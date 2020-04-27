迴轉壽司競爭激烈，亞洲藏壽司來台七年，為朝上櫃準備，2019年加速擴張，2020年更拚朝增10家門市目標邁進，年營收將跨過20億元大關。

平價連鎖壽司品牌「亞洲藏壽司」為朝上櫃計畫邁進，宣佈加速展店計畫，今年首季已經開出2家，全年拚增5~10家店。

運用迴轉壽司銷售平價日本美食「壽司」是一門競爭生意，藏壽司則是其中表現佼佼者之一，來台展業第七年，目前藏壽司已在台有24家分店。

平價迴轉壽司競爭激烈，日本授權的亞洲藏壽司今年拚增5~10家店，為上市櫃做準備。 藏壽司

儘管大舉擴張，也成功建立品牌知名度，但該公司也表示，2019年起也必須開始支付母公司權利金費用，加上計畫申請上櫃一次性費用以及員工認股權憑證637.3萬股，導致營收雖持續擴張，獲利反因費用增加而縮水。

根據亞洲藏壽司最新財報，2019年營收19.26億元，年增率34%，主要是來自新增6家門市所帶動，到去年底總門市數來到22家，新門市營收貢獻高，所以年營收增幅高於門市數量增幅。

不過因為新店面設立攤銷成本也高，儘管毛利率42%與2018年43%相近，但亞洲藏壽司坦言營業費用暴增40%，營業利益率從9%滑落至6%，導致稅前盈餘1.1億元，稅後純益0.88億元，都較2018年衰退分別18%及17%，EPS 2.47元。董事會決議配發0.5元現金。

亞洲藏壽司是日本Kura Sushi Inc.於2014年1月21日在台灣成立的子公司，以「くら寿司」為品牌經營連鎖迴轉壽司，目前董事長兼總經理為西川健太郎。這家連鎖壽司店的特點是廣泛使用物聯網科技，包括計盤回收系統及平板點餐、App預約定位系統等等。

平價迴轉壽司競爭激烈，日本授權的亞洲藏壽司運用許多科技工具服務顧客。 藏壽司

平價壽司競爭激烈，對手爭鮮也在2019年底開設SUSHiPLUS新店型，用手機點餐可現做新菜色，利用新幹線火車送達用戶座位區。

面對新年度競爭，亞洲藏壽司在致股東營業報告書中表示，將持續穩定店鋪營運，提高客戶滿意度，並加速展店，擴大事業規模，而不利因素包員工基本工資上漲、為快速展店儲備人才，以及食安管理費用。

責任編輯：蕭閔云