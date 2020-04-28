麻布茶房進入台灣20年，是不少人喜歡的老味道。但這些回憶裡的滋味，4月30日後即將消失。因為生意受疫情嚴重影響嗎，為什麼？

提供丼飯、鍋物、拉麵等類型日式餐點，搭配獨家「燒蕃薯」霜淇淋，麻布茶房進入台灣20年，是不少人喜歡的老味道。但這些回憶裡的滋味，4月30日後即將消失。

代理商肯信餐飲表示，由於品牌老化加上疫情衝擊業績，經評估後，決定不與日方續約，現存兩間百貨門市店，將自5月起改由集團旗下其他餐飲品牌進駐。

麻布茶房在台兩間門市，宣布營運至4月底為止。 麻布茶房

外送補不了洞，麻布茶房百貨店型受挫深

肯信餐飲集團行銷經理楊任琮指出，由於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，麻布茶房與多數餐飲業一樣，生意也受到影響，雖然自4月起加入兩大外送平台合作，獲得不少消費者支持，不過整體營業額仍是大幅下滑。「最近業績大概少了4～5成。」

他表示，麻布茶房實際業績數字不方便透漏，集團先前也在評估是否與日方續約，但由於代理金有所調漲，考量品牌老化、疫情等綜合因素，決定結束代理。

麻布茶房表示，加入外送平台後，確實對挽回業績有所幫助，不過離補「內用」大洞仍有距離。 麻布茶房

麻布茶房全盛期有超過20家門市，兩年前由肯信餐飲接手時，店數就僅剩2間。

楊任琮說，集團旗下餐廳生意都因疫情而有所波動，麻布茶房僅剩南港店、台中店，皆位於百貨園區內，受到消費者較不願至大型封閉場域消費影響，業績衝擊比起其他品牌來得多。

扣除麻布茶房，肯信餐飲集團旗下目前還有跳舞香水、鮨彩壽司、咖啡廚房、梅崎燒壽司、COFEIN CAFE五個品牌，全台合計共11家門市。

肯信餐飲母集團業務跨足保全、物業管理、港口、混合開發與環保科技，在越南、台灣兩地皆有據點。

2018年，董事長郭毓庭回台，宣布併購持有跳舞香水、鮨彩壽司、元定食、麻布茶房、咖啡廚房、張君布帳馬車、K棒韓式料理、煮沐火鍋等八大品牌的和昇餐飲，更名為肯信餐飲，展開經營之路。

麻布茶房的門市位置，將由肯信集團其他品牌進駐。 麻布茶房

肯信餐飲主旨為深耕台灣，輸出東南亞，2018與台商天鈺盟威集團簽約合作，宣示一年內將於胡志明市展店20家，長期目標為在台IPO上市櫃。由於目前亞洲疫情未平息，加上消費力減弱情況下，肯信坦言：「原先IPO計畫需重新評估。」

麻布茶房即將消失在台灣消費者眼前，讓不少資深饕客惋惜。值得注意的是，面對疫情衝擊，除了品牌本身有多少「抗跌能力」，能吸引消費者在期間內上門，需要深思；另一方面，餐飲展店位置選擇，也出現難以想像的改變，自帶人流的百貨商場，反成了海嘯第一排重災區。

責任編輯：蕭閔云