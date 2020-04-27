原先預計於十月推行的數位身分證（eID），如今受武漢肺炎影響而必須延後執行。上百位連署反對eID的資安專家，則希望政府能加速設置相關配套措施。

由內政部規劃，預計今年十月將全面換發新版數位身分證（eID），由於國際間新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻， 國外的高防偽PC晶片卡製作技術無法及時引進 。因此，今（27）日內政部宣布，數位身分證換發時程將正式延期。

內政部說明，為製作數位身分證，原先計劃4月初要到國外取樣卡、進口相關設備，但疫情使得工作被迫延宕。至於延後到何時，仍須視國內外疫情狀況而定。

數位身分證的換發，其資安問題始終是許多專家及公民團體的討論重點。事實上，上週才有超過百位的專家學者連署反對全面換發晶片身分證，其中不乏資安廠商如趨勢科技與奧義智慧科技的研究員、中央研究院的院士、甚至還有負責國家資安管理方針的總統府諮詢委員李德財。

究其原因，主要在於個資保護的相關配套法律，還有許多的疑慮。

反eID連署破百人，資安廠商、中研院院士要求建立配套措施

數位身份證就是將一枚晶片植入身分證裡，裡面記載個人基本資訊，同時也預計與政府各大部會的服務結合，成為一個整合多元資訊的大平台。這項數位身份證將有高規格的晶片防偽設計、支援多種數位憑證，未來還可能進一步跟手機綁定在一起。

但政府來說，推動數位身分證是國際趨勢。內政部報告指出，2021年全球預計89%的國家採用晶片身分證，並提供電子報稅與電子投票等服務。此外，有鑒於5G時代來臨，「行動身分識別」將成為未來發展各式數位新服務的基礎，數位身分證的推行有機會讓台灣更快與5G新服務接軌。

對一般民眾來說，最有感一項大概就是在申請各項業務時，可以省下老是在印身分證影本的麻煩。不過便利的背後，資安防護卻是許多人忽略的問題。

在由台灣人權促進會發起的連署中，提出三大訴求。第一，政府應暫停既有的換發作業，先就資安及隱私風險，進行立法或修法；第二，政府應先建立獨立的隱私保護專責機關；第三，全面換發晶片身分證有違大法官釋字第603號解釋（旨在保障個人資訊的自主控制權利），政府應保留「無晶片身分證」的選項。

同時，台灣人權促進會也擔心，資安風險未受保障的數位身分證，在台灣特殊的國際情況下，也可能因為身分證資訊外洩，影響國家安全。數位身分證的全面導入，也不可避免地帶來政府或企業對人民進行 數位監控的隱憂 。

內政部：晶片安全達軍事級，民眾可選擇是否採用「自然人憑證」

對於上述的疑慮，內政部的回覆，僅在於民眾可以自由選擇數位身分證是否要導入自然人憑證的功能。

自然人憑證被稱為「網路上的身分證」，擁有身分識別、數位簽章及資料加密/解密的功能，若民眾選擇不採納，數位身分證就不能拿來使用政府的數位服務。

至於是否必須全面換發？內政部說，國民身分證若是「有晶片」及「無晶片」雙版本並存，會增加辨識困擾，且投入雙重資源將造成浪費。也就是說， 一旦數位身分證上路，全面換發在所難免。

在資安技術方面，內政部說明，數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電公司代工生產，其中主晶片6項功能中有5項為CC認證（Common Criteria），安全評估等級達EAL5+以上， 達軍事機密等級。

內政部強調，晶片資安防護屬軍事級，且程式碼將公開經資安處及其指定團隊檢核。 內政部

晶片的核心程式部分，將交由行政院資安處或資安處的指定團隊進行資安檢測，不會在一開始就全面換發，而是在部分縣市先小規模試行，並透過獎勵計畫讓民間來測試。

內政部向民眾強調，數位身分證由於卡面資料大幅減少，晶片資料則有「分區存放」及「密碼保護」等措施，需民眾輸入讀取碼或密碼，才能讀取晶片資料，較紙本更為安全及保障民眾隱私。至於民眾對數位足跡的擔憂，內政部則表示相關記錄不會傳回內政部或者憑證管理中心，政府不會掌控民眾的數位足跡，要民眾安心。

責任編輯：陳映璇