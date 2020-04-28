一把火燒出比肺炎疫情更可怕的傷亡，錢櫃在林森店火警後，將面對死傷補償、6間分店勒令停業以及消費者信心打擊，28日宣佈2對策，能挽回KTV龍頭地位嗎？

錢櫃林森旗艦店26日因火警造成5死9重傷慘劇，隨後遭各地政府進行安檢，被糾舉5家店消防安全設備不符合，連同火災店總計6店遭勒令停業，為此錢櫃宣佈止血措施，即日起全台17家門市都將停業一週，將進行內部檢討及員工教育訓練。

「我們的消防設施都是合格的！」錢櫃發言人高心華28日出席櫃買中心記者會，說明善後作業進度，表示因為對於消防設備關閉責任歸屬，因在偵察中等調查結果再對外說明，現在偵察不公開不能透露。

17家門市停業內部訓練，挽回防災信心

錢櫃林森店是全台17家門市中，營業額貢獻最大的一家，去年營收占比8.8%，此次發生火警，因排煙、灑水、消防警報、廣播系統等消防設備全部都在關閉狀態，導致民眾來不及逃生，釀5人死亡，多人重傷慘劇，事發後各地方政府也派員再度安檢，結果台中1處，台北4處分店因消防設備關閉或失靈，遭勒令停業及罰款。

為此，錢櫃決定一次止血，28日宣佈即日起含6家因消防安全問題遭停業門市在內，全台17家門市同步停業，「這一周內，全體同仁將深刻檢討查核相關消防安全設施及管理模式，加強內部教育訓練，重新建立更周延的管理措施。

錢櫃28日舉行記者會，說明6家門市停業及火警傷亡後續處理進度。 王郁倫攝影

對火災導致的財務及業務損失，高心華表示，目前尚未統計，而一週停業造成的營收蒸發，她也不願意預估金額，僅強調肺炎也對業務造成影響。以3月營收2.1億元計算，全台停業1週粗估至少少5,000萬元營收。

大型公共場所需設置防火管理人，錢櫃：我們有

停業一周，錢櫃內部要做哪些事？高心華表示，除繼續與死傷者家屬聯繫溝通，內部會做檢討，並做人員重新編組，對火警等意外災害進行模擬演練，她強調「我們有防火管理員！」可以對內部員工進行教育訓練，也會跟消防協力廠商合作。

根據消防署官網，《消防法》修訂後，為強化多人公共場所安全，提高防災應變力，要求一定規模以上供公眾使用建築物的管理權人，必須遴選防火管理人，負責防火管理工作，以強化火災預防與緊急應變能力，避免空有消防安全硬體設備卻不會使用，一家分店理論上必須有一位防火管理人。

死者發放110萬元慰問金，後續補償洽談中

在對不幸罹難者的家屬及傷者部分，高心華指出，因傷者在各醫院，錢櫃拿到的名單不完整，加上部分醫院對訪客管制，所以有聯繫到的都致贈慰撫金，後續也會積極聯繫，死者部分，除第一階段給予10萬慰問金，第二階段也到靈堂處上香致意，並發放100萬元慰問金協助家屬處理喪葬事宜。

高心華表示，傷者的醫療費用也由錢櫃全額支付，後續撫卹及賠償金仍在跟家屬協調中，還未聯繫到的傷者也會持續嘗試聯絡。錢櫃本身各分店有保險部分也在進行理賠中，對錢櫃本身受傷員工也發放慰問金。

原本墾丁福華飯店的設點進度是否延後？高心華表示，目前還沒有時間評估是否繼續展店或放緩速度，現在全心處理火災後事宜。

責任編輯：陳映璇