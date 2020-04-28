在中央流行疫情指揮中心成立第100天的日子，除了連續三天傳來「零確診」的好消息之外，指揮官陳時中也化身導師，親自講解為什麼台灣不進行普篩。

4月28日，是台灣中央流行疫情指揮中心成立第100天。指揮官陳時中也感性地說：「這一百天，謝謝全國民眾陪我們一起度過，有時候緊張，有時候可以輕鬆一下的日子。」

而除了是第三日傳來「零確診」的好消息之外，陳時中也在28日的記者會上化身為導師，親自講解台灣為什麼不對全部的民眾進行普篩。

先搞懂台灣的疫情現況

中央流行疫情指揮中心

上圖的三角形為全台灣截至三月底的總人口數，約為2,360萬人。100天以來，粗估有近480萬人因呼吸道相關症狀而就醫，其中透過PCR篩檢（病毒核酸檢測；Real-time, RT-PCR），找出了截至28日以來的429例確診。

PCR篩檢 台灣現行方式，是採用病毒核酸檢測（Real-time, RT-PCR），透過喉頭、鼻咽拭子採取檢體，送往實驗室分析。一般來說，最快可在4-6小時內完成檢驗。

所有人最關心的問題是：

480萬個有呼吸道症狀的人中，是不是還有潛在性的病人？

1,800萬個沒有呼吸道症狀的人中，是不是有確診的可能性？

陳時中也坦承地說：「 答案是都有可能，但重點是怎麼把傷害降到最低。 」

名詞解釋：盛行率、快篩、普篩

中央流行疫情指揮中心

在深入了解之前，必須先了解幾個名詞：

盛行率：全部的人有多少人受到感染，舉例來說，100人中有5人感染，盛行率為5%。

快篩：快，指的是檢驗時間，統稱1小時內能完成的檢驗方法。

普篩：不管有沒有症狀，都進行全面檢驗。

而目前的檢驗方法可以分為三種：

PCR篩檢：檢驗時間為2～4小時，使用時機為 發病早期 。

抗原（快篩）：檢驗時間為15分鐘，使用時機為 發病早期 。

抗體（快篩）：檢驗時間為15分鐘，使用時機為 發病7天後 。

換句話說，不同的檢驗方法除了有不同的時間之外， 如果使用的時機不對，還是會有誤差 。提到誤差就必須先了解「敏感性」與「特異性」。

中央流行疫情指揮中心

上圖中為一次檢測可能會發生的四種現象：a跟b為「真的有病」，c跟d為「沒有病」。

最好的情況是真的有病，且檢驗為陽性的a，但問題在於會發生b： 有病，檢驗卻為陰性的情況 ，也就是所謂的偽陰性。

而在沒病的人裡面，也會有檢驗為陽性的c（偽陽性）狀況發生，d則為真的沒病，檢驗也沒病的情況。

敏感性為有病的人裡面檢驗為真正陽性的狀況。（a/a+b）



特異性則為沒病的人裡面，檢驗為真正陰性的狀況。（d/c+d）

PCR也許較準，但花費大；快篩雖然便宜，卻不夠精準

上述都看不懂也沒關係，可以嘗試代入台灣的數字，如果針對所有台灣呼吸道症狀的480萬人進行PCR或快篩，在盛行率0.18的情況下，會發生如下圖的狀況。

中央流行疫情指揮中心

以PCR篩檢，將會出現479例偽陽性（無辜的人），432例偽陰性（漏網之魚）；以快篩來說，將會出現高達47,914偽陽性（無辜的人），2,160偽陰性（漏網之魚）。

中央流行疫情指揮中心

如果以全人口（扣除有呼吸道症狀的民眾）來說，PCR會出現1,791例偽陽性（無辜的人）、1,620例偽陰性（漏網之魚）；快篩則會出現17萬9,676例偽陽性（無辜的人）、8,100例偽陰性（漏網之魚）。

PCR篩檢也許較為精準，但是每次篩檢必須花費3,000元的費用，全國若進行PCR篩檢，將花費690億元與大量的時間精力；至於快篩的價格較低，每次200元，全國篩檢需要46億元，但準確率偏低，還須為了大量的偽陰性、偽陽性煩惱。

中央流行疫情指揮中心

目前台灣針對通報的6.1萬名病例進行PCR篩檢，花費的金額為1.8億元。其中疫情調查後，的確有10人查無感染源，後續影響了17個確診案例。 但若為此全面以PCR篩檢進行普篩，將會浪費大量的醫療人力資源與金錢，並不符合效益。

台灣實施「精準防疫」戰略成功

而提到其他國家的做法，陳時中也解釋，韓國及歐洲的國家疫情較為嚴重，透過封城、半封城的方式，讓民眾在家等14天，搭配大量篩檢，出現病情的就趕快進行住院治療。台灣的個案數少，透過醫師評估症狀，準確通報採檢，並由衛生單位精準疫調，及早掌握密切接觸者，有效地控制疫情。

陳時中也表示：「未來很多的科學證據、新藥、疫苗出現，也許會調整戰略，但目前『精準防疫』的戰略是成功的。」但他也強調疫情間仍要維持良好的個人衛生習慣、遵守社交距離，為全民防疫盡一份心力。

責任編輯：林美欣