用科技最多元的國家）的客戶所青睞。

用科技解決社會問題

在此同時，新冠肺炎（COVID－19）疫情蔓延，黃建堯評估自身掌握的技術能量，足以用販賣機處理口罩限額發放的數位辨識機制，因此，決定實驗性地將第一台販賣機放入2,000份非醫療口罩，設置在寧夏夜市的閒置店面口。

為了簡化這台販賣機的管理，也降低內部同事處理現金的染疫風險，「我們決定乾脆用送的，這樣一來，只要專注處理身分識別機制，避免重複索取的問題就好。」沒想到，原本單純想用科技解決問題的心意，卻傳出民眾擔憂個資被詐騙集團盜用，進而引發媒體報導。

在紛紛擾擾的情況下，一通台北市政府的來電，扭轉了業安科技啞巴吃黃蓮的處境。經由科技部的媒合，花費僅僅兩個月時間，從民間到政府，從地方到中央，與中央疫情指揮中心合作，終於取得衛生署開放數據資料庫作支援，並搭配微星科技AIoT的智能人機互動顯示介面，讓民眾可以免排隊，用健保卡直接在販賣機買到口罩。

面對如此戲劇性的兩次創業經歷，黃建堯說：「在創業的路上，順境與逆境的風景大不相同，縱使我還是同一個我，認真投入的程度都一樣，但就結果來看，一個是帶著夥伴空轉的失敗者，一個是有機會承擔社會責任的創業家。」他看著其他創業前輩，歸納自己終能成功的原因，不外乎兩個字「幸運」。

「現在，我也這麼覺得。」

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

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