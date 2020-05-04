資誠（PwC Taiwan）與新曄管理顧問公司共同營運的PwC’s Scale-up創業成長加速器，透過深厚的企業管理與投資經驗，以及對新創生態圈發展的深度了解，協助新創企業，走上規模化經營之路。

商業創新腳步不停地加快，新興科技的推波助瀾下，為掌握創新思維的新創企業，打開了一個充滿機會的新賽局。

如果從全球化的角度來看台灣新創企業的發展，這一波台灣新創的崛起機會，與當下全球產業正面對的數位化轉型需求有密不可分的關係，新創企業成長需要資金活水，投資人也在找尋具潛力、可締造良好績效的投資標的，因此新創企業走過草創時期的第一輪淘汰賽之後，要如何穩步走上規模化發展，是這場賽局裡最重要的一役。

以宏觀角度 看新創的成長機會

新創如何擺脫初創的青澀，走上規模化經營並蛻變為成熟型企業？關鍵在於管理能力是否足以因應內外部的挑戰。這也是資誠PwC’s Scale-up創業成長加速器的成立初衷──透過資誠在企業經管的多元專業，以及新曄管理顧問對投資新創的豐富經驗，甄選具科技創新研發特質（厚創新）的新創企業，透過財務、法律、稅務等專業諮詢來健全管理能力(後加速)、注入適當的成長資源，以面對不同發展階段的管理課題，並培養正規化經營的企業體質。

新創規模化關鍵資源：資金、產業合作、國際鏈結

以科技研發能量見長的台灣新創，在專注產品技術研發、通過商業化驗證的階段，最需要的就是資金活水的挹注，資誠創業成長加速器對新創募資有深刻的觀察，發現許多創業者苦思為何無法成功募資，卻較少從經營管理的觀點建立募資策略，或對募資缺乏全面性的理解。

根據2018、2019的台灣新創生態圈大調查，募資/籌資是新創初期的重中之重。資誠PwC’s Scale-up創業成長加速器執行長羅沁雯指出，新創募資從釐清需求、擬定募資策略，到與投資人接觸、進行募資簡報到獲投後如何經營投資人關係，是一個連續、動態的溝通與互動；而新創在準備募資前是否已經對自身的財務預測、股權結構、企業估值、經營權與所有權的界定有清楚的定見，則是屬於企業營運的內在技術層面。

若由外部投資人的眼光來看新創，企業除了產品技術的市場發展潛力，本身是否具備良好的經營管理能力，足以踏實地走上美好願景，這上述幾個觀點的共同交集就是新創企業經營的體質。資誠創業成長加速器於今年五月舉辦的第一屆啟動營，即是著眼於新創的成長發展需求與經管能力，以更全面性的觀點來探討新創募資。

羅沁雯指出：「放眼全球的知名企業或者獨角獸新創，除了創新之外，經營管理的能力是對外募資的基礎，也是規模化發展的關鍵。」

另一個新創成長的關鍵，則是在於該如何鏈結產業資源。

放眼這一波創業潮，不論是技術創新或者商業模式的創新，有一個共同的特點，就是：新創必須盡快找到應用領域，透過使用者反饋來修正或者發展更為精進的迭代產品服務。

而在產業這一端，對於掌握了大多數行銷通路資源的大型品牌或企業，面對市場消費習性的丕變，也需要借重新創企業的創新能量發展，加速轉型成長，因此新創企業與大型企業要如何透過合作達成互惠、共贏的創新目標，有賴於找到適合的合作對象，並透過商業合約、智財保護等不同的面向來提升合作的成功機率，對於資源有限的新創企業來說，在鏈結產業的層面，需要的是更多元的專業協助，以滿足合作關係所產生的雙方需求。

擴張規模 邁向國際

台灣新創企業要走上規模化發展的第三個關鍵，在於國際鏈結。

台灣的內需市場有限，對於企業的規模化發展有其侷限性，但前進海外市場對新創的發展策略是一個多元的挑戰，從評估選定市場，到進入市場的發展策略，新創要在海外落地，其中尚牽涉關於投資架構、稅務、專利佈局以及人才管理等多重的管理議題，挑戰程度倍增，因此選擇可以鏈結海外商業環境資訊與資源的加速器或者投資人作為策略夥伴，在新創國際化的發展上，是一個重要的策略途徑。

羅沁雯強調，新創企業走向規模化是一個多重的挑戰，需要兼顧發展策略的宏觀視野與強化企業管理能力，資誠PwC’s Scale-up創業成長加速器將繼續以滾動式招生甄選優秀新創，期待未來透過多元的專業顧問諮詢，協助更多優秀新創企業走向規模化與國際化的發展之路，讓台灣新創真正發揮潛能，形塑一個充滿可能性的創新未來。