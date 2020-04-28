史上最嚴隱私法規GDPR上路即將屆滿兩年，瀏覽器業者Brave發布報告譴責歐洲各國分配給監管單位的資源過少，未能履行監督科技巨頭的職責。

令各大企業人心惶惶的《一般資料保護規範》（GDPR），上路至今即將屆滿兩週年，這被評為「史上最嚴格」的隱私規範，過去這段時間來的成果如何？是成功遏止大企業不當取得民眾資訊，抑或是雷聲大雨點小？

GDPR剛推出時可謂風聲鶴唳，眾多企業出面反對歐盟的嚴厲法條，甚至有美國媒體為避免受罰，乾脆謝絕歐洲用戶造訪網站，諸如此類的消息顯示，GDPR影響的層面非常廣。

儘管當時令企業人人自危，但規範究竟只是一張紙，還是能真正約束企業作為的強力法條，終究取決後續監管單位的執法力度。

就在GDPR上線滿兩週年前夕，瀏覽器業者Brave發布一份研究報告，披露歐盟旗下多數會員國在實行GDPR方面，大多只是虛應故事，並未真正投入資源維護人民隱私，導致執法力度不彰。

Brave是一間以維護隱私為主張的瀏覽器公司，由JavaScript設計者、前Firefox母公司執行長布蘭登．艾克所創立，其產品能夠阻擋網路廣告，並防止網站恣意追蹤用戶的足跡與瀏覽資訊。

兩年來僅Google被罰，Brave批歐盟無力監管科技巨頭

GDPR限制企業在未經用戶許可的情況下，擅自利用及分享其網路數據，並賦予政府裁罰權力，能對企業處以最高全球營收4%的罰款，或強制要求企業改變收集數據的作法，這套規範甚至成為日本、巴西等歐盟外國家的效法對象。

儘管給予會員國政府這麼龐大的權力，在Google、微軟、亞馬遜、Facebook等諸多跨國科技巨頭中，上路至今唯有Google被罰過5,000萬歐元。儘管看似可觀，這卻只有Google每天營收的10分之1，當時便有許多觀點認為，這些罰金對Google來說根本不痛不癢。

GDPR上路兩年來，科技巨頭中只有Google被裁罰，同時金額也被批對其不痛不癢。 Shutterstock

如果沒有公司受罰，是因為企業人人自律，視用戶隱私為重，那無疑是最好的結果。但Brave並不認為如此，政策長強尼．萊恩（Johnny Ryan）指出，GDPR至今執行力低落，各國也沒有分配適當的資源給相關單位，「如果沒有強大的執行力與投入，這部法律就只是個空話。」

Brave花費數個星期調查歐盟各國在GDPR方面的人力配置及預算，指出除了英國、德國及義大利外，其餘國家劃撥給數據保護單位的年度預算都不足2,500萬歐元。人力上也有所不足，超過20國為負責單位配置的科技專家都不足10人。

這並非Brave片面的結論，根據《紐約時報》報導，實際今年2月歐盟就曾對30個歐洲國家/地區實施GDPR的情形進行評估，其中21個國家坦承沒有足夠的資源履行職責。負責監督亞馬遜的盧森堡，相關單位去年僅分配到570萬歐元預算，這僅僅只是亞馬遜10分鐘的營業額。

Brave調查顯示，除個別國家外，歐洲多國每年分配給數據保護單位的預算相當不足。 Brave

為保護數據劃撥最多預算的德國，其相關單位負責人凱爾伯（Ulrich Kelber）指出，歐洲各國缺乏執行能力，「 絕大多數歐盟國家都沒有給數位保護單位分配足夠資源。 」

例如，被認為是監管科技巨頭先鋒的愛爾蘭，不斷削減撥給數位保護單位的預算，人數也逐漸減少，兩年來從未替GDPR裁決出任何一個懲處。Google、蘋果、Facebook、Twitter、LinkedIn等網路巨頭的歐洲根據地，都位於愛爾蘭。

《TechCrunch》指出，Brave在報告中下了一個結論：歐洲GDPR的執法人員沒有能力調查科技巨頭。

除了呼籲各國增加對數據保護單位的預算，以及廣納相關技術人才外，Brave也給予歐盟兩點建議，希望他們能成立調查機構協助各國數據保護單位；並建立違規程序，問責未能確實履行GDPR的國家。

罰款不是唯一手段，監管單位有更多方法保護民眾隱私

愛爾蘭數據保護單位負責人迪克森（Helen Dixon）坦承，政府給予的預算相當不足，但聲稱愛爾蘭對此相當努力，儘管結果可能並不如預期。對科技、數位產業的投訴眾多，2018年就有超過1.2萬起，負責單位必須對每個投訴進行處理。

愛爾蘭監管單位強調，罰款不是對科技巨頭做出管制的唯一手段。 shutterstock

雖然至今只有Google一家大型科技公司被裁罰，但並非相關單位沒有採取任何行動，針對Twitter、Facebook等科技巨頭的訴訟仍在進行當中，並且Twitter很可能是未來幾個月內下一個遭受罰款的公司。

迪克森同時強調，監管單位能做的事不是只有開罰，他們也對科技巨頭的產品有一定程度的影響力，她舉Facebook的約會服務Dating為例，由於他們對這款App的數據收集方式提出質疑，社群巨頭也因此延後App的推出。

外界所看到的、新聞報導披露的，或許都是最吸引目光、淺顯易懂的「罰款」，但迪克森解釋，監管單位在維護民眾隱私、創造正面影響上有非常多種辦法，罰款絕對不是唯一的手段。

資料來源：New York Times、TechCrunch、Brave

責任編輯：陳映璇