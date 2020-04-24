即使是Google也無法在疫情下全身而退，執行長近期宣佈將大砍50%行銷預算，同時將暫緩招募新人，甚至對資料中心的投資也會因此削減。

即使如Google這般家大業大，也無法從新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的魔爪下全身而退。Google正計畫將下半年的行銷預算大砍5成，同時減少甚至中止聘請新員工以渡過難關。

Google的一封內部信指出， 從行銷部門到整個Google都在削減預算，並暫停全職及約聘員工的招募，聲稱包括行銷部門在內，需要砍掉下半年一半的預算。

公司發言人承認，某些地區將縮減高達50%的行銷預算，不過同時也強調，一切仍在評估階段，並非所有地區的預算都會大砍，有的可能完全不會有變動。

Google也開始通知目前處於招募流程中的一些求職者，原本應徵的職位現在已經取消了。

投資、行銷支出都大砍，員工招募也喊卡

實際上，上週執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）就已先打了預防針，宣稱由於疫情的影響，他們將放緩招募新員工的速度，並減少對資料中心、相關設備的投資。

根據統計資料庫《Statista》的數據，Google近年來大舉招募新員工，2019年底員工總數累計達到118,889人，而2018年底時的員工數則為98,771人。然而受到疫情影響，今年的新進員工數想必無法與去年相比。

Google去年花費130億美元投資建設資料中心，同時235億美元的資本支出（CapEx）中，絕大部分都是用於購買資料中心的硬體設備。儘管雲端業務在疫情中大熱，廣告營收的流失仍不得不令Google縮減這方面開銷。

皮蔡上週在公司信中提到，「除了（放緩）招募之外，我們雖會繼續投資，但將重新調整資料中心及其機械設備、非業務必要之行銷與旅遊的側重。」

疫情導致營收受到重創，Google宣佈將減少在資料中心及其機械設備的支出。 shutterstock

本週公司信則表示，「如上週信中所提到的那樣，我們正重新評估2020年後續的投資計畫，並專注在特定的關鍵行銷活動上。」同時強調仍會有可觀的行銷支出，尤其在數位行銷領域。

去年Google在行銷上支出高達184.6億美元，且在武漢肺炎爆發前預計今年花費金額會更上一層樓，但突如其來的疫情完全打亂Google設想的步調。

疫情重創Google，將出現史上首次營收衰退

儘管疫情期間人人都在上網，YouTube這類影音網站的使用率更是高漲，然而疫情重創經濟，如Google決定大砍行銷支出，許多企業為了生存下去也暫停廣告的投放。

Google尚未公佈營收受疫情影響的嚴重程度，不過Facebook已率先對外表示，即便近期使用率暴漲，廣告業務卻正在萎縮。Twitter也下修對第一季財報的預期。

受到疫情影響，許多商家都因此暫停廣告投放，對包括Google在內等各大平台造成沈重的衝擊。 PixieMe via shutterstock

另外，有行銷業者發現，近期Facebook上的廣告費用平均下降了35%至50%，從減價的幅度來看，廣告業務的蕭條情況可想而知。

投資銀行RBC Capital分析師馬克．馬哈尼（Mark Mahaney）認為，YouTube上的廣告業者也會像其餘平台一樣暫避風頭，儘管使用率可能暴漲，實際獲利卻呈現下滑。

Google約有10%至15%的營收源自旅遊產業，這正是疫情中受創最為嚴重的領域， 分析師預估Google第二季將會出現成立20多年以來首度營收同比衰退 ，從去年的390億美元下滑至370億美元。

另一間投資銀行Cowen則預測，Google 2020年營收將為1,275億美元，比疫情前他們所推估的數字減少286億美元，下修程度約18%。東京奧運延期、眾多體育比賽與活動取消，也加劇營收的衰退程度。

皮蔡將這嚴重侵襲美國的疫情，比喻成2008年金融危機的難關，聲稱Google與Alphabet也無法倖免，在他們的生態系中，有許多企業都在苦苦支撐。

Google預計4月28日將發布2020年第一季的財務報告，這間網路巨頭究竟在疫情中受到多大衝擊，屆時一切都將見分曉。

資料來源：CNBC、Business Insider、Variety

責任編輯：陳映璇