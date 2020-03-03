香港服飾品牌堡獅龍在1992年開始在台灣成立分店，但自2005年起業務持續虧損，董事局將決議在今年7月底前關閉全台51家門市。

香港連鎖服飾品牌bossini（堡獅龍）昨（2）日宣布，由於台灣業務自2005年起持續虧損，董事局決議將在今年7月底前關閉全台51家門市，預估撤出台灣產生相關成本約為新台幣7800萬元，將不會對營運造成影響。

堡獅龍集團是一家從事服裝業務的香港投資控股公司，主要業務包括服裝的零售及分銷。該公司營運可分為四大地區：香港及澳門分部、中國分部、台灣分部及新加坡分部。

堡獅龍指出，台灣業務是在1992年開始營運，並往東南亞地區推廣bossini品牌，從而提昇大中華地區的知名度，台灣一直發揮重要的作用，撤出台灣對堡獅龍而言是困難的決定。

由於台灣消費市場於過去20年持續疲弱，自2005年起持續虧損，展望未來，堡獅龍對台灣業務前景仍未感樂觀，再加上香港及中國業務目前市況充滿挑戰，因此，董事局決議終止經營台灣業務，將於7月底前關閉51家門市。

堡獅龍表示，針對台灣店舖提前解約問題，目前已與房東展開磋商；至於員工資遣問題，堡獅龍強調，會依台灣勞基法規定作出賠償。目前估計關閉台灣業務所產生的相關成本約為港幣2000萬元（折合新台幣7800萬元），預期將不會對集團整體營運及現金流造成重大影響。

以下為官方聲明截圖：

bossini

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責任編輯：林芳如

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