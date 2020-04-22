細胞簡訊應稱為「類細胞簡訊」，電信業者找出曾在同一時間和該基地台交換過訊號的手機，並以這些名單為基礎，發出警示訊息。

海軍敦睦艦隊出現24名新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診官兵，中央流行疫情指揮中心日前除公布個案活動足跡，並針對在90多處公共場所、停留15分鐘以上民眾，發出21萬封「細胞簡訊」提醒。

細胞簡訊跟地震收到的國家警報不同嗎？要怎麼分辨指揮中心發出的警示？以下透過QA形式，幫助讀者快速了解細胞簡訊與細胞廣播差異：

細胞廣播為全區發送，和需要名單的細胞簡訊形式不同。 NCC

什麼是細胞簡訊？

細胞簡訊應稱為「類細胞簡訊」，其實是一般簡訊。民眾會收到簡訊，是因為手機開機時會連上附近基地台登陸資料，電信業者以「確診者停留點的周遭基地台為基礎」，找出曾在同一時間和該基地台交換過訊號的手機，並以這些名單為基礎，發出警示訊息。

如何找出發送細胞簡訊的名單？

當指揮中心提供確診者名單，電信業者會先透過系統運算，比對接受到確診個案手機訊號的基地台位置。接著，再以指揮中心提供的經緯度或地址，比對出同一時間（15分鐘）和該基地台交換位置的手機。

電信業者表示，一般來說當基地台越密集，準確度越高，目前的試算方式，能撈出市區基地台500公尺內名單。但像是郊區、基地台少區域，手機訊號可能傳輸至2、3公里外基地台，就不夠準確。

收到細胞簡訊，代表行蹤被掌控？

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，類細胞簡訊是去識別化方式發出，無從辨識特定當事人，簡單來說，僅是對那支曾經同時、地的手機發出簡訊，而手機持有者的姓名、其他資訊等都不會被露出。

細胞簡訊跟細胞廣播不一樣？

指揮中心最近一次發出細胞廣播時機，是4月初墾丁大街的擁擠現象。 國家災害防救中心

兩者發送模式不同。細胞廣播正式名稱為「災防告警細胞廣播訊息」（Public Warning Cell Broadcast Service），並不會針對特定清單發出，而是以廣播方式同時傳送內容至「特定區域」內所有4G用戶手機。主要目的是讓民眾能儘早掌握災害資訊，目前共有16個部會、政府機構與22個縣市政府擁有發送權限。

細胞廣播還分成國家級警報、緊急警報、警訊通知、每月測試用訊息等四種類型：

國家級警報：適用於大範圍、民眾可能立即受到危害的災害，如地震，當手機接收到告警訊息時，會發出特殊告警聲響、振動。訊息預設開啟且不可關閉。

緊急警報：適用於民眾可能受到危害的災害。用戶端可依個人意願經由手機介面設定開啟或關閉。

警訊通知：適用於可較長時間準備，且與民眾生活息息相關之警訊。用戶端可依個人意願經由手機介面設定開啟或關閉。

每月測試用訊息：預設關閉，可依個人意願經由手機介面設定開啟。

為什麼有時發細胞廣播，有時發細胞簡訊？

視使用機關目的而定。一般而言，細胞廣播優點在於可快速、大量通知特定區域民眾，但當對象離開地點時，就無法接收訊息。

細胞廣播由於有國家災害防救中心提供介面，串接五大電信業者系統，因此當相關機關有需要時，可自行選擇發送區域，快速發出訊息。告警訊息自發布機關送出後，民眾約4～10秒可收到訊息。如4月份清明連假時，指揮中心曾發出3封廣播，提醒民眾墾丁大街人潮擁擠，應暫勿前往，否則應維持適當距離，並戴上口罩。

細胞簡訊則是需要找出特定對象，由電信公司負責發送簡訊，相對耗費時間，不過可克服地理限制，發揮通知效果。因此，如敦睦艦官兵確診後，疫情指揮中心為提醒曾在官兵移動足跡停留超過15分鐘的民眾，選擇以細胞簡訊發出通知，這些民眾收到訊息時或許已經離開上述地區，但仍能接獲通知。

資料來源：NCC、電信業者、國家災害防救科技中心

責任編輯：蕭閔云