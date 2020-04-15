從各國旅遊警示到口罩實名制，都考驗政府如何將資訊快速流通、界接，其中關鍵就是人手一張的「健保卡」。

台灣的防疫之戰，社會最關注的莫過於每天確診數量。然而，在看得到的醫療與衛生安全戰場之外，防堵疫情的另一道重要關卡，則是訊息的傳遞。從各國旅遊警示到口罩實名制，都考驗政府如何將資訊快速流通、界接，其中關鍵就是人手一張的「健保卡」。

這個最不引人注意、卻格外重要的武器，讓醫師看診時第一時間就能掌握病患旅遊史，口罩實名制也讓民眾憑卡片至藥局，或是上網訂購買到口罩。每一個新政策的背後，都有賴健保署署長李伯璋與旗下的資訊團隊擔起大樑、破解關卡、整合需求。

時間拉回今年農曆春節，政院一聲令下，決定要製作旅遊史查詢系統，讓醫生插入病患健保卡就可以掌握是否出入旅遊警示地區，只給了健保署一天的時間準備。而讓全台6,000多間藥局開賣口罩的機制，同樣也只有24個小時，系統就得上線。「我們接到任務之後，真的只有緊張，」健保署資訊組科長張齡芝回想，時間不等人的情況下，還是成功如期達陣。

當外界都在看這幾場戰役過程中，他們做對了哪些事，才能使每個專案進行的又快又好，李伯璋卻有不同想法： 前幾年替醫療環境建立好的基礎，以及正確的做事心態，才是真正他們加速的關鍵。

兩大基礎，讓健保卡變成防疫不可缺的助手

1.雲端影像病例打好網路基礎，醫療院所才能查詢旅遊史

過去一位病患在A醫院做完核磁共振（MRI）、資料只會留存該院，如轉到B醫院看診，又得重做一次檢查，不只徒增患者負擔，也造成醫療資源重複的浪費，追根究柢就是影像、報告在不同醫療院所之間，沒有一套「交換」系統。

李伯璋2015年上任後，最重要的目標，就是要減少浪費醫療資源。2017年推動健保署打造的影像病例共享系統，他發現，各院所的網路環境差異太大，如果網速不夠、下載影像過長，醫生自然不想接納新系統。於是他們和中華電信合作，無條件替醫院架構光纖網路，後續也依循此想法、希望解決藥局慢性處方籤重複領藥問題，讓藥局也能有共享資訊、同步牽進光纖，現在超過90%的醫療院所和藥局都已經使用光纖上網。

自此，光纖網路讓再小的醫療院所，都能快速讀到健保署的資料，當政府決定共享旅遊史，醫院都能無痛接軌，或是口罩實名制進駐藥局時，也能加快藥師與遠端連線、更新口罩領取的狀況。

2.「健康存摺App」免讀卡機就註冊，為口罩預購鋪路

口罩現在不需插卡、直接用App預購也是好例子。這次口罩開放網路預購，是在健保署既有的健康存摺App增開功能。過去健康存摺App須靠自然人憑證申請才能帶入個人資料，但李伯璋認為持有自然人憑證的民眾太少，轉向和電信公司合作，以手機SIM卡認證身分，才讓這次口罩網路預購同樣不用讀卡機、也能做到實名制，連帶健康存摺的使用人數衝破100萬人。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋解說健康存摺的發展歷程。 賀大新 / 攝影

張齡芝補充，之前的經驗都成為資訊組同仁「練兵」的一環。比如建立雲端病例系統時，得接納全台的院所、診間，硬體早已準備完成，這次只是在醫療人員熟悉的系統中，加入旅遊警示功能，完全能應付這些流量，「我們這次（旅遊警示）完全只處理軟體，沒有再額外搭建硬體，」否則難以在1天內上線整套系統。

面對時程壓力的專案，80分就先上線吧

完成形同緊急搶灘的任務，李伯璋也提到了做事的心態「務實」：先達成核心目標，再來慢慢改進。像旅遊警示最初只是一行文字，重點是明確顯示最需要被傳遞的資訊：這位患者去過哪些國家，後續才陸續加入顏色、藥師與護理師都能讀取等功能。口罩進入藥局銷售時也為了降低操作難度，減少教育成本和時間，以原先藥師就使用的系統為原型，打造另一套操作邏輯類似的系統，便於藥局投入任務。

「如果我們有時間，一定做到100分，」張齡芝說，「 但時程壓力之下，先以80分為目標。 」假設最初任務就是口罩實名制3.0、讓民眾持健保卡到超商預購，得各大超商等外部系統，相較直接在藥局購買、所有資料都在健保署就能抓取，得耗費更多溝通成本和行政手續，根本不可能完成。

口罩預購讓系統被塞爆，給健保署的學習

口罩網路預購剛上線時，一次太多人湧入導致系統無法負荷。李伯璋沒有責怪任何同仁，畢竟能從錯誤中學習，這些過去的失敗就會有意義，「你第一次沒有經驗，必然會碰到一些瓶頸，（只要改善）第二次就一定不一樣。」

他提到，公務機關難免想「做安全、預算內的事」就好，但這次經驗也給團隊一個學習：不要害怕投資，一次到位，反而更能解決問題。 當時他們趕緊向協力廠商與中華電信借機器、增加系統可承受的流量，第二波來臨前也盡快增購機器，還把健保快易通裡的預購圖示移到首頁，卻沒有發生「塞車」的問題。

以結果來看，李伯璋和團隊做過的事情，絕對是防疫的超前部屬，但他一開始並沒有想那麼多，只是希望服務一般使用健保的大眾之外，「我要讓醫界也對健保署滿意度很高，」資訊通暢、資源不要浪費，就是他想做到的事。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：經理人月刊

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