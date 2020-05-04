資誠與新曄管理顧問公司共同營運的PwC’s Scale-up，透過深厚的管理與投資經驗，助新創企業走上規模化之路。
1 後加速，助新創打規模化的關鍵戰役
資誠（PwC Taiwan）與新曄管理顧問公司共同營運的PwC’s Scale-up創業成長加速器，透過深厚的企業管理與投資經驗，以及對新創生態圈發展的深度了解，協助新創企業，走上規模化經營之路。
商業創新腳步不停地加快，新興科技的推波助瀾下，為掌握創新思維的新創企業，打開了一個充滿機會的新賽局。
如果從全球化的角度來看台灣新創企業的發展，這一波台灣新創的崛起機會，與當下全球產業正面對的數位化轉型需求有密不可分的關係，新創企業成長需要資金活水，投資人也在找尋具潛力、可締造良好績效的投資標的，因此新創企業走過草創時期的第一輪淘汰賽之後，要如何穩步走上規模化發展，是這場賽局裡最重要的一役。
以宏觀角度 看新創的成長機會
新創如何擺脫初創的青澀，走上規模化經營並蛻變為成熟型企業？關鍵在於管理能力是否足以因應內外部的挑戰。這也是資誠PwC’s Scale-up創業成長加速器的成立初衷──透過資誠在企業經管的多元專業，以及新曄管理顧問對投資新創的豐富經驗，甄選具科技創新研發特質（厚創新）的新創企業，透過財務、法律、稅務等專業諮詢來健全管理能力(後加速)、注入適當的成長資源，以面對不同發展階段的管理課題，並培養正規化經營的企業體質。
新創規模化關鍵資源：資金、產業合作、國際鏈結
以科技研發能量見長的台灣新創，在專注產品技術研發、通過商業化驗證的階段，最需要的就是資金活水的挹注，資誠創業成長加速器對新創募資有深刻的觀察，發現許多創業者苦思為何無法成功募資，卻較少從經營管理的觀點建立募資策略，或對募資缺乏全面性的理解。
根據2018、2019的台灣新創生態圈大調查，募資/籌資是新創初期的重中之重。資誠PwC’s Scale-up創業成長加速器執行長羅沁雯指出，新創募資從釐清需求、擬定募資策略，到與投資人接觸、進行募資簡報到獲投後如何經營投資人關係，是一個連續、動態的溝通與互動；而新創在準備募資前是否已經對自身的財務預測、股權結構、企業估值、經營權與所有權的界定有清楚的定見，則是屬於企業營運的內在技術層面。
若由外部投資人的眼光來看新創，企業除了產品技術的市場發展潛力，本身是否具備良好的經營管理能力，足以踏實地走上美好願景，這上述幾個觀點的共同交集就是新創企業經營的體質。資誠創業成長加速器於今年五月舉辦的第一屆啟動營，即是著眼於新創的成長發展需求與經管能力，以更全面性的觀點來探討新創募資。
羅沁雯指出：「放眼全球的知名企業或者獨角獸新創，除了創新之外，經營管理的能力是對外募資的基礎，也是規模化發展的關鍵。」
放眼這一波創業潮，不論是技術創新或者商業模式的創新，有一個共同的特點，就是：新創必須盡快找到應用領域，透過使用者反饋來修正或者發展更為精進的迭代產品服務。
而在產業這一端，對於掌握了大多數行銷通路資源的大型品牌或企業，面對市場消費習性的丕變，也需要借重新創企業的創新能量發展，加速轉型成長，因此新創企業與大型企業要如何透過合作達成互惠、共贏的創新目標，有賴於找到適合的合作對象，並透過商業合約、智財保護等不同的面向來提升合作的成功機率，對於資源有限的新創企業來說，在鏈結產業的層面，需要的是更多元的專業協助，以滿足合作關係所產生的雙方需求。
擴張規模 邁向國際
台灣新創企業要走上規模化發展的第三個關鍵，在於國際鏈結。
台灣的內需市場有限，對於企業的規模化發展有其侷限性，但前進海外市場對新創的發展策略是一個多元的挑戰，從評估選定市場，到進入市場的發展策略，新創要在海外落地，其中尚牽涉關於投資架構、稅務、專利佈局以及人才管理等多重的管理議題，挑戰程度倍增，因此選擇可以鏈結海外商業環境資訊與資源的加速器或者投資人作為策略夥伴，在新創國際化的發展上，是一個重要的策略途徑。
羅沁雯強調，新創企業走向規模化是一個多重的挑戰，需要兼顧發展策略的宏觀視野與強化企業管理能力，資誠PwC’s Scale-up創業成長加速器將繼續以滾動式招生甄選優秀新創，期待未來透過多元的專業顧問諮詢，協助更多優秀新創企業走向規模化與國際化的發展之路，讓台灣新創真正發揮潛能，形塑一個充滿可能性的創新未來。
2 【厚創新╳智慧科技】業安翻轉販賣機產業，雲想發展生物科技簽名，岳鼎優化電動車電源
業安科技、雲想科技與岳鼎成功透過智慧科技為產品賦能，如業安科技的販賣機升級模組、岳鼎的電動車電力管理平台與雲想科技提供的影音電子簽名系統，進一步改變未來世界，讓民眾可以更安全、便捷且舒適的方式享受生活。
行動支付到辨識身分 智販機形塑未來零售業
COVID-19疫情出乎意料，防疫物資成為搶手商品，為紓解藥局前的排隊人龍、提供消費者新的口罩與酒精購買通路，市場出現可辨識消費者身分且支援多元行動支付的「口罩販賣機」與「酒精販賣機」，而這個令人興奮的防疫科技後面，是新創團隊與台灣軟硬體業者的努力成果。更重要的是，這項創新為傳統販賣機市場帶來數位化轉型的契機，帶入未來零售市場的智慧化管理。
「透過業安販賣機升級模組（Vending Upgrade Kit；VUK），販賣機業者可以最低的門檻將傳統販賣機轉型為智能販賣機，輕鬆搞定辨識身分、提供多元行動支付，還是提供商品抽獎、贈送商品、儲值錢包、支援加密貨幣等工作。」在販賣機產業累積10餘年經驗的業安科技（YALLVEND）創辦人黃建堯表示，為加速未來零售的到來，業安科技攜手許多夥伴一起賦予販賣機新生命，讓飲料機、咖啡機、快照機、自助洗車機等智販機在銷售商品之餘，還可以與消費者進行深入互動。
展望未來，業安科技除持續不斷的因應市場需求新增服務，更重要的是，前進國際市場。為成功進軍海外市場，優化營運成本、取得募資資金，是刻不容緩的課題。在PwC's Scale-up 創業成長加速器的輔導下，業安科技不僅成功優化營運支出、習得更好的募資技巧，更讓團隊成員可以將心力放在創新智慧服務上，以更高性價比的硬體模組滿足不同國家、產業的客戶需求。
重塑未來商務 SelfieSign生物性電子簽名推動商務數位合約
簽名遭竄改，不僅會影響消費者權益，更對企業營運造成巨大傷害，舉例來說，銀行或保險業者因為保險或理財專員代簽, 偽簽貿簽保單或理財憑據，而導致糾紛不斷並傷害品牌印象、或者是醫療同意書是否事後被竄改之爭議而導致醫療糾紛等情況，屢見不鮮。為改善現況，有不少企業欲以電子簽名板或行動裝置等以電子簽名方式避免資料遭竄改，但因為無法驗證是否簽署者本人親簽，故而推行效果不彰。
為改善這個問題，市場出現可與生物科技整合的電子簽名服務，例如雲想科技SelfieSign便是一套可整合錄影親簽與臉部辨識技術的新世代簽名系統，可以精準同步辨識人臉與驗證簽名，再以數位憑證加密封存錄影簽名及簽署人、時間、地點與裝置等資訊，確保電子文件及簽署沒有遭到竄改，避免仿冒簽名或者是否認簽名等爭議發生，以及降低企業金融商務交易受到偽簽或詐騙等惡意事件影響。
雲想科技行銷長Antonio Tapia表示：「SelfieSign不僅能加速企業實現無紙化與自動化的速度，亦有助於企業客戶擁抱數位經濟，開創全新商業模式。」根據雲想科技協助醫療院所導入SelfieSign的經驗，平均可為醫療業者省下的人力、紙張、儲存成本超過千萬台幣：「舉凡是驗證親簽才能進行後續工作的業務，都可以藉由SelfieSign降低人工處理與維運成本、提升效率與確保合規。例如保險業者可藉此降低業務員或要保人代替被保人簽名購買高額保單等問題發生。」
為將SelfieSign推向國際市場，雲想科技除積極優化產品功能、招聘國際人才，更致力於確保產品符合各國法規規範，如歐洲的《電子身分認證與信賴服務規章（eIDAS）》等。「我們的目標是成為全球最大的線上合約交易服務平台，在這個過程中，PwC's Scale-up 創業成長加速器協助雲想科技認識其他生態圈，一步一腳印的擴大業務範疇。」關於雲想科技的未來發展主軸，Antonio如是期許。
岳鼎以AI為xMight電源管理平台賦能
2017年，聯合國政府間氣候專門變化委員會（United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change）便提出，世界能源消費將在2040年增加50%，為避免持續不斷的能源耗損，節能與優化電力管理成為全球性的議題，這也正是岳鼎積極努力的方向：從為中小企業節省建築用電出發，將xMight的應用領域擴展到電動汽車充電管理服務，岳鼎的創新能力馬上受到Tesla等企業客戶的青睞。
「無論是建築用電還是電動車用電，要解決的問題都一樣：確保能源供需平衡、優化使用量與費用。」岳鼎創辦人梁永昌面帶微笑地表示，為了確保供需平衡，岳鼎除透過物聯網與人工智慧等技術即時監控、預測用電等狀況，還要能因應突發狀況調配電力，並透過事先檢測的方式，降低設備異常的窘境，最後，精算出最適合的電費方案與契約容量。
「天氣、地形等環境因素將影響用電與供電方式，例如同樣是電動汽車，在芬蘭跟泰國的用電需求大不同。充電樁該安裝在哪些地方？不同地段的電樁該分派多少電力？這些複雜的管理不可能以人力方式執行，需要透過滾動式的AI模型進行分析、預測。」梁永昌說。
岳鼎看好全球能源管理趨勢，首先得解決整合跨國充電系統等技術性問題，此外，能源管理產業的發展有其特殊性，透過PwC’s Scale-up創業成長加速器對財務管理、營運等方面的輔導，梁永昌對未來的發展抱持正面的期待：「岳鼎已經提升對財務規劃與募資的掌握度，未來將進一步媒合商機、串聯電動車生態圈夥伴，以更穩健的腳步朝未來的願景前進。」
3 【厚創新╳AI大數據】愛酷智能化客戶數據為新黑金、治略以數據分析實現智慧企業、關網以數據分析打開融資信評商機
愛酷智能以人工智慧與行銷科技協助企業優化精準行銷、治略資訊則是協助零售與製造業者挖掘數據金礦，而關網資訊則是透過先進分析協助中小企業進行短期融資媒合，數據的力量超乎你我想像！
MarTech來助力 ，將客戶數據轉換為新黑金就這麼簡單！
消費者意識抬頭，讓企業客戶行為分析手法從早期倚重廣告科技（AdTech）以第三方資料分析目標客戶行為，轉變為透過行銷科技（MarTech）取得第一方資料，以精準分析客戶行為與預測需求，為深化與客戶的動關係，有不少企業開始透過串聯LINE、FB、IG等外部行銷通路與企業內部顧客關係管理（CRM）的顧客資料平台（CDP），讓企業客戶可以將每一次廣告曝光、行銷活動帶來的人流轉換為自己、客戶的數據資料，了解消費者在多元通路的消費偏好與行為軌跡，藉此預測未來消費行為，以個人化行銷方案創造巨大商機。
深耕MarTech領域多年的愛酷智能執行長林庭箴表示，無論是要透過聊天機器人打造對話式商務、追蹤消費者在多通路的數位軌跡、還是透過CDP累積專屬的第一方資料，都不是一件輕鬆事，不僅要因應產業與商品特性挑選適合的外部行銷通路，如LINE適合做分群行銷，而FB Messenger適合販售快銷品，還需要透過人工智慧賦能的數位指紋技術辨別單一用戶在各通路的軌跡，在合規的方式下，清楚定義客戶標籤（分群），將廣告或行銷獲取的每一位客戶標籤轉換到CDP或CRM系統進行後續分析。
愛酷智能目前已經成功協助台灣的房地產、旅遊、零售、金融與保險等企業客戶建立CDP與優化客戶體驗，接下來會將目標放在亞洲市場，提供符合在地需求的行銷科技服務。
林庭箴指出，愛酷智能的目標是成為亞洲第一的MarTech服務供應商，面對這個發展願景，PwC’s Scale-up創業成長加速器協助愛酷智能除需要持續深化產品能量，進一步調整商業模式、提升市場知名度，以及鏈結國際資源。如此將有機會逐步擴大商業網絡，找到具指標性的客戶，協助其掌握全通路客戶數據，並將之轉換為營收獲利。
治略資訊以AI為製造與零售賦能 落實智慧企業
研究機構IDC預估，全球產生的新數據資料將在2025年達到175ZB，其中，亞太地區不含日本與中國（APeJC）的新資料量將以年複合成長率7.1%的速度向上增長到33.8ZB，伴隨而生的數據商機將超乎想像。但企業想要搶攻數據商機並不容易，治略資訊創辦人王智點出其中關鍵—必須因應企業營運痛點，打通「人」、「物」、「場」數據資料，以提供具決策參考價值的加值服務。
以零售業來說，想要因應疫情或其他突發事件精準預估各個通路的需求、優化備料與庫存水位，得確實掌握「物」與「場」的數據資料，若要進一步擬定個人化行銷方案，則必須透過整合「人」、「物」與「場」數據資料達成；在製造業方面，則是透過人工智慧模型萃取高價值洞見，加速決策效能，例如該如何改善生產良率以及提升品質管理績效等。王智表示：「為以更具效率與效能的方式協助台灣企業優化數據分析能力，治略透過對接企業資源規劃（ERP）等系統資料的方式，提升數據分析績效，累積一定的服務能量後，將一起跨足中國等海外市場。」
為進軍海外市場，王智坦言，不但要持續深化與鼎新等夥伴的互動關係，還要積極優化財務能量與擴展國際商業網路，也因如此，在選擇參與PwC’s Scale-up創業成長加速器時，其鏈結的豐厚的國際化資源，專業諮詢協助優化商業模式，擴展海外市場知名度等也是他主要的考量。
關網資訊「P2B好企貸」 助中小企業化營業數據為融資利器
對資金與資源相對有限的台灣中小企業來說，短期融資一直存在市場需求。但是傳統金融機構的融貸流程冗長，加上中小企業常因徵信不易，銀行融資意願較低，就算經營績效良好，也無法差異化融資利率，導致許多中小企業有周轉需求時，只能跟親友商借或選擇民間借貸，不是緩不濟急，就是衍生其他問題，成為中小企業營運的一大痛點。
電子發票新創業者關網資訊借鏡英國 P2B 平台業者「Funding Circle」運作模式，在2019年推出可高效媒合台灣微型企業與投資人的「P2B好企貸——小微企業融資媒合平台」，運作原理是透過比照銀行信評流程及聯徵報告等資訊，決定申貸人的信用評等及年度申貸利率，並以電子發票數據進行貸後監控，投資人再依申貸人的信用評等資訊，決定是否投資。
關網資訊總經理林敬堯表示，「透過P2B好企貸，不僅微型與小型企業可以極大程度的舒緩短期小額資金周轉問題，投資人也可取得4.9%到18.9%的年化利率，投報率遠高於銀行定存。」目前P2B好企貸已經成功吸引超過300名投資人會員，完成100多件融資申貸案件，累計融資金額超過3,000萬台幣。
展望未來，關網資訊除持續優化電子發票、P2B好企貸等產品服務，還計畫進一步跟國際ERP雲端平台業者合作，提供更多符合中小企業需求的財稅相關服務，並透過PwC’s Scale-up創業成長加速器的輔導，從財務、內部管理、募資等不同角度，健全公司體質：「我們的目標是以電子發票服務為核心，持續不斷擴展財稅資訊相關產品服務，以追求企業更大的成長。」
4 【厚創新╳傳產轉型升級】台灣電產重新定義高效馬達、已成先進材料助金屬業轉型、雲勝雲端優化企業雲體驗
台灣電產，領先同業推出高效無磁石馬達幫助設備業者提升生產力；已成先進材料，透過創新材料與自動化設備加速台灣金屬產業變革；雲勝雲端，則是協助企業進行上雲前的最後一哩路測試與優化。
台灣電產 高效無磁石同步磁阻馬達 與機械設備業共榮
台灣工具機享譽全球，若想提升服務能量，核心零件馬達的質量必須有效提升。看到這個市場需求後，台灣電產科技透過機電整合的方式，領先全球研發出以高效無磁石馬達為核心的完整動力單元解決方案，協助精密鑄造、塑橡膠油壓成型機械、裁剪工具機、半導體真空泵等工具機業者降低對現有高效馬達需要的稀土磁石的倚賴，同時，讓企業可以更省電、低噪、低溫與高產能的方式生產產品。
以精密鑄造業的自動射蠟機為例，透過台灣電產的高效率無磁石同步磁阻馬達，射蠟機不僅節省了80%的用電量、成功將機台運作音量從80dB降低為70dB，更進一步提升20%產能，若進一步輔以智能控制技術，還能夠降低油箱溫度、減少周邊冷卻設備耗電量，延長液壓油的使用年限。
台灣電產科技董事長兼總經理林永祥自信滿滿的表示：「高效無磁石同步磁阻馬達成效相當顯著，再加上投資報酬率極高，平均2-3年就可以回本，因而深受企業客戶喜愛。」
PwC’s Scale-up創業成長加速器認為，重工業機台設備因為產品生命周期較長，評估、測試與驗證新零件的時間通常要5年以上，對擁有厚實技術底的台灣電產來說，從募資、商機、營運等多種角度優化管理能力以走向國際化市場無疑是當前最重要的課題。
台灣電產目前已憑藉著卓越的技術與亮眼的實作成績，成功在短短兩年內打入產業鏈，吸引射蠟機台業者青睞，林永祥指出，未來將持續向市場展示高效無磁石同步磁阻馬達的可應用場域，例如可從射蠟擴展至塑膠與陶瓷射出、自動化機械及半導體設備等領域，在現有的基礎上，持續前進國際市場的腳步。
已成先進材料 翻轉金屬加工產業
因為需求高、利潤佳，台灣金屬材料產業生態鏈發展得相當完整，但是，因為倚賴進口材料且缺乏科學化創新，導致規模經濟擴展不易，想要突破這個侷限，必須從開發新材料、掌握關鍵製程、量產自有品牌設備、自動化生產流程，以及擴展市場通路等面向出發，這正是已成先進材料積極佈局的領域。
舉例來說，已成先進材料除能提供品質高於國外但價格低15%到25%的金屬材料，如合金粉末、抗菌銅合金、超硬合金管、銅合金零組件等，還能夠進一步協助客戶調整產品（新材料）配方以解決製程瓶頸、提供金屬材料加工樣（成）品以縮短研發時程，同時，還可以透過（自有品牌）自動化設備提升產能，一條龍的服務模式，深受台灣市場喜愛，不過，已成先進材料並不滿足於此，對其來說，發展國際市場才是關鍵。
對於擁有深厚技術能量的已成先進材料來說，持續不斷的優化產品服務能量固然重要，但是，更關鍵的是，媒合人脈、探尋商機與鏈結國際，去年度已成先進材料與PwC’s Scale-up創業成長加速器的業師團隊一同參與了上海Slush展與台灣的InnoVEX展，成功向海外市場展示已成先進材料的優勢，並吸引許多創投青睞，此外，在PwC’s Scale-up創業成長加速器的協助下，亦逐步優化在財務、商模等面向的表現，為未來做好準備。
混合雲將成主流 雲勝雲端以專業測試服務助企業躍上雲端
智慧聯網裝置的普及、行動網路服務的推陳出新，不僅提升了企業對雲端服務的接受度，更加速了混合雲世代的到來，不過，隨之而生的網路安全威脅也愈來愈嚴峻，需要專業廠商針對雲端服務進行一系列安全性測試，優化雲端服務的使用體驗，為實踐這個目標，雲勝雲端提供一站式的測試即服務（TaaS, Test as a service），為企業上雲的最後一哩路把關，發揮雲端服務的最大效益。
在協助Shopline、PerfectCorp、Acer、台電、國網中心等超過100個企業或組織進行雲端測試後，雲勝雲端總經理鄭子立發現，單憑己力擴展市場的腳步太慢，開始積極鏈結夥伴以發揮加乘綜效，例如透過PwC's Scale-up 創業成長加速器的輔導重新審視產品、商模與營運策略，成功地將雲勝雲端的業務範疇從雲端測試擴展到物聯網與容器等市場上最夯的領域，取得市場話語權。未來，更計畫持續跟伊雲谷與雲馥數位等雲端服務代理商合作，宣導安全與測試的重要性，提供企業客戶更優質的上雲體驗。
「在走向規模化的佈局中，鏈結生態夥伴與國際資源尤其關鍵，我們將透過PwC’s Scale-up創業成長加速器所提供的專業輔導，創造綜效、翻轉市場。」鄭子立說。
5 生態圈大調查，前瞻趨勢觀測動態
2018年啟動的《台灣新創生態圈大調查》，扮演了新創生態觀察前哨的角色。從新創企業的發展現況到正面對的重要管理議題，這項調查專案持續勾勒出台灣新創企業的樣貌與挑戰，期望未來推動更多生態圈內的溝通與合作，讓台灣新創生態走向更穩健的未來。
創新是產業與國家競爭力的基石，這一波科技創新所帶動的創業潮，為台灣產業競爭力帶來了新的契機。但資源有限的新創企業面對變動快速的商業環境，該如何因應內部管理挑戰與外部競爭，走出一條披荊斬棘的路？
這個大哉問，成為資誠與台灣經濟研究院共同發起<台灣新創生態圈大調查>的緣起：調查專案團隊透過線上問卷，了解新創企業對管理議題、政策資源的心聲與看法，並透過深度訪談，了解生態圈各界的觀點，進而形塑出生態圈發展樣貌與挑戰。
全面關注：從創業能力背景 到共同挑戰與議題
調查團隊認為，新創企業的成長關鍵，除了本身產品技術的創新與獨特性，協助新創企業發展必須從生態圈的宏觀角度出發，了解生態圈中政策部門、輔導資源、產業、投資人等利害關係人的思維與角色，促進更多的溝通與合作，才能從現象與問題的發掘，走向更深入的趨勢或解方探討。
回顧前面兩年的調查軌跡，2018年，調查團隊以創業團隊的發展成長階段，逐一剖析面臨的資源需求與管理挑戰，並描繪了創業者的輪廓；2019年，調查專案團隊近一步從2018的調查與訪談中，歸納出國際化、創業者能力養成等重點議題，希望能夠更深入地了解新創企業立足台灣、走向國際的能力、策略與落實程度。
2020年調查 聚焦企業合作與新創募資
2020年調查，專案團隊收斂、聚焦於企業合作與新創募資準備度這幾個重大議題。首先我們來談談企業合作。在2019年的調查報告中已經觀察到：台灣新創可以掌握的機會在於T2B2C的商業模式，也就是具備科技創新能力的新創(T)協助大型企業(B)發展創新的服務或產品進而搶攻消費市場(C)。而這個模型能否創造效益，重點就在於「企業合作」的開端是否能有效地運作，讓新創的科技創新能量，結合大型企業的資源，為產業與市場的下一波發展，進行布局。
然而企業合作有如結婚，過了蜜月期就是無數柴米油鹽的現實，新創與大型企業，雙方各自需要做好哪些資源整合？有哪些暗藏心內「不好說」的顧慮或風險？要如何降低管理文化聯姻帶來的摩擦力？成功的關鍵又是甚麼？這些都是今年針對這個議題，專案團隊想要了解的層面。
而在新創募資的方面，雖然募資這個題目已經是新創生態圈內被大量討論，但透過PwC’s Scale-up創業成長加速器輔導新創企業的經驗回饋，今年度專案團隊特別想從「成功募資的新創，到底做『對』了哪些事？」的角度，來深入新創在管理體質與募資策略的準備。
生態圈的共好 需要更多參與
《2020台灣新創生態圈大調查》線上問卷目前已經上線，期待更多創業者、新創企業上網填寫問卷，此外，秉持開放與合作的專案精神，今年度專案團隊的陣容也加入新的夥伴，專案團隊除了感謝政府部會與生態圈各單位的支持，更期待未來透過各方的努力，讓更多正向的循環，在新創生態圈中發生。
若您符合調查對象資格，請即刻上網填寫"2020台灣新創生態圈大調查"
調查對象：1. 公司登未滿8年之記初創企業 2.已組建團隊準備投入的創業者