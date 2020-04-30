Instagram在美國、加拿大、英國推出新服務，讓民眾可以在平台上訂購外送餐點，且這項功能已在台灣測試中。

2020年4月，Instagram推出一項新服務，讓餐飲業者不只透過平台與消費者互動，還能讓民眾直接在上面訂購餐點、購買禮品卡或直接捐款給餐廳，這項新功能已在美國、加拿大和英國搶先上線，預計將陸續推廣到其他國家與地區，目前台灣已在測試中、預期將於近期推出，Instagram也強調平台對於交易不收取佣金、此項服務將完全免費。

新冠肺炎全球死亡病例截止2020年4月26日已突破20萬大關、累計確診感染人數也將突破300萬，在世界各國仍持續努力防堵疫情擴散之時，因為遵守社交距離的防疫規範，許多人也開始養成使用線上訂購外帶餐點或外送平台的習慣，成為餐飲業者活下去的一線生機。

同時，在這個鼓勵民眾避免「不必要社交接觸」的時代，社群平台成為餐廳與消費者情感連結的唯一管道。而現在，它還可以讓消費者更輕鬆地支持喜歡的餐廳。2020年4月，社群應用平台Instagram（簡稱IG）推出一項新服務，讓餐飲業者可以透過平台增加訂單；民眾則可以在上面訂購餐點、購買禮品卡或直接捐款給餐廳，新功能在美加和英國已搶先上線。

新功能在美國、加拿大、英國已全面上線

這項新服務其實很簡單，餐廳業者可以在自家Instagram頁面上設定按鈕，用戶只要點擊就會被引導到合作夥伴的網站上。

目前，主要有3種形式的作法供業者使用：

第一、可導向「DoorDash」、「Grubhub」、「Uber Eats」等外送平台。

第二、可導向「Kabbage」、「Raise」、「Yiftee」和「Square」等公司購買禮品卡

第三、可選擇籌款活動，會自動導向到姊妹網站Facebook，用戶可在企業建立的籌款活動上捐款

此外，業者也可以在限時動態中發送全新的「點餐貼紙」，加上外送平台合作夥伴的網址後，粉絲就可以直接點按訂餐。

左邊為IG限時動態中可使用的點餐貼紙、右邊則是在餐廳頁面可設定導向外送平台、禮品卡等連結的按鈕。 食力

Instagram這項全新的服務於2020年4月16日率先在美國、加拿大推出，並在4月24日進一步拓展到英國，且Instagram官方也表示這項功能未來幾週會陸續在全球其他國家推出，並強調不會對這些交易收取佣金，服務完全免費。

台灣正分批測試中！業者未來可多加利用

根據Instagram上擁有6萬粉絲的「電商人妻」分享，目前這項新功能在台灣也已經開始分批測試。未來待功能正式上線後，將有望為餐飲業者帶來新的導流選項。不過根據Instagram的公告，目前這項功能是專門為新冠肺炎疫情而設計，希望能為在疫情中受創嚴重的餐飲業提供幫助，待疫情結束後是否還能繼續使用，目前官方尚未有明確答案。

根據電商人妻在臉書粉絲團中分享，台灣目前的外送合作夥伴應包含UberEats、FoodPanda，待功能正式上線後可能會有更多選擇。 電商人妻 ec.wife

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：食力